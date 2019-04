Von Nadine Rettig

Hirschberg-Leutershausen. "Wo gehen wir denn hin?", fragte ein Mädchen neugierig, als sich der Schmökertreff am Donnerstag im Gemeindezentrum einfand. Und auf die Antwort der Betreuerin folgte ein begeistertes: "Wow."

Denn der Ausflug führte die 21 Kinder hoch hinaus: auf den Turm der katholischen Kirche Leutershausen. Und so setzte sich die Gruppe aufgeregt in Bewegung. Dort angekommen, lernten die Kinder zunächst Gustav Weber kennen, der ihnen allerhand Spannendes über die Kirche erzählte, deren Turm sie gleich besteigen würden. "Was glaubt ihr denn, wie hoch der Turm überhaupt ist?", fragte er. Mit 1000 Metern hatten sich die Kleinen zwar zunächst ein wenig verschätzt, doch Webers Antwort - nämlich 56 Meter - versetzte sie dennoch in Staunen.

Ebenfalls beeindruckt war der Nachwuchs von der Tatsache, dass das Gotteshaus vor über 110 Jahren gebaut worden war. "Wir werden bis da nach oben gehen", sagte Weber. Er deutete auf die Holzbretter, die unterhalb der Kirchturmuhr angebracht waren.

Gespannt lauschte man Webers Worten, auch wenn man es eigentlich nicht mehr erwarten konnte, endlich in die Höhe zu klettern. Auf einer schmalen steinernen Wendeltreppe ging es die erste Etappe nach oben. Auf Höhe der Orgel folgte ein Zwischenstopp. Von dort konnten die Kinder den Innenraum der Kirche mal aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Durch eine schwere hölzerne Tür ging es nun auf den Dachspeicher. Der Blick in den Raum löste ein leichtes Bauchkribbeln aus. "Da drin gibt es bestimmt Geister", mutmaßte einer der kleinen Abenteurer. Doch vor Geistern musste sich an diesem Nachmittag keiner fürchten. Eigentlich war nur darauf zu achten, den Kopf einzuziehen. Denn die Deckenbalken hingen tief.

Es folgte der Höhepunkt: Der Weg nach ganz oben. Dass es dort vier Glocken zu bestaunen gibt, hatte Weber schon vorher verraten. Die Kinder lernten auch, dass jede von ihnen einen eigenen Namen trägt. Doch bis man mit dem imposanten Anblick der Glocken belohnt wurde, wartete noch einmal eine schmale Wendeltreppe, sowie eine Holztreppe auf die Kids. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. "Ich hatte schon ein bisschen Angst", gab ein Mädchen zu, doch im nächsten Moment ergänzte sie: "Aber es war dann richtig toll." Denn spätestens als Weber den Klöppel in der Glocke schwang und der tiefe Klang durch den Turm hallte, war der beschwerliche Aufstieg vergessen. "Wow, besser geht es gar nicht", fasste einer der Grundschüler den Nachmittag zusammen. Neugierig löcherten sie Weber immer wieder mit Fragen. Er nahm sich Zeit, hatte immer eine Antwort parat und schaffte es, die Kinder zu begeistern. Die Folge: Als es schließlich wieder zurück zum Gemeindezentrum ging, konnte es der Nachwuchs kaum erwarten, den Eltern von den Abenteuern dieses Nachmittags zu erzählen.