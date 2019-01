Ladenburg. (stu) Am morgigen Samstag werden sicherlich zahlreiche Ladenburger Musikfans Shanice Porkar die Daumen drücken. Ab 20.15 Uhr ist die begabte Sängerin nämlich in der RTL-Castingsendung "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen, und natürlich hofft auch die 17-Jährige selbst, dass die Jurymitglieder Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und die Profitänzerin Oana Nechiti ihren Vortrag gut finden werden.

Die Ladenburgerin möchte mit der Interpretation des Songs "Sober" von Demi Lovato den Sprung in die nächste Runde schaffen. Ihr Bruder Kian (11) sowie die Eltern Hassan und Nicole sind zuversichtlich, dass die junge Künstlerin eine gute Figur abgeben wird. "Shanice ist sehr selbstkritisch. Sie hat aber zweifelsohne viel Talent", sagt die Mama der Gymnasiastin beim RNZ-Besuch bei den Porkars in Ladenburg. Natürlich drückt die ganze Familie fest die Daumen, dass Shanice ihren Traum auf der DSDS-Bühne verwirklichen kann und den Einzug in den Recall schafft.

Die ersten Schritte hat die leidenschaftliche Sängerin bereits erfolgreich gemeistert. Ihre Mutter meldete sie übrigens ohne ihr Wissen zum DSDS-Casting in Mannheim an, das im August stattfand. Eigentlich wollte sich Shanice den Stress nicht antun. Sie spielte am Auftrittstag sogar eine Krankheit vor, um nicht hinzumüssen. Nur gutes Zureden und ein versprochenes gemeinsames Abendessen von Papa Hassan sorgten dafür, dass die junge Sängerin doch für den Auftritt beim Vorcasting zu bewegen war.

"Zum Glück ist es so gekommen", lacht Shanice, die in Heidelberg das Licht der Welt erblickte. Ihr Vater und die Großeltern, die in den 1970er Jahren flüchten mussten, stammen aus dem Iran. Die Familie hat sich bestens eingelebt. Beide Kinder seien gute Schüler und "werden ihren Weg gehen", meinen die Eltern.

Shanice machte an der Ladenburger Werkrealschule ihren Abschluss und wechselte auf das Weinheimer Helen-Keller-Gymnasium, wo sie 2021 ihr Abitur ablegen möchte. Sie würde dann gern Marketing studieren. "Vielleicht kommt aber alles ganz anders", schränkte Shanice ein, die eigentlich auch Sängerin werden möchte. Ein Musikstudium würde ihr ebenfalls gefallen. "Auf der Bühne fühle ich mich wohl", sagt sie und berichtet von kleineren Auftritten wie bei der Jugendweihnachtsfeier des örtlichen Fußballclubs. Shanice spielt zwar Keyboard, aber eine musikalische Ausbildung hat sie nie erhalten. "Meine Mutter hat mir viel beigebracht", sagt sie. Auch die Eltern halten die Träume ihrer Tochter am Leben. "Sie bekommt jede Unterstützung", ergänzt der stolze Papa, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Worauf die Eltern allerdings immer achten werden, ist Bodenständigkeit.

Alle waren überrascht, als die Ladenburgerin auch den zweiten Schritt mühelos packte. Das Casting in den Kölner MMC-Studios war für Shanice ein großes Erlebnis. Aufgeregt war sie auch. Schließlich sang sie vor laufenden Kameras, und die Vocalcoaches verlangten den Teilnehmern einiges ab. Doch die Ladenburgerin behielt die Nerven, so dass sie zur Sendeaufzeichnung an den Bodensee eingeladen wurde.

Die vielfältigen Interessen haben Shanice geholfen. Ihre tänzerische Grundausbildung erhielt sie beim örtlichen Tanzclub Blau-Silber, sie turnte in der Leistungsriege der Ladenburger Sportvereinigung, und in der LSV-Volleyballabteilung erlernte sie Teamgeist. Die in der Jury sitzende Profitänzerin Oana Nechiti will sie mit ihrem Rhythmusgefühl überzeugen. Shanice übt in einer Weinheimer Turniertanzgruppe "Videoclip-Dancing" aus.

Mit ihrer sympathischen Ausstrahlung und ihrer Stimme will sie nicht nur den Jury-Joker Dieter Bohlen, sondern auch ihren Kurpfälzer Landsmann Xavier Naidoo überzeugen. "Ich werde Superstar 2019, weil ich eine ganz besondere Stimme habe", sagt die DSDS-Teilnehmerin beim RNZ-Besuch selbstbewusst. "Ja, dass stimmt", meint ihr kleiner Bruder. Im eigenen Wohnzimmer treten sie häufig als Geschwister-Duo auf, denn der kleine Kian ist auch ein guter Sänger und ausgezeichneter Tänzer.

Wenn es mit dem Sieg nicht klappen sollte, geht im Hause Porkar die Welt nicht unter. "Im Sport habe ich gelernt, dass man auch verlieren muss", meinte die Ladenburgerin. Daran denkt sie morgen aber nicht. Fakt ist: Shanice hat eine ganz besondere Stimme und die würde sie am liebsten in der nächsten DSDS-Runde noch einsetzen. Sie hofft, dass auch Bürgermeister Stefan Schmutz ihren Auftritt verfolgt. "Ich würde gern beim Altstadtfest auf einer Bühne stehen und für meine Ladenburger Fans singen", so die Sängerin. Vielleicht singt im September dann tatsächlich ein angehender Star.