Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Der Titel beim Laufcup "Unterer Neckar" geht in diesem Jahr nach Edingen-Neckarhausen. Und zwar in beide Ortsteile: Bei den Frauen holte sich Vorjahressiegerin Katharina Grabinger erneut den Sieg in einer Zeit von 39,23 Minuten. Bei den Herren sprintete Stefan Burger-Scheidlin in 34,34 Minuten durchs Ziel.

Der 29-jährige Arzt war 2017 schon einmal der schnellste männliche Läufer beim Sommerlauf des TV Edingen, der als dritter Wettbewerb nach Ladenburg und Ilvesheim in die Wertung des Laufcups einfließt. Burger-Scheidlin pausierte nachwuchsbedingt im vergangenen Jahr und freut sich jetzt aufs zweite Kind. "Bei diesem Wetter bin ich zufrieden", sagte der Arzt, der trotz einer Nachtschicht und sechs Stunden Schlaf recht ausgeruht wirkte. "Das ist eine schöne Strecke hier", meinte der Athlet. Er kennt sie ohnehin von den wöchentlichen Trainingseinheiten über rund 50 Kilometer, die er vom Wohnort in Neckarhausen aus absolviert.

Schneller Arzt: Der Neckarhäuser Stefan Burger-Scheidlin sprintete bei den Männern in 34,34 Minuten als erster durchs Ziel. Foto: Pilz

Für ihren Heimatverein TVE ging Katharina Grabinger an den Start über zehn Kilometer im Hauptlauf. Die 22-jährige Jurastudentin trainiert ansonsten beim SV Nikar in Heidelberg Triathlon-Disziplinen. Das Festival in Ladenburg am 20. Juli ist bei ihr fest eingeplant. "Ich hätte heute nicht gedacht, dass ich es unter 40 Minuten schaffe", freute sie sich. Einige Minuten später kam auch Bürgermeister Simon Michler ins Ziel. Er und sein Ladenburger Kollege Stefan Schmutz hielten am Samstagmorgen die Fahnen ihrer Kommunen hoch und stemmten sich mutig gegen die Hitze.

Strahlende Siegerin: Katharina Grabinger vom TV Edingen verteidigte ihren Titel. Foto: Pilz

Ilvesheims Ortsoberhaupt Andreas Metz musste wegen einer Sportverletzung passen. "Bei der Hitze war es anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Und das ist ja die Hauptsache", sagte Kurzstreckenspezialist Michler (50,22) der sich nach dem Laufen rasch einen Schattenplatz suchte. Da war er nicht allein. "Die Bedingungen sind okay, aber keine für Bestzeiten", fand Filip Neuwirth. Die Edinger Neuwirth-Brüder Filip und Benjamin, beide Topläufer, haben ihren Schwerpunkt berufsbedingt etwas verlagert. Das neue Café an der Lipowa-Matratzenfabrik fordert ihre Zeit.

Mit den Teilnehmerzahlen waren die Veranstalter vom TVE um Werner Piva zufrieden. Von den Zuschauerzahlen her war diesmal Luft nach oben. Ungünstig vermutlich, dass die große Zirkusvorstellung in der Pestalozzi-Schule zur gleichen Zeit stattfand.

Immerhin waren 48 Schüler morgens um neun Uhr motiviert am Start im Sport- und Freizeitzentrum, gefolgt von 42 Teilnehmern am 3,6-Kilometer-Einsteigerlauf. Um zehn Uhr ging es los für 119 Hauptläufer und erstmals fünf Dreierstaffeln, darunter als erste ein Handballteam, besetzt mit Felix Herold, Sebastian Koch und Timo Wacker. Eine schweißtreibende Angelegenheit auch für sie. Moderator Hannes Steffen Henn witzelte: "Handballer sind ja eher so Kurzstrecken gewohnt." Dem 90. Jubeljahr der Handballabteilung geschuldet, nahmen ohnehin zahlreiche Ballsportler am Laufwettbewerb teil, während das sonst immer recht zahlreich aufschlagende Rathausteam wegen Krankheit oder anderen Gründen diesmal lediglich von Bürgermeister Michler vertreten wurde.

Nach den Hauptläufern setzten sich 49 Bambinis, teilweise an der Hand von Mama oder Papa, in Bewegung. Nach zwei ohne Zeitmessung absolvierten Runden freuten sie sich auf ein Eis und auf die Siegerehrung mit Urkunden. 15 Nordic-Walking-Läufer machten den Wettbewerb komplett. "Es ist gut, dass die Strecke vom Neckar weg verlegt wurde", meinte Markus Bayer vom Lauftreff Rhein-Hessen-Pfalz. Denn dort sei es im Vorjahr am heißesten gewesen.

"Und die Fahrradführung war ganz toll. Sehr umsichtig. Man muss schon sagen, dass das hier generell sehr gut organisiert ist", lobte Bayer die Begleitfahrer des Radsportvereins und die Organisatoren. Die Neuerungen, die der TV Edingen in diese seit 2015 stattfindende Laufsportveranstaltung eingebracht hat, kamen gut an. So fand Stefan Burger-Scheidlin insbesondere die dritte Wasserstation am Friedhof höchst sinnvoll.

Nach dem Sommerlauf machte der TVE nur kurz Pause. Ab 17 Uhr wurde an selber Stelle im Sport- und Freizeitzentrum weitergefeiert: eine Party zum Handballjubiläum nebst Ehrung der in die Landesliga aufgestiegenen ersten Damenmannschaft.