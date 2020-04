Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Ladenburger Willi Wolfrum hat in seinem Leben Höhen und Tiefen erlebt. Bis 1988 war sein Dasein eher ein dunkles Kapitel, doch mit seinem Umzug in die Römerstadt veränderte sich Wolfrums Welt. Und davon zeugen auch seine Kunstwerke.

Zurzeit trifft man den ehemaligen Friedhofswächter oft am Gockelsmarkt-Brunnen, den er kurz vor Ostern mit seinen bunten Pappfiguren verziert hat. Der Brunnen ist ein Blickfang, und viele zücken ihr Handy, um die lustigen Figuren im Bild festzuhalten. Auch die Ladenburgerin Gerdi Konetzny, die die Schnappschüsse ihren Verwandten in Paternion senden will.

"Es macht mich stolz, wenn sich die Menschen an meinen Figuren erfreuen", gesteht Wolfrum der RNZ. Wie viele Pappfiguren er schon gestaltet hat, weiß er nicht genau. Um die 1000 dürften es aber schon sein, denn mit dem Beginn seines "neuen Lebens" widmete er sich auch intensiv dem kreativen Hobby.

Vom sozialen Brennpunkt in die Römerstadt

Seine Motive stammen meist aus dem Tierreich, aber auch Marsmännchen und Comicfiguren sind beliebte Vorlagen für Wolfrum. Der stets freundliche Zeitgenosse hat schon mehrmals einen Dschungelwagen für den Sommertagszug gestaltet, besucht mit seinen Figuren die Ladenburger Kindergärten, ist aber auch in den Altenheimen mit seinen Figuren ein gern gesehener Gast. Manche Sportveranstaltungen sind weitere Vorlagen für seine Ideen. Bei Fußball-Weltmeisterschaften bastelt er gerne Pappfiguren, die ein weißes Trikot mit dem Bundesadler tragen. Als sein Lieblingsverein SV Waldhof in die 3. Liga aufstieg, war klar, dass die erfolgreichen Blau-Schwarzen von Willi Wolfrum als Pappfiguren gewürdigt werden.

Zum Osterfest hat der Ladenburger nun Hasen, Küken aber auch zwitschernde Vögel gestaltet, um sie am Gockelsmarkt-Brunnen zu platzieren. Rund einen Tag benötigt Wolfrum, um das Grundgerüst einer Figur zu modellieren. Aus einem Styroporblock schnitzt er das Grundgerippe, um es danach mit Raufasertapete zu verkleben. Immer wieder werden die Konturen geschärft – so lange bis der Künstler mit seiner Arbeit zufrieden ist. Er benötigt viel Wasser und Leim. Danach kommen die Figuren in den Trockenraum, im dem sie 48 Stunden austrocknen müssen. Und dann holt der Hobbykünstler den Farbpinsel heraus.

Mit seinen Werken will er auch eine politische Botschaft transportieren. Grün gefällt ihm derzeit gut, aber auch "die rote Farbe ist wieder im Kommen", sagt der 70-Jährige, der ein überzeugter Linker ist. "Ich bin ein Arbeiterkind, und diese Einstellung hatte ich mein ganzes Leben", betont Wolfrum. Menschen, die eine rechte Gesinnung haben, geht Wolfrum aus den Weg. "Heute mache ich denen keinen Ärger mehr; das war früher aber anders", sagt Wolfrum – und beginnt, seine Lebensgeschichte zu erzählen.

Er wuchs in den Mannheimer Benz-Baracken auf. Neben ihm wohnte Charly Graf, der Schwergewichtsboxer mit einer spannenden Lebensgeschichte. Wolfrum und Graf verstanden sich gut. Wer in den Baracken "aufmuckte", bekam es mit den beiden Kraftprotzen zu tun. Ein behütetes Elternhaus kannte Wolfrum nicht. Statt Gespräche gab es Schläge. Beide Elternteile waren Alkoholiker.

Kein Wunder, dass er bald in einem Erziehungsheim landete. Auch hier vermisste er die menschliche Wärme. Es war fast vorhersehbar, dass Willi Wolfrum auf die schiefe Bahn geraten würde. Alkohol und Drogen bestimmten viele Jahre seinen Lebensalltag; seine Handwerkslehre schloss er nicht ab und lebte von der Hand in den Mund.

1988 brach er seine Zelte in Mannheim ab, denn er konnte bei der Ladenburger Baugenossenschaft eine kleine Wohnung beziehen. Der damalige Bürgermeister Reinhold Schulz hörte von der Lebensgeschichte Wolfrums und bestellte ihn ins Rathaus ein. "Wir brauchen einen kräftigen Mann für den Friedhof. Sie können sofort anfangen; ich vertraue Ihnen", sagte Schulz.

Diese Worte klingen Wolfrum auch heute noch wie Musik in den Ohren. Das erste Mal wurde ihm gesagt, dass man ihm vertrauen werde. "Diesen Mann wollte ich nicht enttäuschen. Wegen Herrn Schulz veränderte ich mein Leben – und zwar radikal", berichtet er der RNZ. Die Erinnerungen treiben dem ehemaligen "Schläger" die Tränen in die Augen.

Lesen und Schreiben konnte Willi Wolfrum nicht. Für seinen neuen Job als Friedhofsaufseher eignete er sich bei Rathausmitarbeiterin Rose Steininger Schreibgrundkenntnisse an. Der Bürgermeister war mit seiner Arbeit sehr zufrieden – Willi Wolfrum packte an, war zuverlässig und hilfsbereit. Aus dem ehemaligen gewalttätigen Benzbarackenbewohner war ein "ordentlicher Mensch" geworden, beschreibt Wolfrum seine Lebensveränderung mit Stolz.

Statt in die Kneipen ging er nun in seine Werkstatt, um Pappfiguren zu gestalten. Bald war kein Platz mehr in seiner kleinen Wohnung, sodass er die Figuren an Kinder und Betreuungseinrichtungen verschenkte. Auch die Dankbarkeit der Kinder war für ihn ein Ansporn, nicht in die alten schlechten Gewohnheiten zu verfallen. 2005 wurde er nach 17 Jahren Friedhofsdienst pensioniert. Seitdem hat Wolfrum noch mehr Zeit, um sich seinem Hobby zu widmen. Ohne Arbeit kann das Arbeiterkind nicht sein.

"So lange ich Figuren gestalten kann, geht es mir gut", meint Wolfrum. Und weist gleich noch von sich aus auf einen "Fehler" hin. "Dieser Hase ist mir zu braun. Den nehme ich wieder mit und färbe ihn rötlich", sagt Wolfrum. Denn: Er wolle zur Osterzeit nichts Braunes sehen will. Ostern sei ein buntes Fest – "für Menschen, die den Frieden wollen", meint Wolfrum. Später platziert er den nun rot gewordenen Hasen wieder an seinen alten Platz.