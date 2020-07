Krähen fühlen sich in der Rhein-Neckar-Region wohl. Gern suchen sie auf den Feldern nach Nahrung, richten dabei aber erhebliche Schäden an. Symbolbild: dpa

Von Annette Steininger

Ladenburg/Hirschberg.Plötzlich knallt es deutlich hörbar dreimal in Folge. Manch einer entlang der Bergstraße wundert sich: Ist mein Reifen am Auto geplatzt? Oder ist da vielleicht einer auf der Jagd? Weder noch: Das Geräusch stammt von einer mit Gas betriebenen Vogelabwehranlage, die immer wieder Schussgeräusche erzeugt. Familie Weingärtner vom gleichnamigen Erdbeerbetrieb in Hirschberg hat diese auf einem Feld bei Ladenburg aufgestellt. Denn junge Krähen suchten das Feld heim und zogen mit dem Schnabel insgesamt mehrere Tausend Erdbeerpflanzen raus.

"Der Verkäufer der Anlage hat mir gesagt, dass sie dies tatsächlich ausschließlich aus Langeweile machen", berichtet Linda Weingärtner. Das beschriebene Verhalten könne mehrere Ursachen haben, meint Stefan Bosch, Fachbeauftragter für Ornithologie und Vogelschutz im Nabu-Landesverband Baden-Württemberg. "In erster Linie dürfte es in den betroffenen Kulturen um für Krähen interessante Nahrungsangebote wie Engerlinge, Insekten oder Drahtwürmer gehen", glaubt er. Dann können auch die Art der Düngung oder Bewässerung der Kulturen eine Rolle spielen. Und alle Rabenvogelarten hätten ein ausgesprochenes Neugierverhalten. "Leider bestimmen oft nur negative Vorurteile das Bild der Saatkrähen", bedauert Bosch, "obwohl sie von ihrer Ernährung her auch sehr nützliche Schädlingsbekämpfer sind."

Aber eben auch viel Kummer bereiten. Der Schaden bei Weingärtners ist immens: Einige Tausend Euro kostet die Familie die Aktion, rechnet sie die Arbeitsstunden mit ein. Zu allem Überfluss gibt es Probleme, nun an Erdbeerpflanzen zu kommen, denn die Saison fürs Setzen ist quasi schon vorbei. Und die Sorge, dass bei den neuen Pflänzchen die Krähen wiederkommen, bleibt. Wobei es bisher mit der Vogelabwehranlage gelungen ist, die Tiere zu vertreiben. Die Weingärtners haben die Anlage inzwischen auch leiser gestellt und das Intervall länger, weil die Geräusche manchen gestört haben.

Das Aufstellen dieser Apparate sei prinzipiell erlaubt, es sei denn, es handelt sich um ein Naturschutzgebiet, sagt Klaus Sigmann vom Amt für Landwirtschaft und Naturschutz beim Rhein-Neckar-Kreis. Allerdings müsse man sich an die jeweiligen Lärmgrenzwerte halten. Grundsätzlich empfiehlt der Kreis eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde. Dass Krähen ein Problem für Landwirte darstellen können, ist beim Amt bekannt. Sigmann kann in diesem Jahr sogar vermehrt Anfragen feststellen und spricht gar von einer Plage.

"Die Saatkrähe hat aktuell einen positiven Trend", formuliert es Stefan Bosch. Allerdings sei zu beachten, dass der positive Trend aus dem "tiefen Tal" eines durch sinnlose Verfolgung bedingten Bestandstiefs in den 1970er Jahren erfolgt. "Das heißt, wir nähern uns seit dem Verbot der Verfolgung nach Jahrzehnten wieder einem ursprünglichen und tragbaren Bestandsniveau." Dies gelte bundesweit.

Derzeit geht man im Ländle von 8500 Brutpaaren aus. Detaillierte Zahlen aus dem Rhein-Neckar-Kreis sind Bosch nicht bekannt, allerdings leben Saatkrähen typischerweise in Fluss-Tal-Landschaften wie im Rhein- und Neckartal.

