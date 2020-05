Auf einem Feld bei Lampertheim-Hüttenfeld stürzte am Montag ein Hubschrauber ab. ​Foto: PR Video

Lampertheim. (pri) Am Montagnachmittag kommt es zu einem Großeinsatz in der Nähe des Lampertheimer Ortsteils Hüttenfeld in Hessen. Hier ist ein Hubschrauber auf einem Feld abgestürzt. Bei dem verunglückten Hubschrauber soll es sich ersten Informationen zufolge um den Helikopter einer Flugschule handeln.

Ein Rettungshubschrauber ist mittlerweile ebenfalls auf einem Feldweg gelandet. Näheres ist noch nicht bekannt.