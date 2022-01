Von Axel Sturm

Ladenburg.Erneut haben sich in Ladenburg etwa 80 sogenannte Montagsspaziergänger in der Altstadt versammelt und sind durch die Gassen gezogen. Erstmals war auch Bürgermeister Stefan Schmutz vor Ort und beobachtete mit Ordnungsamtsleiter Rüdiger Wolf die Lage. Auch einige Stadträte und Stadträtinnen schauten sich die Aktion an.

Für die örtliche SPD und die Grünen ist das Maß nun voll. Sie teilen die Auffassung von Bürgermeister Stefan Schmutz, der schon in der vergangenen Woche von einer "rechtswidrigen Provokation" durch die "Spaziergänger" sprach. Diese melden ihre Aktionen nämlich nicht bei der zuständigen Behörde an.

Die Beurteilung der Rechtslage sei bei den "Montagsspaziergängen" nicht ganz einfach, erklärt Silke Hartmann, Sprecherin des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis. "Bei den regelmäßigen Spaziergängen handelt es sich in der Regel um nicht angemeldete Versammlungen im Sinne des Artikels 8 Absatz 1 des Grundgesetzes, wobei die Versammlungsbehörde die Ansprechperson (Leitung der Versammlung) regelmäßig nicht feststellen kann – mit der Folge, dass eine Handhabe entsprechend problematisch ist", erklärt die Behördensprecherin auf Anfrage.

Den Verstoß gegen das Versammlungsgesetz wollen die Ladenburger SPD und Grünen schon deshalb nicht länger tolerieren, weil sich der überwiegende Teil der Einwohner an die Vorgaben in der Pandemiezeit hält. Um ein klares Zeichen zu setzen, hat der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, Markus Bündig, deswegen am Dienstag für den kommenden Montag eine Demonstration angemeldet. Es soll um 18 Uhr eine Menschenkette um den Marktplatz gebildet werden, um zu unterstreichen, dass man vom unsolidarischen Verhalten der Spaziergänger nichts halte, sagt Bündig.

Jenny Zimmermann von den Grünen sagte der RNZ am Dienstag, dass sie immer öfter von Menschen angesprochen werde, die sich Sorgen wegen der "Monatsspaziergänge" machten. "Es ist wichtig, dass wir jetzt Flagge zeigen", sagt sie. Die Sorgen der Bürger könne sie nachvollziehen, zumal die Teilnehmerzahlen aktuell von Woche zu Woche steigen. "Ganz klar, die Bevölkerung hat eine ganz andere Haltung", findet Zimmermann. Die meisten Menschen in Ladenburg verhielten sich ihrer Auffassung nach verantwortungsvoll. Überhaupt kein Verständnis hat die Sprecherin der Grünen dafür, dass manche Eltern ihre kleinen Kinder zu den Aktionen mitnehmen. "Das macht mich fassungslos – Kinder haben hier gar nichts zu suchen", so Zimmermann. Sie ruft dazu auf, Kinder am kommenden Montag zu Hause zu lassen.

Fassungslos ist auch Markus Bündig, der als Versammlungsleiter der Gemeinschaftsinitiative der offizielle Ansprechpartner für die Genehmigungsbehörde ist. Die Teilnehmer der Menschenkette werden Plakate und Transparente zeigen, kündigten Bündig und Zimmermann an. Reden seien auf dem Marktplatz hingegen keine vorgesehen. Auch Bündig hat die "Montagsspaziergänge" seit Wochen beobachtet. Es sei einfach inakzeptabel, dass die Menschen keine Masken tragen, die Abstände nicht einhalten und die Allgemeinverfügung der Stadt Ladenburg ganz bewusst ignorieren. Auch die politische Botschaft der Spaziergänge findet Bündig "mehr als bedenklich".

"Die Spaziergänger schreiten Seite an Seite mit Rechtsradikalen, Reichsbürgern und AfD-Sympathisanten und haben keine Probleme damit", sagte Bündig. Zu den "Spaziergängen" in Ladenburg lädt ein Telegram-Kanal ein, der laut Medienberichten vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl hat festgestellt, dass die Spaziergänge immer radikaler und hasserfüllter werden. In Ladenburg sei diese Tendenz noch nicht festzustellen, meinte Bündig, der den "Montagsspaziergängern" aber die Rote Karte zeigen möchte. Die Versammlungsfreiheit ist für ihn nach wie vor ein hohes Gut, und es sei auch zu akzeptieren, dass manche Menschen keine Impfpflicht wollen. Aber es könne nicht sein, dass eine Minderheit, die sich nicht impfen lassen will, die Freiheitsrechte der anderen beschneidet und dafür sorgt, dass die Intensivstationen in den Krankenhäusern überfüllt sind.

Inzwischen hat sich auch die Ladenburger FDP der geplanten Menschenkette am kommenden Montag angeschlossen. Der SPD-Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny werde ebenfalls teilnehmen. Bündig ist zuversichtlich, dass noch mehr Akteure mitmachen werden. "Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten, spruchreif sind weitere Zusagen aber noch nicht."

Auf Anfrage sagte Bürgermeister Stefan Schmutz, dass wegen der steigenden Teilnehmerzahlen bei den Spaziergängen der Wunsch nach einer Gegenaktion verständlich ist. Er warnte aber vor einer Schwarz-Weiß-Denke. Für ihn gebe es bei diesem Thema "nicht die Guten und nicht die Bösen". Er bezeichnete die Teilnehmer als "bunte Truppe", es sei durchaus anzustreben, mit den Skeptikern das Gespräch zu suchen. "Ich mache das Angebot weiterhin", sagte Schmutz. Am vergangenen Montag habe er auch konstruktive Gespräche mit einigen "Spaziergängern" geführt. Gewinnen Rechtsradikale aber die Oberhand, werde es gefährlich.