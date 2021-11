Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Wir sind begeistert", unterstrich Heike Lamadé, Präsidentin des Rotary Clubs Schriesheim-Lobdengau, im Inneren der Sebastianskapelle, die schon seit 15 Jahren nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich ist und derzeit umfänglich saniert wird. "Wir befinden uns hier im wahrsten Sinne des Wortes auf einer Baustelle, der man die Geschichte und Faszination, die sie in sich trägt, von außen gar nicht ansieht", sagte Bürgermeister Stefan Schmutz.

Doch man könne "ein bisschen erahnen, welchen Schatz sie in sich" trage. Diesen zu bewahren ist auch den Rotariern ein großes Anliegen. Fast auf den Tag genau fünf Jahre ist es her, dass die Mitglieder des Serviceclubs vor Ort waren, wie Museumsleiter Dr. Andreas Hensen erwähnte: unter Präsidentschaft von Dr. Hans Rein, "der Bewegung in Sankt Sebastian bringen wollte". Damals kümmerten sie sich finanziell um die am Turm befindlichen apotropäischen Fratzen. Und werden sich nun erneut einbringen – Präsidentin Lamadé, sichtlich angetan vom geschichtsträchtigen Sakralbau, sprach von einer "stattlichen Summe" im vierstelligen Bereich für die Erhaltung der Fresken im Inneren der Kapelle.

Interessiert folgte die Gruppe den Ausführungen Schmutz‘ und Hensens – die für das Treffen zudem angedachte Führung mit Steffen Seiferheld, der Einblick in bereits Geschehenes gegeben hätte, musste ausfallen, da der leitende Architekt im Stau stand. Schmutz ging zunächst auf die jüngsten Entscheidungen hinsichtlich des Ladenburger Kleinods ein, einen der ältesten Sakralbauten rechts des Rheins, der den zeitweise in Ladenburg residierenden Bischöfen von Worms als Hofkapelle diente.

Als die Katholische Kirchengemeinde entschied, die Kapelle aufzugeben, übernahm die Stadt Verantwortung, allerdings sei der Kauf zum symbolischen Preis von einem Euro kein Schnäppchen gewesen: "Die Beträge für die Instandsetzung sind beträchtlich." Zunächst geht es ums Essenzielle, nämlich den Erhalt und die Statik des Gebäudes zu sichern.

Erst nach Beendigung des ersten Abschnitts, der aktuell umgesetzt und auch mit Bundes- und Landesmitteln gefördert wird, findet der Eigentümerwechsel statt. "Im Moment läuft die Begutachtung von außen, und zwar Stein für Stein", führte Hensen aus. Auch Fenster wurden bereits entfernt und gereinigt. Schmutz geht von einer Fertigstellung "mutmaßlich 2022" aus, bevor es an die statische Sicherung geht, unumgänglich aufgrund der Schubkraft, die Helm und vor allem Dachstuhl auf die Mauern ausüben.

Die Kosten für die zweite Sanierungsstufe teilen sich das Erzbistum Freiburg und die römisch-katholische Kirchengemeinde St. Gallus sowie die Stadt Ladenburg mit je 167.000 Euro und werben weiter um zusätzliche unterstützende staatliche und private Fördermittel.

Wann diese Arbeiten beendet sein werden, ist noch offen, der Bürgermeister hofft jedoch, "dass wir 2024/25 ganz konkret die Türen öffnen können". Wobei er die Frage der Nachnutzung ehrlich beantwortet: "Wir wissen es noch nicht", denn noch sei auch nicht klar, was überhaupt getan werden dürfe. Seine Maxime jedoch: "Der Öffentlichkeit so oft wie möglich Gelegenheit geben, diesen Ort zu besuchen und zu nutzen."

Da die Sanierung im Inneren, und dazu gehören die aus verschiedenen Epochen stammenden Fresken, originär Aufgabe der Stadt ist, ist die Verwaltung froh über private Initiativen, die dies unterstützen. Der Heimatbund verwaltet sämtliche Spenden, die zu diesem Zweck eingehen – bisher waren dies etwa Erlöse aus Konzerten und dem Verkauf eines Jubiläumsweins, aber auch viele private Spenden, bislang knapp 15 000 Euro.

"Und Sie als Rotary-Club sind Wiederholungstäter", dankte Schmutz der Gruppe, die sich schon Gedanken gemacht hatte und sich vorstellen könnte, quasi eine Fresken-Patenschaft zu übernehmen, beispielsweise für den Matthäus, wie Rein eine Idee der Präsidentin erwähnte. Laut Heimatbund-Vorsitzender Schuhmann geht es "natürlich um die Konservierung", aber auch um die Erforschung der Fresken und darum, eventuelle weitere freizulegen, denn dazu gebe es Vermutungen. Bis die Bau- und Sanierungsmaßnahmen abgeschlossen sind, werden also noch einige Jahre ins Land gehen. Voraussichtlich im kommenden Jahr, sollen der Öffentlichkeit aber bereits anderweitig Einblicke zur Sebastianskapelle gegeben werden: Andreas Hensen plant im Lobdengau-Museum eine Sonderausstellung, deren Hauptidee es ist, "zu zeigen, was hier passiert".

Beleuchtet werden außerdem alle Facetten des Gebäudes: darunter Bau- und Nutzungsgeschichte, die Rolle des Bischofs von Worms, aber auch Informationen über den heiligen Sebastian. Und es werden aus der Kapelle geräumte Exponate gezeigt: Sechs Gemälde und drei Holzskulpturen sind bereits von Experten begutachtet worden.