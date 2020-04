Eric Washeim, Gerlinde Jöst und Max Ost (von links) halten in der Krise zusammen: Getränkehändler Ost hatte die Idee, dass Händler bei ihm verkaufen dürfen, deren Läden aktuell geschlossen bleiben müssen. Foto: Hildebrand

Von Werner Hildebrand

Hirschberg-Leutershausen. Die Coronakrise löst bei vielen Menschen nicht nur Angst um ihre Gesundheit, sondern auch um ihre Existenz aus. Unter den Inhabern kleiner Betriebe werden jedoch auch neue Ideen freigesetzt, was das Zusammengehörigkeitsgefühl fördert. In Leutershausen haben sich nun drei Geschäfte mit grundverschiedenen Produkten zusammengeschlossen. Die Idee dazu hatte Max Ost, der den alteingesessenen Getränkehandel in dritter Generation führt.

"Warum sollen meine Geschäftsnachbarn ihre Produkte nicht bei mir anbieten und auch verkaufen", fragte er sich. Eric Washeim von der Seelenfutter Manufactur etwa hat italienische und französische Spezialitäten aus eigener Herstellung im Angebot: Antipasti, Gegrilltes, Schinken, Wurst und ausgesuchte Weine. Er bekommt von Max Ost sogar noch einen Kühlschrank, um immer frische Ware anbieten zu können.

Eric Washeim klagt seit Längerem über schwindenden Absatz, und jetzt fällt auch noch das Ostergeschäft flach: Erst vor einem Jahr hat er sein Spezialitätengeschäft eröffnet – und nun kommt die Corona-Pandemie, die ihm das Konzept vermasselt. So ist der Geschäftsmann auf die wenigen Aufträge aus seinem Lieferservice angewiesen, der auch Feinschmecker im Vorderen Odenwald oder in Ladenburg bedient. Jeder kann dort anrufen und am Telefon seine Wünsche äußern.

Jungunternehmer Max Ost dachte sogar noch weiter: "Ich könnte mir auch vorstellen, auf meinem Grundstück Blumensträuße zu verkaufen." Denn Floristin Gerlinde Jöst – sie hat ihren Blumenladen in der früheren Gärtnerei Wetzel, gleich neben dem Getränkehandel – klagt auch über sinkende Umsatzzahlen.

Schnell waren sich Max Ost und Gerlinde Jöst einig: Seit Montag gibt es jetzt auch noch Ostersträuße, Blumenschalen und frische Blumen bei Getränke Ost zu kaufen. "Ich bin sicher", so Max Ost, "dass auch diese Angebote von der Bevölkerung angenommen werden und wir drei Geschäftsleute davon profitieren".

So ist man in Hirschberg in der glücklichen Lage, dass bei Getränke Ost nicht nur eine große Auswahl an Getränken angeboten wird, sondern dazu auch noch italienische und französische Spezialitäten von "Seelenfutter" – und obendrauf noch der passenden Blumengruß.

Floristin Gerlinde Jöst nimmt Bestellungen an unter der Telefonnummer 06201/ 84 33 93 und per E-Mail an info@blumenbinderei-gerlindejoest.de.

Die Seelenfutter-Manufaktur ist für Bestellungen unter der Telefonnummer 0157/ 76 45 91 02 oder per E-Mail unter seelenfutter@outlook.de zu erreichen.

Der Getränkehandel Ost hat zu den bekannten Zeiten geöffnet und ist erreichbar unter der Telefonnummer 06201/ 5 92 24 70.