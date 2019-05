Ladenburg. (stu) Der evangelisch-altkatholische Krankenpflegeverein leidet unter einem starken Mitgliederrückgang. Der Ex-Vorsitzende Meinhard Georg kann sich noch an Zeiten erinnern, als der Verein über 1000 Mitglieder zählte. In diesem Jahr wird das 130-jährige Bestehen gefeiert und Vorsitzender Thomas Ross berichtete, dass es nur noch rund 300 Beitragszahler gibt.

Dabei ist der Ladenburger Verein eine Besonderheit. Denn in Baden gibt es nur noch wenige Zusammenschlüsse dieser Art. Dabei hat der Krankenpflegeverein für die evangelische und altkatholische Seite eine wichtige Rolle übernommen. Er ist nämlich einer der Träger der kirchlichen Sozialstation und unterstützt damit die Verantwortung der Kirchengemeinde, ergänzte der Pfarrer der evangelischen Gemeinde, David Reichert. Er bedauerte ebenfalls den Rückgang der Mitgliederzahlen. Erst vor wenigen Tagen hat er für die Sozialstation einen Überweisungsscheck in Höhe von 5300 Euro unterschrieben. Pro evangelischem Mitglied erhält die Sozialstation 1,50 Euro.

Der Unterstützungsbeitrag werde sich vermutlich noch erhöhen, denn Ross geht davon aus, dass auch die Mitgliederzahlen der evangelischen Gemeinde in Ladenburg mit Bezug der neuen Baugebiete steigen werden.

Reichert appellierte in der Jahreshauptversammlung, die Sozialstation weiterhin zu unterstützen. Sie sei eine wichtige Einrichtung für die Menschen. Leider sei der Solidaritätsgedanke rückläufig, aber das müsse ja nicht für immer so bleiben. Vorsitzender Ross ergänzte, dass nicht immer nur ältere Menschen die Sozialstation benötigen. "Manchmal kommt es schneller, als man denkt", sagte er. Den Mitgliedern des Pflegevereins könne eine menschenwürdige Pflege garantiert werden, meinte Ross.

Der Verein unterstütze die Arbeit der Schwestern und Pfleger der Sozialstation, damit diese den Kranken und Alten die Zuwendung zukommen lassen können, wie sie in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Längst seien nämlich nicht alle Leistungen über die Pflegeversicherung abgegolten.

Die Betreuung pflegender Angehöriger, die Überbrückung akuter Notfallsituationen, Gesundheitsberatungen, Seelsorge oder die Begleitung Sterbender - für all diese Themen ist die Sozialstation ein Ansprechpartner.

Der Jahresbeitrag für eine Mitgliedschaft kostet 20 Euro. "Mit fünf Cent pro Tag können Sie die Sozialstation unterstützen", sagte Kassenwart Rainer Wolf.

Am Ende der Versammlung kündigte der langjährige Vereinsvorsitzende und Ex-Vorsitzende des Heimatbundes, Meinhard Georg, noch eine Überraschung an. Da die Vereinsgeschehnisse nur lückenhaft festgehalten wurden - es gibt zum Beispiel kein Protokollbuch - hat er sich entschieden, eine Chronik zu verfassen. Die Recherchearbeiten im Stadtarchiv seien im Gange und Georg hofft, dass er die Chronik beim Festgottesdienst in der evangelischen Stadtkirche am 23. Juni vorstellen kann.

Die abschließenden Neuwahlen ergaben keine Veränderungen in der Vorstandschaft. Thomas Ross bleibt Vorsitzender. Zum Stellvertreter wurde erneut Oliver Baader gewählt.