Nadine Gonska bringt nicht nur im Stadion, sondern auch im Klassenzimmer Höchstleistungen. Ihre Schüler an der Dalberg-Grundschule finden, dass die sechsfache deutsche Meisterin in den verschiedensten Sprintdisziplinen "eine ganz Nette" ist. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Schon als Kind wollte Nadine Gonska aus Langenlonsheim bei Bad Kreuznach die Schnellste sein. Im Sportunterricht rannte die Grundschülerin allen Mädchen davon, und so entschied ihre Lehrerin, sie gegen die Jungs antreten zu lassen. Es war nur ein Mitschüler schneller, aber auch den überholte Nadine schon bald. Stolz berichtete sie ihren Eltern, dass sie die Schnellste in der Schule ist.

Gut 20 Jahre später ist Nadine Gonska immer noch die Schnellste - und zwar Deutschlands schnellste Lehrerin. Die sechsfache deutsche Meisterin in den verschiedensten Sprintdisziplinen unterrichtet an der Ladenburger Dalberg-Grundschule und hat nun mit dem Abschluss des zweiten Staatsexamen ein weiteres wichtiges "Rennen" gewonnen.

"Ich wollte beruflich schon immer etwas mit Kindern machen, daher habe ich mich für den Lehrerberuf entschieden", sagte die sympathische Sportlerin beim RNZ-Besuch in der Grundschule. Dort sind alle stolz, dass hier eine Lehrerin unterrichtet, die oft im Fernsehen zu sehen ist. "Frau Gonka ist eine ganz Nette, und nur wenn wir laut sind, wird sie manchmal streng", so der Tenor ihrer Klasse, in der sie Mathematik und Sachkunde unterrichtet.

Ladenburg gefällt der sportlichen Lehrerin Nadine Gonska außerordentlich gut. Foto: Sturm.

Die Schüler wissen, dass ihre Lehrerin ein Sport-Promi ist. Vor dem Fernseher fiebern die Kinder mit ihrer Lehrerin mit, wenn sie bei den Europameisterschaften, Weltmeisterschaften und bei den Olympischen Spielen an den Start geht. Manche bringen ihr Zeitungsausschnitte mit, wenn ein Artikel über Gonska im Sportteil steht. Vor ihrer Abreise zu den diesjährigen Leichtathletik-Europameisterschaften nach Berlin schenkte ihr die Klasse ein Glücksbuch, was die Klassenlehrerin rührte. Der sechste Platz, den Gonska in der Vier-mal-400-Meter-Staffel belegte, wurde in der Dalberg-Grundschule bejubelt. Hier drückte auch das Lehrerkollegium fest die Daumen.

Gonska wird wegen ihrer Hilfsbereitschaft und ihrem Engagement dort sehr geschätzt, sagte Rektorin Kerstin Lather der RNZ. "Nicht nur im Sport, auch im Beruf bringt unsere Kollegin Höchstleistungen", lobte Lather. Die Doppelbelastung stecke sie sehr gut weg.

Ladenburg gefällt der sportlichen Lehrerin außerordentlich gut. In den Freistunden schlendert sie gerne durch die mittelalterliche Stadt und genießt das Flair. Eine Wohnung in Ladenburg konnten sie und ihr Freund Patrick Domogala, der ebenfalls ein erfolgreicher Sprinter und Mitglied der Nationalmannschaft ist, in der Römerstadt aber nicht finden. In Edingen-Neckarhausen wollen sie jetzt eine passende Wohnung beziehen, nicht weit von ihrem Arbeitsplatz in Ladenburg und vom Olympiastützpunkt in Mannheim, wo die MTG-Athletin ihre täglichen Trainingseinheiten absolviert.

Nadine Gonska ist organisiert: Zeitmanagement spielt für sie und ihren Lebenspartner eine wichtige Rolle. Schließlich hat die schnellste Lehrerin Deutschlands noch große Ziele. Sie hat das "Olympia-Feeling" bereits 2016 in Rio kennengelernt und schwärmt heute noch von der fantastischen Atmosphäre. Das olympische Dorf sei tatsächlich ein kleines Dorf. Man gehe gemeinsam essen, lernt andere Athleten kennen und fiebert mit, wenn Athleten des Olympiateams an den Start gehen.

Obwohl für Gonska im 200-Meter-Wettbewerb schon im Vorlauf Schluss war, ist die Teilnahme an den Olympischen Spielen für sie ein absoluter Höhepunkt gewesen. Klar, dass sie 2020 bei den Olympischen Spielen in Tokio wieder nominiert werden möchte. Sie hat sich mittlerweile auf die 400-Meter-Strecke spezialisiert, die als die härteste Herausforderung der Sprintklasse gilt. "Ich kann das nur bestätigen. Du bist nach einem Rennen total kaputt. Nach dem Zieldurchlauf geht erst einmal gar nichts mehr", sagt Gonska.

Sie hat gute Chancen, in Tokio dabei zu sein. Denn sie ist fester Bestandteil der Vier-mal-400-Meter-National-Staffel, und als amtierende Deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf hat sie eine Bestzeit von 52,51 Sekunden stehen. Natürlich wisse man nie, was im Sport passiert. Eine schwere Verletzung - und die Olympiaträume können beendet sein. Derzeit fühlt sich Gonska aber richtig gut. Sie ist sie total glücklich, weil ihr Leben bisher so erfolgreich verlaufen ist.

Natürlich hat der Spitzensport, der Gonska die Welt sehen lässt, auch seine Schattenseiten. Sie und ihr Freund haben wenig Freizeit und sie müssen ständig erreichbar sein, beispielsweise wenn die Doping-Kontrolleure eine Probe nehmen. Die melden sich nicht an, und daher muss sie der Kommission genau mitteilen, wo sie sich gerade aufhält.

Abschalten kann Gonska am besten, wenn sie mit ihrem Lebensgefährten die wenige Freizeit verbringt. Auch Besuche bei ihrer Familie in Langenlonsheim sind ihr wichtig. Das Paar geht gerne ins Kino, und auch ein gutes Buch bringt ihr Entspannung. Natürlich reden die beiden auch über den Sport, aber der Sport soll die Freizeit nicht bestimmen, betonte die Leichtathletin am Ende des RNZ-Besuchs.

Die Freistunde ist fast vorüber, und die nächste Schulstunde steht bevor. "Hallo Frau Gonska" wird sie von den Schülern freundlich im Klassenzimmer empfangen. Wenn im Juli/August 2020 das Olympia-Fieber ausbricht, werden auch sie wieder die Daumen drücken. Vielleicht dürfen die Kinder sogar danach eine Olympia-Medaille anfassen ...