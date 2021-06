Von Paul Pflästerer

Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. Über fünf Millionen digitale Impfnachweise wurden laut Gesundheitsminister Jens Spahn bislang ausgestellt, die Nachfrage zu Beginn der Kampagne war entsprechend groß. Der digitale Impfpass soll den Menschen Erleichterung im Alltag bringen – doch sein Start war holprig. Zuletzt waren die Server überlastet, die für den Datentransfer zuständig sind. In den Apotheken, dort werden die Nachweise ausgestellt, herrschte vor allem am Dienstag Chaos. Die RNZ hat sich am Mittwoch in Ladenburg und Edingen-Neckarhausen erkundigt, wie groß die Nachfrage nach den QR-Codes ist, und ob die Systeme mittlerweile stabil laufen.

Antimo Giani, Filialleiter der Reischmann Kronen Apotheke, berichtet: "Schon am Montag ist der Server immer mal wieder abgestürzt, es funktionierte aber dennoch ganz gut. Gestern konnten wir lediglich von 8 bis 9 Uhr auf das System zugreifen, dann erst ab 17 Uhr wieder." Auch am Mittwoch habe es bereits einige Aussetzer gegeben. Die Nachfrage ist hoch, und weil am Dienstag fast gar nichts ging, haben die Apotheker Belege ausgestellt, auf denen die Kunden ihre Daten notierten. Diese wurden vom Personal mit Impfpass und Personalausweis abgeglichen; sobald das System es erlaubt und der Code dann ausgedruckt werden kann, liegt er zur Abholung bereit. Die Codes anschließend mit dem Smartphone in der App einzuscannen, läuft laut Giani problemlos, sowohl mit der Tracing-App "CoronaWarn" als auch mit "CovPass", die lediglich die Impfdaten speichert.

Auch eine Mitarbeiterin der Galenus Apotheke kann die Serverprobleme bestätigen: "Das läuft bei uns sehr schleppend, gestern hat der Server nicht funktioniert, jetzt geht auch nichts mehr." Warum die Probleme auftreten, darüber liegen der Apotheke keine Informationen vor. Lediglich die Mitteilung über die Überlastung werde angezeigt. "Von telefonischen Anfragen sollen wir absehen. Es wurde geschrieben, dass an dem Problem gearbeitet wird", sagt die Mitarbeiterin. "Wir bitten die Kunden um Verständnis und dass sie wieder kommen."

Noch weiter hintendran hängt die Dr. Fuchssche Apotheke, denn dort ist noch nicht mal der Anschluss vorhanden. Der sei zwar beantragt, man verweise die Kunden derzeit auf die anderen Apotheken. Etwas mehr Vorlauf, bevor die Ankündigung zu den digitalen Impfpässen schließlich veröffentlicht wurde, hätte helfen können, Situationen wie diese zu vermeiden, meint eine Mitarbeiterin. "Eine kurze Umfrage unter den Apotheken genügt, um herauszufinden, ob die Infrastruktur vor Ort vorhanden ist und funktioniert", sagt die Apothekerin Schilz. Allerdings hätten die Kunden Verständnis für die Situation und ließen sich vertrösten.

13.000 Apotheken angeschlossen

Ähnlich ergangen ist es der Rathaus Apotheke in Edingen: Nachdem am Montag Zertifikate ausgestellt werden konnten, kam am Dienstag der Totalausfall von 9 bis 17.30 Uhr. Mittlerweile könnten die Kunden mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder bedient werden.

In Neckarhausen schildert Thomas Luft von der Post Apotheke seine Erfahrungen der vergangenen 72 Stunden: "Der Montag war soweit in Ordnung, am Anfang funktionierte der Serverzugriff überhaupt nicht, was sich dann aber im Verlauf das Tages änderte." Am Dienstag sei dann nicht der Apotheken-Server Verursacher des Problems gewesen, sondern der vom Robert-Koch-Institut (RKI). Laut Luft werden Kundendaten über das Apotheken-Portal eingegeben und anschließend an die RKI-Server übermittelt. Von 9 Uhr bis Geschäftsschluss ging am Dienstag nichts mehr. "Im Moment läuft es stabil, es holpert zwar, aber im Großen und Ganzen können wir die Zertifikate erstellen", sagt Luft am Mittwochvormittag. Auch bei seinen Kunden sei die Nachfrage ist groß.

Den Geimpften bietet die Post Apotheke ebenfalls an, im Fall eines Systemausfalls die Daten zu hinterlegen und die Abfrage dann durchzuführen, wenn die Server erreichbar sind. "Unsere Kunden holen die Codes entweder ab oder wir werfen sie bei ihnen ein. Ganz so dringend ist das ja glücklicherweise nicht, es gibt ja noch den gelben Pass aus Papier", sagt Luft.

Menschen, die im Impfzentrum geimpft worden sind, sollen die entsprechenden Zertifikate per Post zugesendet bekommen. Wer zukünftig in einem Impfzentrum geimpft wird, erhält das Zertifikat unmittelbar nach der Spritze vor Ort. Bei Hausärzten sei das derzeit noch nicht möglich, sagt Luft. Er habe erfahren, dass ein entsprechendes System-Update mit dem Anschluss an die RKI-Server frühestens im September erfolgt.

Der Apotheker ist dennoch zuversichtlich, dass sich die Startschwierigkeiten bald behoben sind. Und etwas Verständnis für die Situation klingt auch durch: "Von 18.000 Apotheken sind 13.000 angeschlossen. Wenn wir zudem mit fünf Kassenplätzen gleichzeitig zugreifen, potenziert sich das entsprechend."

Den Kunden der Post Apotheke bieten Luft und seine Kollegen auch beim Einscannen Hilfestellung. Manchmal müssen zunächst die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Denn um die Impfpass-Funktion in der Corona-Warn-App nutzen zu können, ist ein Software-Update der Anwendung nötig. Dieses spiele sich erfahrungsgemäß nicht immer automatisch auf. "Ein Kollege hat mich darauf hingewiesen, dass Nutzer explizit nach dem Update im App- oder Google-Play-Store suchen müssen", ergänzt Luft.