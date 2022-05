Ladenburg. (stu) Beruhigende Zahlen präsentierte am Anfang der Gemeinderatssitzung am Mittwoch der Ladenburger Polizeirevierleiter, Bernd Schmidt. Bürgermeister Stefan Schmutz zeigte sich dankbar, weil Ladenburg "privilegiert" sei. Ein eigenes Polizei-Revier in der Stadt zu haben, ist für ihn keine Selbstverständlichkeit. Die Beamtinnen und Beamten betreuen von Ladenburg aus noch Edingen-Neckarhausen, Heddesheim, Ilvesheim und die Mannheimer Stadtteile Seckenheim und Hochstätt mit.

Die präsentierten Zahlen bezogen sich allerdings ausschließlich auf die Römerstadt. "Corona lässt nach, das merkt man auch an den Straftaten", sagte Schmidt. Die Delikte seien von 414 auf 480 angestiegen. Rückläufig sind die Zahlen in Ladenburg für 2021 bei den Wohnungseinbrüchen (von 9 auf 4), bei den Sachbeschädigungen (von 59 auf 39) und im Bereich häusliche Gewalt (von 17 auf 12). Eine Straftatzunahme gibt es hingegen bei den Baustellen-Einbrüchen (von 1 auf 8), bei den Fahrraddiebstählen (von 32 auf 62), bei den Rauschgiftdelikten (von 28 auf 69) und beim Internetbetrug (von 86 auf 105). Die Anzahl der Verkehrsunfälle (275) blieb im Vergleich zum Vorjahr fast gleich. Erfreulich sei es, dass es in Ladenburg im letzten Jahr nicht einen einzigen tödlichen Unfall gegeben habe.

Auch die Aufklärungsquote von etwas über 52 Prozent blieb konstant. Durch eine merkbare Personalaufstockung sieht sich der Revierleiter gut aufgestellt. Schmidt verkündete in der Sitzung, die Polizeipräsenz in Ladenburg – insbesondere was die Fußstreifen angeht – deutlich erhöhen zu wollen.

Den hohen Stellenwert der Polizei und die engagierte Arbeit der Beamtinnen und Beamten würdigten am Ende der Präsentation alle Fraktionssprecher. Ihr Fazit: Die Ladenburger Bevölkerung kann sich auf ihre Polizei verlassen.