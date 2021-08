Ladenburg. (krs) Zehn volle Müllsäcke haben Unbekannte entlang der L 597 entsorgt. Neben dem Radweg zwischen Ladenburg und Ilvesheim lagen sie im Grünstreifen. Durch die Nähe zum Radweg und den Abstand der Säcke zueinander, sah es ein bisschen so aus, als hätte man sie nacheinander von einem fahrenden Fahrzeug aus in den Grünstreifen geworfen.

Inzwischen hat der Bauhof der Römerstadt die zehn Müllsäcke entfernt. "Die Stadt Ladenburg nimmt wahr, dass die illegale Entsorgung von Müll immer mehr zunimmt", sagt Nicole Hoffmann, Referentin des Bürgermeisters, auf Nachfrage. Ohne Konsequenzen bleibt das nicht, wenn der Verursacher ermittelt wird. Sie betont, dass illegale Müllentsorgung "im einfachsten Fall" eine Ordnungswidrigkeit sei, die mit einem Bußgeld geahndet werde. "Sollten Mensch oder Umwelt Schaden nehmen, handelt es sich um eine Straftat", führt Hoffmann weiter aus. "Dieses rücksichtslose Verhalten verursacht Kosten, die von der Allgemeinheit getragen werden müssen", ärgert sich Hoffmann. Und das jedes Jahr. "Bei der Stadt Ladenburg entstehen im Jahr Kosten von circa 5000 Euro durch illegale Müllablagerung", erklärt Hoffmann.

Illegal entsorgter Müll ist immer wieder ein Problem für Kommunen. Zuletzt sorgte unrechtmäßig abgeladener Bauschutt in Schriesheim für Aufsehen. In diesem Fall wurde der Verursacher inzwischen ermittelt. Er ist auch für illegal entsorgten Müll in Viernheim verantwortlich. Die Kosten für die Beseitigung wurden ihm nun in Rechnung gestellt.