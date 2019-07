Ladenburg. (stu) In diesem Jahr feiert die Ladenburger Baugenossenschaft ihr 100-jähriges Bestehen. Ein Geburtstagsgeschenk, das sich die Genossen selbst bereiten wollten, war die Mitwirkung an der Nordstadtbebauung. Daraus wird nun aber nichts. In der Jahreshauptversammlung teilten der Aufsichtsratsvorsitzende Christian Vögele und die Finanzvorständin Heike Vroomen mit, dass die Planung für die kleine Baugenossenschaft eine Nummer zu groß sei.

Die Genossenschaft hatte mehrere Gutachten und Wirtschaftlichkeitsberechnungen in Auftrag gegeben und zahlreiche Gespräche mit Bürgermeister Stefan Schmutz geführt, der sie gerne für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in der Nordstadt mit ins Boot geholt hätte. Es wurde über den Bau eines Mehrfamilienhauses mit 28 Wohnungen gesprochen.

Um ein solches Projekt seriös finanzieren zu können, seien Eigenmittel von mindestens 30 Prozent erforderlich, sagte Vroomen. Das kann die Baugenossenschaft nicht erfüllen. Und so musste letztendlich die Entscheidung getroffen werden, von einer Nordstadtbebauung Abstand zu nehmen.

"Das ist die einzig vernünftige Entscheidung", teilte Christian Vögele mit. Schließlich sei die Genossenschaft in einer Gesundungsphase - in den vergangenen Jahrzehnten hat die Genossenschaft über ihre Verhältnisse gelebt. Schon in der Hauptversammlung 2018 war die Beteiligung an der Nordstadtbebauung ein Thema bei den Mitgliedern. Die allermeisten Mieter sahen die damals noch nicht konkreten Planungen schon kritisch. Die 300 Bewohner der 174 Wohneinheiten sprachen sich vielmehr dafür aus, in den Wohnungsbestand in der Zehntstraße und im Sandgewann zu investieren. Außerdem drückte der geplante Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Zehntstraße die Risikobereitschaft.

Diese Botschaft der Mitglieder nahmen der Vorstand und der Aufsichtsrat mit und daher war in der diesjährigen Jahreshauptversammlung auch eine gewisse Erleichterung zu spüren, als die Entscheidung gegen die Nordstadt mitgeteilt wurde.

Einzig Bernhard Schwoerer-Böhning sprach von einer vergebenen Chance, die so schnell nicht mehr kommen werde. Er schlug vor, Altbestandshäuser zu verkaufen, um Eigenmittel für den Bau des Mehrfamilienhauses in der Nordstadt zu erhalten. Dieser Vorschlag war in der Versammlung aber nicht mehrheitsfähig.

Viel Lob von den Mitgliedern hörte die Finanzverantwortliche Heike Vroomen. "Sie kümmert sich endlich darum, dass unsere Genossenschaft auf ein solides Fundament gestellt wird", sagte eine Bewohnerin. Die im vergangenen Jahr beschlossene Mieterhöhung sei notwendig gewesen, immerhin wurde damit der Umsatz um 45.000 Euro verbessert.

Die Nachfrage für Mietwohnungen der Baugenossenschaft ist riesengroß. Im Durchschnitt werden 4,50 Euro pro Quadratmeter verlangt. Andere Genossenschaften verlangten mindestens 5,50 Euro, ergänzte Aufsichtsratsvorsitzender Vögele. Doch Vroomen legte auch Zahlen auf den Tisch, die einen weiteren Handlungsbedarf erforderlich machen. "Wir haben zu viele Häuser für die Anzahl der Wohneinheiten", sagte sie.

Vroomen berichtete von einem Jahresüberschuss von 312.000 Euro. Nach Abzug von Steuern und einer Stärkung der Rücklage bleibt ein Bilanzgewinn von 156.000 Euro. Die vorgeschlagene Dividendenausschüttung von einem Prozent ist ebenfalls ein Beleg, dass die Baugenossenschaft solider wirtschaften muss. Noch vor wenigen Jahren wurde regelmäßig eine vierprozentige Dividenden-Ausschüttung genehmigt. "Das hätte man nie machen dürfen", kritisierte Vroomen.

Spielraum dafür sah hingegen Bernd Schuhmacher, der von 2005 bis 2017 Aufsichtsratsvorsitzender war. Sein Vorschlag fand allerdings keine Mehrheit. Nach dem Bericht von Bauvorstand Götz Speyerer kochten dann die Emotionen hoch. Er sagte, dass über 190.000 Euro in die Renovierung des Wohnungsbestandes investiert wurden. Er appellierte an die Mitglieder, Pflegearbeiten wie Grünschnitt oder die Sauberhaltung der Gehwege und Treppenhäuser doch selbst zu übernehmen. Hier gibt es offensichtlich Defizite, weil manche Genossen einfach nicht die Hausordnung beachten.

"Wir sind doch alle Eigentümer und Eigentum verpflichtet", motivierte Speyerer die Bewohner. "Das kann ich nur unterstützen", sagte Mieter Karl Schmitt. "Wir zahlen Mietpreise, von denen können andere nur träumen. Leute, wacht auf und haltet unser Eigentum sauber. Das Baugenossenschaftsgebiet darf kein Drecknest werden."

Schließlich wurden drei Aufsichtsräte gewählt. Holger Ueberrein wurde erneut in das Aufsichtsgremium gewählt. Neu im Aufsichtsrat vertreten sind Sebastian Schuhmacher und Janina Krieck.