Ladenburg. (dpa/lsw) Bei einer nächtlichen Fahrradfahrt ohne Licht ist ein 35-Jähriger in Ladenburg mit einem Auto zusammengekracht und dabei schwer am Kopf verletzt worden. Der Mann habe dem Autofahrer die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 35-Jährige trug nach ersten Erkenntnissen keinen Helm. Der 18 Jahre alte Fahrer des Kleinwagens und seine drei Mitfahrer erlitten einen Schock. Beide Fahrzeuge seien massiv beschädigt worden.

Fünf Tage nach dem Unfall teilte die Polizei mit, dass der Radfahrer am Montagnachmittag verstorben ist.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0621-1744045 melden.

Update: Dienstag, 13. August 2019, 15 Uhr