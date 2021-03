Von Axel Sturm

Ladenburg. Als der Gemeinderat vor fünf Jahren das Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann beschloss, war das für den Kleingartenverein Ladenburg ein herber Einschnitt. Denn für die dortige "Kleingarten-Anlage Heddesheimer Weg" bedeutete dieser Beschluss das Aus. So verloren 28 Kleingärtner ihre Grünflächen. Die meisten wollten keinen Neustart an anderer Stelle, trotzdem bot die Stadt dem Verein Ersatzgrundstücke an. Der Vorsitzende Jürgen Weygold und Bürgermeister Stefan Schmutz verständigten sich darauf, dass die Hauptanlage am Heddesheimer Weg bei Bedarf in Richtung Norden erweitert werden kann.

Ein Angebot war der Acker an der Boveristraße, der direkt an die Anlage "Aufeld" anschließt. Auf dem Gelände entstehen derzeit zehn Kleingärten mit einer Fläche von je 300 Quadratmetern. Die Pächter der begehrten Flächen sind derzeit fleißig am Arbeiten, denn die Kleingärten sollen Ende des Jahres angelegt sein. "Die Nachfrage nach diesen Parzellen war sehr groß", erklärte Weygold beim Vorort-Termin mit der RNZ. Den Wasseranschluss für diesen Bereich stellte die Stadt Ladenburg her – die Infrastruktur ist Sache des Vereins. Ein Wegenetz ist schon erstellt, und auch die Stromanschlüsse für die Parzellen sind fertig. Die Bebauung der Grundstücke mit den Gartenhäuschen ist wiederum Aufgabe der Pächter. Bis ein Kleingarten genutzt werden kann, müssen sie rund 15.000 Euro investieren.

Meist bauen junge Familien die Häuschen und achten auf eine zeitgemäße Aufenthaltsqualität. Die Stadt hat lediglich vorgeschrieben, dass die Bauten eine Größe von 4,50 Meter auf 4,50 Meter haben müssen. Außerdem sollen sie aus Stein und nicht aus Holz sein. Die meisten Pächter konnten schon ihr Richtfest feiern – in drei Gärten ist der Grundstein für die Gebäude aber noch nicht gelegt. "Es muss jetzt vorangehen, darauf werden wir in den nächsten Wochen achten", sagt der Vorsitzende. Vor drei Jahren hat er den Verein übernommen, der damals noch alles andere als gefestigt war. Das Ziel von Weygold und dem neuen Vorstandsteam war es, die Gemeinschaft wieder zu stärken und Vereinsaktivitäten einen höheren Stellenwert zu geben. Das ist dem Team gelungen. Der Zusammenhalt in den beiden Anlagen habe sich merklich verbessert.

Im "Aufeld" sind die meisten Pächter im Rentenalter. Die Gemeinschaft habe es begrüßt, dass für die Erweiterung Familien ausgewählt wurden. "Wir wurden hier sehr freundlich aufgenommen", sagten Claudia und Christian Schuster. Sie richten derzeit ihren Garten her. Das Ehepaar wohnt in der Altstadt und hat dort keine Möglichkeit, zu gärtnern. Christian Schuster hat einen handwerklichen Beruf erlernt, sodass er das Gartengebäude ohne Probleme selbst errichten konnte.

Die deutsche Gesetzgebung schreibt genaue Nutzungszwecke vor: Ein Drittel des Gartens ist für das Gebäude, ein Drittel für den Freizeitbereich und ein Drittel Nutzfläche. "Wenn ein Pächter nur die Freizeitschiene fährt und beispielsweise nur eine Rasenfläche anlegt, schreiten wir schon ein", sagte der Vorsitzende. Die Gartenanlage soll keine reine Freizeitanlage sein.

"Tomaten aus dem eigenen Garten schmecken immer besser", finden die Schusters, die in ihrem Garten auch Obst- und Gemüsebeete anlegen werden. Den Gartenplan haben die beiden Hobbygärtner auf ihrem iPad und präsentierten ihn beim Rundgang dem Vorsitzenden. "Genau so sollten die Gärten gestaltet werden", lobte Weygold. Er bekräftigte, dass die neuen Gartenbesitzer viele Freiräume erhielten. Das Thema Ordnung sei aber nicht verhandelbar. "Das Erscheinungsbild muss stimmen. Ein Kleingarten muss ein ordentliches Gesamtbild haben." Der Verein hat sich unter Weygolds Führung gemeinsame Ziele gesetzt, die man nun Schritt für Schritt umsetzen will. Wegen der Corona-Pandemie laufen die Vereinsaktivitäten derzeit zwar nicht auf Hochtouren, aber die Ziele behalte man trotzdem im Auge. Auf der Anlage im Heddesheimer Weg soll das Vereinshaus erneuert werden, und eine gemeinsame Kompost-Anlage steht ebenfalls auf der Agenda.

Coronabedingt fehlt derzeit auch Geld für den Bau eines neuen Spielplatzes im "Aufeld". Vereinsfeste fallen als Einnahmequelle weg. In der Corona-Krise ist die Nachfrage nach Kleingärten allerdings gestiegen. "Hobbygärtnern als Freizeitbeschäftigung ist noch beliebter geworden", berichtete Weygold. Die Liste der Interessenten werde immer länger. Daher wird die Ausweitung der Anlage im Heddesheimer Weg in Richtung Norden wohl der nächste Schritt sein.