Wer Lebensfreude spüren wollte, der war beim Konzert der Mokochöre im Glashaus am richtigen Ort. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Auftritte der Heidelberger Afrikachöre in Ladenburg haben eine schöne Tradition: Der Erlös kam bislang immer den Freunden Ugandas zugute. Damit werden seit Jahrzehnten in dem Land Frauenprojekte umgesetzt. In diesem Jahr nahmen die Sängerinnen und Sänger den stattlichen Erlös von 1400 Euro aber wieder mit, um ein Projekt im südafrikanischen Heidelberg zu fördern.

"Normalerweise ist es unsere Aufgabe, afrikanische Kultur zu vermitteln. Den Weg haben wir erstmals verlassen, um selbst Spenden für unser Projekt zu sammeln", erläuterte Chorsprecherin Simone Knapp zu Beginn der Veranstaltung im voll besetzten Glashaus der Waldpark-Initiative. Die Corona-Pandemie, die in Afrika besonders viele Schicksalsschläge verursacht, war der eigentliche Grund, weshalb die Mokochöre ihre Hilfsstrategie änderten. Mitglieder der Chöre in Südafrika, die von den Mokochören Heidelberg unterstützt und gefördert wurden, berichteten über die schlimmen Folgen der Pandemie, durch die viele Chormitglieder arbeitslos wurden. "Geld zu sammeln, um unsere Freunde in Afrika zu unterstützen, das war allerdings kein Lösungsansatz", berichtete die Chorsprecherin.

Und jetzt kommt wieder der Verein "Freunde Ugandas" in Spiel. Auch Ilse Schummer verfolgt das Ziel, dass Entwicklungshilfe nur funktioniert, wenn die Menschen in Afrika mit den Unterstützungsmaßnahmen ein eigenes Einkommen erwirtschaften können. Nun waren die Ideen und die Erfahrung der Vorsitzenden gefragt.

Sie wollte den Ansatz der Heidelberger Afrikachöre unterstützen, eine Farm in Südafrika zu kaufen. Es war zwar anfangs schwierig, die bürokratischen Hürden zu überwinden. Letztendlich gelang es den Chormitgliedern aber dann doch, das Farmland zu erwerben. Und die Idee funktioniert. Seit geraumer Zeit wird auf der Bokamoso-Farm nicht nur Obst und Gemüse geerntet. Auch das verlassene Farmgebäude wurde mit Geldern der Mokochöre Heidelberg renoviert. Hier entstanden Kleinstunternehmen wie eine Schneiderei und eine Glaserei und sogar Proberäume für die Chöre und eine Band.

"Wenn die Menschen eine Lebensperspektive erhalten, beteiligen sie sich mit viel Engagement am Aufbau von Unternehmen und Projekten", sagte Schummer nach dem Konzert. Sie ist glücklich, dass auch die Mokochöre diesen Weg eingeschlagen haben und rührte im Vorfeld des Konzerts kräftig die Werbetrommel. Für ihr Konzept, Partnerchöre in Südafrika zu unterstützen, und für das Konzert gab es viel Applaus.

Der Song "Steh auf Afrika" drückte aus, dass es sinnvoller ist, wenn die afrikanischen Völker zusammenstehen. "Solidarität hilft sehr", war die Botschaft der Mokochöre.

Die angestimmten Gospels sollten für den Begriff Dankbarkeit stehen. Dankbar müssen die Menschen in Afrika aber nicht sein. "Die Menschen dort haben keine Schuld. Sie haben den Nachteil, auf einem Kontinent zu leben, der immer noch ausgebeutet wird", brachte es die Chorsprecherin auf den Punkt. Knapp befürchtet allerdings, dass sich auch künftig nicht genug daran ändern wird. Mit dem Lied "Ingoma" drückten die Mokochöre aus, was die Voraussetzung für Veränderung ist. Ingoma stehe für Verbindung – und die dürfe nie abreisen. Und mit einem "Weiter so" werden die Probleme nicht zu lösen sein.

Info: Mehr zum Farmprojekt und dem dazugehörigen Spendenkonto gibt es unter www.afrikachor-Heidelberg.de