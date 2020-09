Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. (nip, krs) Wie starten die Schulen am Montag in Ladenburg und Edingen-Neckarhausen ins neue Schuljahr?

Das Ladenburger Carl-Benz-Gymnasium (CBG) bekommt durch das Sofortausstattungsprogramm des Landes und des Bundes über die Kommune 160 iPads, erklärt Falko Lohberger, stellvertretender Schulleiter auf Anfrage der RNZ. Die Anfragen an allen anderen Ladenburger Schulen blieben unbeantwortet. Lohberger betont zu den iPads: "Das ist nicht luxuriös, wie es zunächst klingen mag, sondern die billigste Plattform, die eine einfache zentrale Geräteverwaltung ermöglicht."

Die Geräte verleiht das CBG an Schüler, damit diese am Fernunterricht teilnehmen können, wenn das durch die Corona-Pandemie nötig wird. Das Fernlernkonzept der Schule ist nach Klassenstufen differenziert. Danach und nach sozialen Kriterien werden die iPads vergeben. "Insofern gehen wir davon aus, dass die Anzahl erst einmal ausreichend sein wird", sagt Lohberger. Die iPads könnten aber nur ein erster Schritt sein. "Die Digitalisierung einer Schule bleibt so lange ein Flickenteppich, bis alle Schüler und Lehrer ein von einem professionellen IT-Team verwaltetes und konfiguriertes Gerät erhalten", kritisiert er. Ungeklärt bleibe bislang die Frage nach einer ausreichenden Internetanbindung der Haushalte.

"Unsere Erfahrungen mit dem Fernlernen zeigen, dass die für synchrone Online-Lernformate erforderliche Bandbreite in vielen Haushalten gar nicht zur Verfügung steht", sagt Lohberger zur technischen Vorbereitung auf das Schuljahr.

Auch die Grundschulen in Edingen-Neckarhausen haben sich für den Start gerüstet. An der Pestalozzi-Schule geht es am Montag um 8.30 Uhr los. Für Ganztagskinder ist das Schulhaus ab 7.30 Uhr offen. Danach ist Unterricht bis 12.25 Uhr. Kernzeitkinder werden bis 14 Uhr betreut, die Ganztagskinder je nach Festlegung bis 15.15 Uhr oder 16.30 Uhr. Die Erstklässler starten am 19. September. Corona-bedingt dürfen nur zwei Personen die das Einschulungskind begleiten.

Auf Anfrage der RNZ teilt Schulleiterin Renate Wacker mit, die Einrichtung komme dem Regelbetrieb vor der Corona-Pandemie sehr nahe. Die Lehrkräfte seien festen Klassen und Lehrerteams zugeordnet und die Schüler in festen Lerngruppen. "Fast täglich bekommen wir neue Lehrerzuweisungen", sagt sie. "Wir sind guten Mutes, und hoffen weiterhin auf gute Kooperation mit den Eltern." Das bedeute beispielsweise, dass alle Schüler beim Betreten des Schulhofs am Montag den ausgefüllten und von den Eltern unterschriebenen Gesundheitsnachweis abgeben müssen.

An der Graf-von-Oberndorff-Schule beginnt die Schule am Montag, 14. September um 8.50 Uhr. Für die Erstklässler gibt es am 19. September zwei getrennte Einschulungsfeiern: für die 1 a um 9 Uhr und die 1 b um 11 Uhr. Auch hier dürfen jeweils nur zwei Begleitpersonen pro Kind mitkommen. Es gelten Abstandsregeln. Für die neuen Erstklässler beginnt der "Ernst des Lebens" am Montag, 21. September um 8 Uhr.