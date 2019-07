Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Die Ladenburger Literaturtage haben was Magisches, weil sie ganz viele unterschiedliche Menschen ansprechen und Zugang geben zu besonderen Orten und besonderer Literatur - und das alles kostenlos": So fasst Bürgermeister Stefan Schmutz die dritte Auflage von "vielerorts" zusammen. Von Donnerstag, 4. Juli, an sind dann drei Tage lang weit über ein Dutzend Autoren und weitere Kulturschaffende in der Römerstadt zu Gast. Ein "Top-Event", wie Schmutz sagte, bei einer Pressekonferenz mit jenen, die das Ereignis wieder ermöglichen, nämlich dem Arbeitskreis um Sprecherin Carolin Callies.

Dass man in diesem Jahr "vielleicht sogar noch eine Schippe drauflege" und dabei auch Experimentelles wage, schickte Hauptorganisatorin Callies voraus. Die Vielfalt des Programms werde durch die Vielfalt des Arbeitskreises abgebildet, nämlich Anne Glombitza, Antje Kietzmann, Thomas Nestler, Alexander Spangenberg, Annette Weber-Wermke, Kristin Wolz und Rainer Ziegler.

Ein hochkarätiges Programm haben sie zusammengestellt, angefangen beim äußerst vielversprechenden Auftakt am Donnerstagabend vor der traumhaften Kulisse des Jesuitenhofs, wo Feridun Zaimoglu in "Die Geschichte der Frau" zehn außerordentliche Frauen zur Sprache kommen lässt (Beginn 19 Uhr). Anschließend liest hier um 20.15 Uhr der kongolesische Autor Fiston Mwanza Mujila aus seinem Debütroman "Tram 83" - derzeit bei den 20. Schillertagen sogar aufgeführt am Mannheimer Nationaltheater.

Als weitere persönliche Highlights nennt Lyrikerin Callies etwa die Lange Lyriknacht mit Büchner-Preisträger Marcel Beyer, Rike Scheffler und Hans Thill am Freitagabend. Der geht die Ausstellungseröffnung mit Fotograf Dirk Skiba ("Das Gedicht & sein Double") voraus, am Freitag um 19 Uhr in der Galerie Linde Hollinger.

Höhepunkte sind auch die Lesung des Schweizer Poetry-Slammers Christoph Simon, dessen "Spaziergänger Zbinden" Callies als "ganz feinen Roman mit Herzenswärme" ankündigte, oder die Familienlesung aus "Luca und Ludmilla" von Sybille Hein, ihres Zeichens auch Sängerin und Kabarettistin. Insgesamt sei den Organisatoren daran gelegen, sich "nicht unter Gefälligkeiten wegzuducken", und Kristin Wolz, auf deren Lyrik "Ladenburg en passant" sich besonders Altbürgermeister Rainer Ziegler freut, bezeichnete das Programm als "hoffentlich viele ansprechendes Potpourri, das teilweise ein bisschen provozierend" daherkomme: "Man spricht nicht mehr übers Wetter, sondern: ,Weißt du noch, die Sargnagel?‘", sagte sie in Erinnerung an eine eher polarisierende Veranstaltung der letzten "vielerorts"-Auflage.

Zu denken geben wird wohl auch Manja Präkels‘ Auftritt im Jugendzentrum "Die Kiste": "Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß" stellt Buchhändler Thomas Nestler als "sehr politisches und interessantes Buch" vor.

Ein politisches Moment sei auch der jeweils freie Eintritt, sagte Carolin Callies, dankbar für vielfache Unterstützung durch Kooperationspartner, Sponsoren und Besucher-Spenden. Letztere beliefen sich im vergangenen Jahr auf 4000 Euro. Das Gesamtbudget liege bei rund 20.000 Euro - Reise- und Übernachtungskosten, vorwiegend aber Honorare, und zu stemmen nur durch Spenden. Hauptsponsoren sind von Beginn an zwei in Ladenburg tätige Bau-Unternehmen.

"Wir fühlen uns hier sehr wohl und schätzen die Zusammenarbeit mit der Stadt Ladenburg", sagte Verena Sommerfeld, Leiterin des bpd-Regionalbüros Rhein-Neckar, die einen symbolischen Scheck über 5000 Euro mitbrachte. "Wir sind happy, so einen kleinen Beitrag für Ladenburg leisten zu können." "Literatur verbindet", betonten LIG-Bau-Gründer Imad Abdelfatah und sein Sohn, Projektentwickler Jan Khalid Abdelfatah, die das Literaturfestival mit 6000 Euro unterstützen.

Was ursprünglich als Hommage an den Freundeskreis der Bibliothek um Martin Schaub begonnen habe, "hat sich zu einem Top-Event gemausert", sagte Bürgermeister Schmutz: "Meine Vorfreude ist riesig". Welch weite Kreise die Veranstaltung mittlerweile zieht, habe das Schreiben der Leiterin des Fachbereichs Literatur der Stadt Frankfurt gezeigt, die sich beeindruckt gezeigt habe von dem "schönen und klug komponierten Programm".

Info: Das aktuelle Programm von "vielerorts" findet sich im Internet unter www.ladenburger-literaturtage.de und kann zudem über die Ladenburg-App heruntergeladen werden. Hier stehen auch Informationen zu einer kurzfristigen Programmänderung, weil Inger-Maria Mahlke wegen eines familiären Trauerfalls absagen musste. Eingesprungen ist María Cecilia Barbetta, die am Freitag, 5. Juli, um 18 Uhr im Automuseum Dr. Carl Benz aus ihrem Roman "Nachtleuchten" liest. Einlass ist bereits um 17 Uhr, samt Sektempfang und der Möglichkeit zur Museumsbesichtigung.