Eine akustische Vogelabwehranlage soll die Krähen fernhalten. Foto: Kreutzer

Und daher eben auch in der hiesigen Region, wo sie so manchen Landwirt ärgern: "Vor allem im Frühjahr hatten wir vermehrt Rückmeldungen von Landwirten, deren Obstanlagen, Mais und Saatmais oder auch Kürbisse betroffen waren", erzählt Sigmann. Teilweise hätte es Schäden von zehn bis 15 Prozent gegeben. Insgesamt 15 Anfragen zu Vergrämungsabschüssen habe es gegeben, zwei Anträge habe die Naturschutzbehörde genehmigt. Drei Bürger erstatteten Anzeige, weil sie sich durch die Schüsse gestört fühlten. Der Abschuss ist das letzte Mittel, zu dem gegriffen wird, wenn andere Maßnahmen nichts bringen. "Akustische Mittel helfen oft nicht", weiß der Wildtierbeauftragte bei der Unteren Jagdbehörde des Kreises, Dorian Jacob. Denn die Krähen seien schlau und würden schnell erkennen, dass ihnen von der Vogelabwehranlage keine Gefahr drohe. Seine Behörde ist für Anfragen zu Rabenkrähen (erkennbar am schwarzen Schnabel) zuständig, das Amt für Landwirtschaft und Naturschutz wiederum für diejenigen zur unter Naturschutz stehenden Saatkrähe. Letztere hat einen "nackten" hellen Schnabel. Jacob kann nicht von größerem Anfrageaufkommen berichten. "Bei uns waren es vier, fünf in diesem Jahr, nicht mehr als sonst", sagt der Wildtierbeauftragte.

Oft reiche es schon, zwei, drei Krähen abzuschießen, um den ganzen Schwarm abzuschrecken. Bei Saatkrähen sind ohnehin nur ein bis maximal zwei Abschüsse erlaubt und auch nur, wenn andere Maßnahmen wie akustische Abwehr nicht gefruchtet haben, sagt Sigmann. Genehmigungen erteilen die Untere Naturschutz- und die Jagdbehörde. Doch der erste Schritt muss zum Jagdpächter führen, der dann letztlich den Abschuss übernimmt.

Georg Bielig, einer von elf Jagdpächtern in Schriesheim, ist ein solcher Ansprechpartner. Er hatte auch schon Anfragen für den Abschuss von Krähen, auch in den letzten Jahren, in diesem aber noch nicht. Früher habe es vor allem beim nicht mehr so stark betriebenen Gemüseanbau an der Bergstraße Probleme gegeben. Krähen hätten damals auch ganze Silo-Planen zerhackt. Heute sind vor allem die Obstbauern betroffen. Die Jagdpächter würden auch aktiv Krähen bejagen, weil sie vor allem für Singvögel auch nicht unproblematisch seien. Aktuell muss aber die Jagd auf Rabenvögel wegen der Brut- und Setzzeit ruhen. Bejagt werden dürfen sie in Baden-Württemberg nur von 1. August bis 20. Februar. "Wir würden den Landwirten jetzt gerne helfen, dürfen es aber aktuell aus diesem Grund nicht", sagt Bielig. Einen Jäger hatten auch die Weingärtners kontaktiert. Nicht um die Tiere abschießen zu lassen, sondern lediglich, um sich Tipps von einem Profi zu holen – "zum Glück mit Erfolg", sagt Linda Weingärtner.

Bosch wiederum geht davon aus, dass ein Erfolg durch akustische Abwehr wohl nur vorübergehend sei. Es gebe eine ganze Reihe von Vergrämungsmaßnahmen, aber kein Patentrezept. Der Abschuss ist für den Naturschutzbund aber keine Option: "Der Nabu lehnt wie auch andere Fachverbände und Ornithologengesellschaften letale Maßnahmen grundsätzlich ab, da sie weder nachhaltig noch erfolgversprechend sind und besonders im Fall der Saatkrähe eher zur Verlagerung und Verstärkung der Probleme führen anstatt sie vermeintlich zu lösen", betont Bosch. Wie man sieht, treffen hier verschiedene Interessen und Sorgen aufeinander. Nicht ganz einfach: Sigmann vom Landwirtschaftsamt ist es daher wichtig zu betonen: "Wir versuchen alle Belange der Landwirte, Bürger und des Naturschutzes unter einen Hut zu bringen."