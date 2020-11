Bei Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt kamen über 70 Gottesdienstbesucher am Sonntag an die Leutershausener Markthalle. Mitglieder des evangelischen Posaunenchors begleiteten die Veranstaltung musikalisch. Fotos (2): Dorn​

Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Leutershausen. In Zeiten der Corona-Pandemie sind Gottesdienste anders. Nicht nur, dass dabei nicht mehr gesungen wird und die Zahl der Gottesdienstbesucher beschränkt ist, auch werden sie oftmals nicht in den Kirchen abgehalten, sondern unter freiem Himmel. So hatte auch die evangelische Kirchengemeinde Leutershausen beschlossen, den Gottesdienst zum ersten Advent an diesem Sonntag an der Markthalle zu feiern.

Raiffeisen- und Hölderlinstraße waren daher schon seit den frühen Morgenstunden rund um die Markthalle für den Durchgangsverkehr gesperrt. An den Absperrungen warteten Mitglieder der Kirchengemeinde auf die Gottesdienstbesucher und wiesen sie darauf hin, dass während des gesamten Gottesdienstes ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Desinfektionsmittel für die Hände stand ebenfalls an den Eingangsbereichen bereit.

"Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Jesus Christus der Morgenstern, hat sich auf den Weg gemacht, um uns zu helfen in dieser schwierigen Zeit", rief Pfarrerin Tanja Schmidt den gut 70 erschienenen Gottesdienstbesuchern zu, die auf den im Halbrund aufgestellten Stühlen vor dem provisorischen Altar neben dem Denkmal des "Schelle-Schorsch" Platz genommen hatten.

Bei winterlichen Temperaturen nur knapp über dem Gefrierpunkt waren Wintermantel und Wollmütze angesagt, nicht nur bei den Gottesdienstbesuchern, auch die Pfarrerin hatte sich entsprechend gekleidet. Die etwas abseits unter dem Vordach der Markthalle positionierten Mitglieder der drei Familien, die den evangelischen Posaunenchor vertraten, stimmten daraufhin die Melodie zu dem bekannten Kirchenlied an.

Pfarrerin Schmidt erinnerte daran, dass wie in jedem Jahr mit dem ersten Advent die Vorbereitung auf das Weihnachtsfest beginnt. Doch in diesem Jahr sei alles etwas anders. Weihnachtsmärkte seien wegen der Corona-Pandemie gestrichen worden, und der Besuch von Familienangehörigen werde eingeschränkt. Vor allem allein lebende Menschen würden unter den Kontaktbeschränkungen zu Weihnachten leiden. "Ich kenne viele Menschen, die sich wünschen, dass Weihnachten schon vorüber wäre", sagte die Pfarrerin. Sie wusste um die Probleme allein lebender Menschen, die besonders zu Weihnachten die Einsamkeit deutlich spürten.

Dazu hatte Schmidt das Adventslied "Die Nacht ist vorgedrungen" von Jochen Klepper ausgesucht. Es passe besonders gut in diese Zeit, fand sie und ging daher näher auf den Liedtext ein, nachdem der Posaunenchor die etwas schwermütige Melodie des Liedes gespielt hatte. "Das Lied erweckt in den Menschen die Erwartung, dass Angst und Pein aufhören werden. Ein sichtbares Zeichen dafür ist der Morgenstern", erläuterte sie. So heißt es in der ersten Strophe des Adventsliedes: "Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern!"

Die dritte Strophe weise darauf hin, dass man sich von seinen Gewohnheiten lösen solle, erläuterte die Pfarrerin. "Die Nacht ist schon im Schwinden, macht euch zum Stalle auf!", beginnt sie. Jesus Christus wird in einem dunklen Stall geboren, wo sonst kein Mensch wohnt, und somit liege der Ort, an dem man mit Gott in Berührung kommt, ganz außerhalb des Gewohnten, sage das Lied.

Der in der fünften Strophe angesprochene "Stern der Gotteshuld" verweise schließlich darauf, dass die Dunkelheit nicht mehr das letzte Wort hat, und so wünschte Schmidt, "dass das Licht der Gotteshuld in unserem Leben scheint".