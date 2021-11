Ladenburg. (skb) Ladenburg ist um einen kulturellen und dabei höchst geschichtsträchtigen Veranstaltungsort reicher: Schon im November lädt der neu gegründete Verein Kettenheimer Hof zum musikalischen Auftakt in den Gewölbekeller des mittelalterlichen, 1547 erbauten Adelshofs in der Mühlgasse 7 ein.

"Nach unserem Dafürhalten wurde der Kettenheimer Hof bisher viel zu wenig für die Öffentlichkeit genutzt", finden die Eigentümer Martina und Stefan Pfister. Dabei seien der idyllische Innenhof mit Platz für bis zu 100 Gäste und der Gewölbekeller, der für rund 60 Besucher bestuhlt werden kann, geradezu prädestiniert für Kulturveranstaltungen.

Die Idee kam den passionierten Musikern bereits bei der Besichtigung im Jahr 2018, als sie ihr Herz umgehend an das außergewöhnliche aus drei Gebäuden bestehende Ensemble verloren: eine ehemalige, längst zu Wohnzwecken umgebaute Kirche, das daran angrenzende, in den 1980er-Jahren wieder aufgebaute Fachwerkhaus sowie ein barockes Vorderhaus, in dem sich eine Zahnarztpraxis befindet.

Vor dem Einzug der vierköpfigen Familie 2019 wurde insbesondere im Wohnbereich einiges renoviert. Das erhöhte Gebäude, die einstige Kirche, dient heute als Wohnzimmer, dessen Rundfenster mit gewinkelt eingebauten Scheiben ins Grüne zeigen. "Wir sind froh, dass wir vor dem Haus direkt den Park haben und nicht mähen müssen", schmunzelt Stefan Pfister. Im bereits ausgebauten ehemaligen Kohlenkeller wurde Technik eingebaut, in die ebenerdigen, zum Hof hin offenen Räume Sanitäranlagen integriert – an einer Seite begrenzt von der versiegelten Stadtmauer aus dem 12. Jahrhundert.

Tatsächlich fand bereits Anfang 2020 das erste gesellschaftliche Ereignis im Gewölbe statt: der gesellige Part eines internationalen Symposiums, wie Stefan Pfister, Direktor am Kindertumorzentrum Heidelberg, berichtet. Weiteren Plänen machte die Pandemie vorerst einen Strich durch die Rechnung, doch im Mai fand nach Gesprächen mit Künstlern und Kulturschaffenden die Gründungsversammlung des inzwischen 35 Mitglieder starken Kultur- und Veranstaltungsvereins Kettenheimer Hof statt.

Von Anfang an dabei: Martina und Stefan Pfister, der den Vorsitz innehat, ihre Kinder Moritz (Zweiter Vorsitzender) und Sarah Pfister, Anne und Gerald Glombitza sowie Katrin Armani. Kassenwartin ist Selina Fischer, Schriftführerin Sofie Bender. Beide Mädchen gehören dem Kettenheimer Hoforchester an, ein Kammerorchester mit 15 jungen Musikern, das der 17-jährige, kurz vor dem Abitur stehende Moritz Pfister gegründet hat und dirigiert, je nach Wetter auch im Gewölbe. Es sei "ziemlich cool", dort zu proben, findet die gleichaltrige Sofie Bender.

Für das Ehepaar Pfister spielt Musik seit jeher eine große Rolle, darüber hatten sie sich bereits zu Schulzeiten in Tübingen kennengelernt – als sie sich beim gleichen Saxofonlehrer über Jahre regelmäßig die Klinke in die Hand gaben, bevor sie zum Studium gemeinsam nach Heidelberg zogen. Noch heute spielen sie im Tübinger Saxofon-Ensemble, das im September 2022 auch im Adelshof auftreten wird. Ziel des Vereins ist es, die vielseitige Kulturlandschaft in Ladenburg zu unterstützen und um einen zusätzlichen historischen Veranstaltungsort zu bereichern, wie die Gründer betonen, denen es ausdrücklich nicht um Konkurrenz oder Gewinn, sondern um eine Erweiterung und Bereicherung des kulturellen Angebots geht. "So machen wir es mit dem Saxofon-Ensemble seit über 20 Jahren", sagt Martina Pfister.

Die Premiere findet am Freitag, 26. November, statt, wenn die Musiker Katrin und Marcus Armani sowie Johannes Stange um 20 Uhr ihr Programm "The Music Of America" präsentieren. Zudem ist eine Weihnachtsveranstaltung in Planung, und ab Mitte 2022 stehen bereits sieben Veranstaltungen im Kalender, darunter die Ladenburger Literaturtage, ein Kinder-Musical, "Faust für alle mit Musik" (Steffen Schlösser) sowie ein Themenabend mit dem Olaf-Schönborn-Trio. Das komplette Programm findet sich in Kürze auf der Website des Kettenheimerhofs, Karten können per E-Mail (tickets@kettenheimerhof.de) reserviert werden.