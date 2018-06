Immer wieder konnten erfolgreiche Vogelzüchter aus Ladenburg geehrt werden. Otto Schläfer (r.) führte den Verein über 25 Jahre. Sein Bruder Karl (l.) war in der Kategorie "Dompfaffe" sogar Deutscher Meister. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. "Wir haben zu wenige aktive Mitglieder und eine Altersstruktur, die nicht zukunftsweisend ist", sagt Otto Schläfer, Vorsitzender der Vogelfreunde Ladenburg, gegenüber der RNZ. Der 82-Jährige erzählt mit Bedauern, dass Ladenburgs Vogelverein wohl bald aufgelöst wird. Bis zuletzt hatten die Vogelfreunde nicht nur aktiv die Tradition der Vogelzucht aufrechterhalten, sondern sich auch in der Stadt stark für den Naturschutz eingesetzt.

Otto Schläfer und sein Bruder Karl (78) sind schon dabei, als die Vogelfreunde Ladenburg im Jahre 1975 gegründet werden. Der Zuchtleidenschaft und der Liebe zu einheimischen Vögeln gehen die Schäfers bei den Vogelfreunden Heddesheim nach, wo weitere Ladenburger Vogelfreunde engagiert sind.

Nach einem Gespräch mit dem damaligen Bürgermeister Reinhold Schulz entscheiden sich 14 aktive Mitglieder, einen Vogelverein in Ladenburg zu gründen. Der Stadtchef stellt den Vogelzüchtern den alten Geräteschuppen einer ehemaligen Gärtnerei im heutigen Waldpark zur Verfügung. "Den könnt ihr zum Vereinsheim ausbauen und ihn, solange der Verein besteht, mietfrei nutzen", sagt Schulz damals.

Die Chance ergreifen die Mitglieder beim Schopfe und bauen den Schuppen Schritt für Schritt zum Vereinsheim aus. Im Untergeschoss entsteht ein Ausstellungsraum. Das Dachgeschoss, wo die monatlichen Mitgliedertreffen stattfinden, wird gemütlich gestaltet. Bis zu 50 Mitglieder gingen in den 1980er Jahren dem Hobby der Vogelzucht nach, deren Verein fortan immer wieder positive Schlagzeilen schreibt.

Karl Schläfer, den alle nur "Giggel" nennen, wird mehrfach baden-württembergischer Zuchtsieger in der Kategorie "Dompfaffe", in den 1990er Jahren darf sich das Gründungsmitglied sogar zwei mal Deutscher Meister nennen. Dies führt dazu, dass die Ladenburger Kanarien- und Waldvögelzüchter seinerzeit in der Szene einen ausgezeichneten Ruf genießen. "Die Ausstellungen im Vereinsdomizil waren Höhepunkte", erinnert sich Otto Schläfer, der über 25 Jahre den Verein führte. "Zwischendurch haben drei Mitglieder mal den Vorsitz übernommen, aber dann wurde ich doch wieder gewählt", blickt Schläfer zurück.

Natürlich blutet ihm das Herz, dass dem Verein nun die Auflösung bevorsteht. "Junge Menschen kennen die Vogelvielfalt doch nur noch aus dem Internet. Sie wissen vielleicht noch wie ein Spatz oder eine Meise aussieht", erzählt Schläfer, der die Artenvielfalt der 1970er Jahren noch selbst erlebt hat. Heute hat das Vogelsterben auch Ladenburg längst erreicht. "Dramatisch", sei die Entwicklung, für die Schläfer gleich mehrere Gründe aufzählt. Der Lebensraum der Vögel sei auch in seiner Heimatstadt stark reduziert worden. Auf den Feldern stehen heute fast keine Bäume oder Hecken mehr, durch den Spritzmitteleinsatz in der Landwirtschaft gibt es kaum noch geeignete Futterpflanzen und auch das Insektenaufkommen sei spürbar rückläufig. "Keine Insekten - keine Vögel", fasst Schläfer die Problematik zusammen, der sich noch an Scharen von Kohl- und Blaumeisen sowie Feldspatzen und die seltenen Baumläufer erinnern kann, die sich auf Ladenburger Gemarkung wohlfühlten.

Obwohl die Stadt einige große Grünflächen besitzt, wird der Lebensraum der Vögel weiter eingeschränkt. Der Bau der Nordstadt sei zwar für die Entwicklung der Menschen wichtig - aber die kleinen Sänger verlieren einen wichtigen Lebensraum, kritisiert Schläfer. Die Mitglieder waren auch ehrenamtlich im Einsatz und betreuten 30 Nistkästen auf Ladenburger Gemarkung. Darin bauten Feldspatzen sowie Kohl- und Blaumeisen ihre Nester und zogen ihre Brut auf.

"Die Einnahmen unseres Vereins haben wir in die Unterhaltung des Vereinsheims gesteckt oder für den Naturschutz verwendet", berichtet Schläfer. Das Vereinshaus der Vogelfreunde weckt übrigens Begehrlichkeiten der benachbarten Kinderbetreuungseinrichtung "Pfiffikus". Geplant ist die Einrichtung einer Waldkindergartengruppe. Das Vereinsheim der ehemaligen Vogelfreunde könnte dann als "Wohlfühlnest" für Kinder genutzt werden.