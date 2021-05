Ladenburg/Neckarhausen. (RNZ/mare/rl) Wegen eines Brückenschadens kam es am heutigen Donnerstag zu Verspätungen und Ausfällen im Bahnverkehr zwischen Weinheim und Neu-Edingen/Friedrichsfeld. Wie die Bahn per Twitter mitteilt, war ein Schiff am Vormittag mit der Brücke zwischen Ladenburg und Neckarhausen kollidiert.

Danach wurde die Brücke gesperrt, der Zugverkehr war zwischen 10.48 und 11.47 Uhr unterbrochen. Die Bahn richtete einen Schienenersatzverkehr zwischen den Bahnhöfen Heddesheim/Hirschberg und Neu-Edingen/Friedrichsfeld ein. Zudem empfahl die Bahn ihren Fahrgästen auf die Straßenbahn-Linie 5 zwischen Weinheim und Mannheim umzusteigen.

Techniker der Deutschen Bahn untersuchten die Brücke und stellten dabei keine Schäden fest, erklärte der Bahnsprecher. Danach wurde die Strecke nach eine knappen einer Stunde Sperrung wieder freigegeben. Es kam es jedoch noch einige Zeit zu Verzögerungen bei den betroffenen Verbindungen.

Update: Donnerstag, 27. Mai 2021, 15 Uhr