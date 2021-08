Ladenburg. (RNZ) Das Trinkwasser in der Ladenburger Südstadt muss ab sofort abgekocht werden. Wie die Stadt mitteilte, kam es im Zuge der Baumaßnahme am Ankerplatz zu einer Verkeimung mit coliformen Keimen. Desinfektionsmaßnahmen seien umgehend eingeleitet worden, bis zur Feststellung der genauen Ursache gelte aber das Abkochgebot in folgenden Straßen: An der Beint, Bollweg 2 – 8, Domitianstraße, Goethestraße, Heidelberger Straße 34 – 46, Merianweg, Merkurplatz, Trajanstraße 1 – 47, Valentinianstraße, und Vespasianstraße.

Für Trinkwasserzwecke sollte das Leitungswasser in diesem Bereich vorübergehend nur im abgekochten Zustand verwendet werden. Nicht vom Abkochgebot betroffen sind damit zum Beispiel Toilettenspülung, Waschmaschinen, Spülmaschinen und das Duschen. "Die Maßnahme folgt einer Anordnung des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises und trägt vorübergehenden Charakter", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Das Ende des Abkochgebots werde schriftlich bekannt gegeben.

Info: Für Rückfragen steht das Bürgerbüro zur Verfügung unter der Rufnummer: 06203/02310 zur Verfügung.