Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Für den Kindergarten St. Martin ist eine umfangreiche Sanierung in zwei Bauabschnitten geplant. Nun hat die katholische Pfarrgemeinde einen Zeitplan veröffentlicht, in dem sie auch die zu erwartenden Einschränkungen mitteilt. Die erste Baumaßnahme beginnt bereits in diesen Sommerferien.

Die Planung sieht vor, dass dank eines Anbaus künftig ein Glasdach Licht in den Gemeindesaal bringen soll. Auch die Toilettenanlagen sollen auf beiden Etagen rundum erneuert, mehr Lagermöglichkeiten geschaffen und im Erdgeschoss ein Intensivraum sowie ein Empfangstresen entstehen. Der Neubau von 2012 bleibt dabei unangetastet. "Ansonsten aber ist alles betroffen. Böden, Decken und Wände werden komplett neu gemacht", sagte Architekt Peter Göhrig bei der Vorstellung der Pläne vor dem Verwaltungsausschuss im Mai.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro. Der Anteil allein für den Kindergarten liegt bei rund 1,7 Millionen Euro. Der Zuschuss der Gemeinde für Investitionsmaßnahmen liegt laut Betriebskostenvertrag bei 90 Prozent und würde demnach rund 1,5 Millionen Euro betragen.

Zwei von sechs Kindergruppen könnten während der Bauphase im Neubau bleiben. Die anderen vier Gruppen sollen den Schulpavillon beziehen, sobald der evangelische Kindergarten in Leutershausen in sein neues Domizil gezogen ist.

"Die detaillierte Bauplanung liegt jetzt vor", informiert nun die Katholische Pfarrgemeinde. Von den Bauarbeiten seien auch der Gemeindesaal mit seinen Nebenräumen betroffen. Die folgenden Einschränkungen würden erwartet, so die Pfarrgemeinde:

> 9. August bis 17. September (die Schulferien enden am 11. September): Der Gemeindesaal und seine Nebenräume können nicht genutzt werden.

> 18. September bis 1. Oktober: Der Gemeindesaal kann genutzt werden, aber ein Zutritt ist nur durch den hinteren Eingang möglich. Die Küche, das Foyer mit Klause und die vorderen Toiletten können nicht genutzt werden.

> Ab 2. Oktober: Nutzung ohne Einschränkungen voraussichtlich wieder möglich.

> Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB) Leutershausen: Die Bücherei sollte vom 9. August bis 10. September nicht geöffnet sein, da das Treppenhaus in der Zeit von den Bauarbeitern genutzt wird, schreibt die Pfarrgemeinde. Bei dringendem Bedarf wäre eine Öffnung abends und am Wochenende möglich. Die Bücherei kann ab dem 11. September wieder geöffnet werden.

> Der zweite Bauabschnitt würde sich dann über die Jahre 2022 und 2023 erstrecken.