Ladenburg. (skb) Gewöhnlich sind in der ersten Januarwoche die Sternsinger unterwegs; in Ladenburg besuchen sie gruppenweise jeden Haushalt, bringen den Segen und sammeln Spenden für Kinder-Hilfsprojekte in aller Welt. Doch wie sieht es angesichts der aktuellen Situation aus: Kann die Aktion Anfang 2021 überhaupt stattfinden?

"Wir müssen die Entwicklung abwarten und können es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, sind aber optimistisch gestimmt", sagt Christian Schadwinkel namens des Organisationsteams. Fest steht, dass der übliche Ablauf coronabedingt modifiziert wird, denn wenngleich möglichst viele Menschen erreicht werden sollen, "steht der Schutz aller Beteiligten und Bürger klar im Vordergrund".

Längst haben sich die Organisatoren über Alternativen verständigt, um Abstandsregeln einhalten zu können, und sich gerüstet für einen diesmal etwas anderen Ablauf, bei dem die Sternsinger nicht die Haushalte besuchen, sondern stattdessen in der Zeit vom 2. bis 5. Januar jeweils auf größeren öffentlichen Plätzen im Stadtgebiet zusammenkommen, wohin Bürger eingeladen sind. Um die Lieder zu hören, sich mit den Sternsingern auszutauschen, zu spenden und die eigens bestellten Segens-Aufkleber als Alternative zum gewohnten, mit Kreide über die Tür geschriebenen Segensspruch zu erhalten – quasi ein "Segen to go", um es flapsig zu formulieren.

Für den Vorlauf der Teilnehmer, Kinder wie Begleiter, greift das geänderte Prozedere natürlich weit früher. Normalerweise starten die Organisatoren im Oktober mit den Vorbereitungen, und Mitte November findet zum Auftakt der Aktionsnachmittag im Saal des Günther’schen Kindergartens statt, um künftige Sternsinger auf ihre Aufgabe einzustimmen und altersgerecht Hintergründe zu erläutern. Was in dieser Form aktuell nicht durchführbar ist – alternativ war für Samstag, 14. November, ein Kino-Nachmittag in der Kirche St. Gallus geplant, der nun jedoch aufgrund der derzeit geltenden Landesverordnung abgesagt werden muss.

Wie die Organisatoren stattdessen vorgehen, erklärten Christian Schadwinkel und Gemeindereferentin Silvia Streun im Rahmen einer Telefonkonferenz. Für sämtliche aktuellen Informationen empfehlen sie einen Besuch auf der Webseite der Seelsorgeeinheit: Auf www.kath-hela.de findet sich unter dem Menüpunkt "Sternsinger" nicht nur alles Wissenswerte rund um die Aktion, in diesem Jahr unter dem Motto "Kindern Halt geben in der Ukraine und weltweit", einschließlich Kontakt- und Anmelde-Möglichkeit (bis 11. Dezember) sowie dem Link zum Film mit Reporter Willi Weitzel. "Der den Blick insbesondere auf Kinder richtet, die von ihren Eltern getrennt sind, weil diese im Ausland arbeiten", so Streun. Für Schadwinkel "mit einer der besten Filme der letzten Jahre".

Darüber hinaus kann online der Newsletter bestellt sowie das Sternsinger-Magazin angefordert werden, das dann frei Haus geliefert wird: "Unsere Hoffnung ist, dass Eltern sich die Zeit nehmen, das Magazin gemeinsam mit ihren Eltern anzuschauen."

Kinder und Betreuer, die im Vorjahr teilgenommen haben, wurden bereits persönlich angeschrieben, darüber hinaus hofft Silvia Streun, die an der Dalberg-Schule Religion lehrt, dass das Thema Sternsinger im Religionsunterricht an Grundschulen aufgegriffen werden kann.

Im letzten Jahr waren 111 Sternsinger mit insgesamt 44 Betreuern unterwegs – eine Zahl, die diesmal wohl nicht erreicht wird, wie Schadwinkel vermutet. Wichtig ist dem Team jedoch, Kindern trotz der angespannten Lage die Möglichkeit zu geben, nach dem Motto "Kinder helfen Kindern" ein Zeichen zu setzen.

Mit einer Spendensumme in Höhe der Vorjahre sei kaum zu rechnen, "aber das ist auch nicht unser Ziel", wie Schadwinkel betont. Das gesamte Team ist sich darüber bewusst, dass in der aktuellen Situation Flexibilität erforderlich ist, und wird die weitere Entwicklung daher genau beobachten und entsprechend reagieren.

Selbst für den Fall, dass etwa im Januar das angedachte Singen auf Plätzen der Stadt, dessen Termine rechtzeitig im Vorfeld veröffentlicht werden sollen, nicht umgesetzt werden kann, wird schon jetzt über Alternativlösungen gebrütet.