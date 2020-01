Im Schnitt nutzt Elke Kumar (42) den Carsharing-Kleinwagen, der in der Fenchelstraße (Höhe Hausnummer 12) zu finden ist, für insgesamt sechs Stunden und 37 Kilometer im Monat. An Feiertagen und zu Urlaubszeiten kann es auch mal mehr sein. Foto: Kreutzer

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Lange Zeit gab es gar kein Carsharing-Angebot in Hirschberg, im vergangenen Jahr richtete Anbieter Stadtmobil wieder eine Station ein. Von 2002 bis 2005 gab es ein Carsharing-Auto in Leutershausen, das aber dort abgezogen wurde, als Stadtmobil in Schriesheim mit einem ersten Fahrzeug startete.

Nun soll der bisherige Kleinwagen sogar um ein weiteres Fahrzeug ergänzt werden, wie die RNZ von Stadtmobil Rhein-Neckar erfuhr. "Voraussichtlich wird es auch ein Kleinwagen", sagt Vorstandsmitglied Miriam Caroli.

Das zweite Fahrzeug soll im Frühjahr kommen, im März oder April. Ob dieses dann einen Stellplatz neben dem bisherigen in der Fenchelstraße (Höhe Hausnummer 12) erhält oder sogar eine weitere Station in Leutershausen eingerichtet wird, steht laut Caroli noch nicht fest. Für ein Fahrzeug im anderen Ortsteil Hirschbergs kann sie derzeit noch keine Hoffnung machen: "Wir würden dann nach Großsachsen kommen, wenn Leutershausen halbwegs kostendeckend liefe." Aus Sicht von Stadtmobil sei Hirschberg "gut bedient".

Über die aktuelle Nutzerzahl dort will sie nichts sagen, aber sie dürfte bei unter 20 liegen. Dass die Nachfrage noch nicht so groß ist, überrascht das Vorstandsmitglied nicht. "Man braucht einen langen Atem, oft spielt es sich erst nach fünf, sechs Jahren ein", sagt Caroli. In kleineren Orten sei man häufig defizitär.

Generell verfolgt Stadtmobil Rhein-Neckar das Gemeinwohl-Prinzip und ist hierfür auch zertifiziert. So heißt es schon in der Satzung: "Das Unternehmen fühlt sich ökologischen und sozialen Zielen in besonderem Maße verpflichtet."

Jemand, der dieses Prinzip besonders schätzt, ist Carsharing-Nutzerin Elke Kumar. Seit November 2019 mietet die 42-Jährige das Auto regelmäßig. Nach einem Verkehrsunfall stand sie vor der Frage, ob sie sich ein neues Auto anschafft oder nicht. Gemeinsam mit ihrer Tochter entschied sie, darauf zu verzichten. "Da wir im normalen Alltag tendenziell die meisten Strecken zu Fuß, per Rad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen, benötigen wir nur selten ein Auto", erläutert sie ihre Entscheidung. "Und wenn, dann steht es uns zur Verfügung." Vorteile sieht Kumar auch darin, dass Kosten nur dann anfallen, wenn sie den Wagen auch nutzt. "Mit Reinigung, Reifenwechsel, Benzinpreisen, Inspektion und Reparatur habe ich nichts zu tun", betont sie.

Im Schnitt nutzt sie den Carsharing-Kleinwagen für insgesamt sechs Stunden und 37 Kilometer im Monat. An Feiertagen und zu Urlaubszeiten kann es auch mal mehr sein. Sie hat das Auto schon für Großeinkäufe verwendet, für Veranstaltungsbesuche in Heidelberg, wenn es spät wurde, oder auch, um zum Meerjungfrauenschwimmen mit ihrer Tochter ins Heidelberger Hallenbad Köpfel zu fahren. Die Möglichkeit, aufs Auto zurückgreifen zu können, schätzt sie auch an kalten und ungemütlichen Tagen, an denen sie nicht mit dem Rad fahren will.

Kumar glaubt, dass die Nutzung in Hirschberg noch nicht so nachgefragt ist, weil die Hemmschwelle, sich erst anmelden zu müssen, bei manchen hoch ist. Dabei sei das Prozedere einfach, findet sie: "Die Buchung und Anfrage klappt bequem per App oder auch am Computer." Selbst bei spontanen Anfragen habe das Auto bisher jederzeit zur Verfügung gestanden. "Für Termine, die ich im Voraus weiß, kann ich im Vorfeld das Auto reservieren", ergänzt Kumar.

Sollte sich etwas ändern, könne man jederzeit wieder stornieren. Auch spontanes Abändern der benötigten Zeit klappe problemlos, wenn das Auto im Vorfeld oder im Anschluss nicht gebucht ist, schildert sie ihre Erfahrungen.

Sie freut sich jedenfalls, dass es das Angebot nicht nur in größeren Städten, sondern auch in kleineren Gemeinden wie Hirschberg gibt. "Ich finde das einfach toll." Dass nun noch ein zweites Fahrzeug hinzukommt, begeistert sie ebenfalls. Die Hirschberger Kunden sollen damit die Chance bekommen, möglichst immer zumindest ein Fahrzeug vorzufinden, wenn sie es benötigen, heißt es von Stadtmobil Rhein-Neckar.

Vielleicht können sich dann noch mehr Bürger wie Kumar für das Angebot im Ort begeistern.

Info: rhein-neckar.stadtmobil.de.