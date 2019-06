Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Türkisch-Islamische Kulturverein Ladenburg kündigte zu seinem zehnjährigen Jubiläum des Sommerfestes eine außergewöhnliche Veranstaltung an. Und der Verein um Vorsitzenden Sabit Uzun hielt Wort. Noch nie war das Programm so abwechslungsreich wie am Wochenende. Aus der Türkei wurden eigens einige Künstler und Kulturbotschafter eingeflogen. "Aktionen wie unser Sommerfest werden vom türkischen Staat unterstützt. Das Kulturministerium bezahlt die Anreise und wir vor Ort müssen für die Unterkunft der Kulturbotschafter sorgen", sagte der Vereinsvorsitzende.

Die Stadt stellte den Gästen die Turnhalle zur Verfügung; das unterstreiche, dass sich Bürgermeister Stefan Schmutz für die kulturelle Vielfalt in Ladenburg einsetze, sagte Uzun. Mit Schmutz ist der Verein auch bei der anhaltenden Gebetsraumsuche im Gespräch. Die Kulturgemeinde ist eine wachsende Gemeinschaft, die wohl bald 200 Gläubige zählen wird.

Der Gebetsraum bei den Kleintierzüchtern in der Hohen Straße ist längst zu klein geworden. "Um positiv in die Zukunft schauen zu können, brauchen wir neue Räumlichkeiten", sagte Uzun. Er hat bereits einen Antrag für den Raumbedarf bei der Verwaltung eingereicht.

Obwohl das Programm des Sommerfests so abwechslungsreich wie nie war, kamen wegen des Beginns der Pfingstferien deutlich weniger Gäste auf die Festwiese als üblich. "Das finde ich schade", meinte Petra Fuhry, Mitglied im Arbeitskreis Flüchtlinge.

Es sei eine gute Botschaft, dass der Türkisch-Islamische Kulturverein ein solches Fest organisiere. Fuhry kann sich vorstellen, dass in Zukunft weitere Kulturkreise am Fest beteiligt werden. "In Ladenburg leben mittlerweile viele Syrer und Afghanen, die beiden Gruppen würden die Veranstaltung bestimmt bereichern." Auch ihr Mann Karl-Heinz ist ein Freund der türkischen Kultur. Der pensionierte Sonderschullehrer hat sogar Türkisch gelernt, um sich mit seinen Schülern besser verständigen zu können. "Das hat mir geholfen, so manches Problem zu lösen", erzählte der Pädagoge.

Der türkische Clown erfreute die Besucher des Kulturfestes. Fotos: Axel Sturm

Die Essensmeile wurde beim Fest sehr geschätzt. Freunde der türkischen Küche fühlten sich wie auf einem Markt in Istanbul. "Wir bevorzugen frische, gesunde Lebensmittel", erzählte Uzun. Beim Thema Essen gibt es noch eine klassische Rollenverteilung, meist werden die Speisen von den Frauen zubereitet. Freunde von Dönergerichten, Lahmacun, auch türkische Pizza genannt, oder Gözelem (gefüllte Fladenbrote) kamen auf der Festwiese auf ihre Kos

ten.

Aus der Türkei war Zuckerbäcker Ibrahim Halli angereist. Er stellt die zuckersüßen Süßspeisen nach traditionellen Rezepten her. Beim Biss in die frittierten und getränkten Hefeteigstücke, lief so manchem Besucher der Sirup am Kinn herunter. "So lieben wir Türken das", sagte Halli und lachte. Ein Höhepunkt beim Jubiläumssommerfest war die kulturelle Vielfalt.

Eine Tanzgruppe der türkischen Universität Yalova vermittelte Lebensfreude und Rhythmusgefühl, und es dauerte nicht lange, bis sich die Gäste in den Tanzkreis einreihten. Auch der Chor der Universität erhielt viel Applaus, ebenso der Auftritt der kleinen Tänzerinnen in ihren türkischen Trachten. Die Tochter des Vorsitzenden, die 27-jährige Sevenay Uzun, trainiert die Nachwuchsgruppe. Ziel ist es dabei auch, dass die Kinder, die in Deutschland geboren wurden, ihre türkischen Wurzeln nicht vergessen.

Sevenay Uzun ist auch die stellvertretende Vorsitzende des Türkisch-Islamische Kulturvereins. "Unsere Satzung schreibt vor, dass eine Frau die Stellvertreterposition besetzen muss", sagte ihr Vater Sabit.

Auch die Freunde der türkischen Kunst kamen beim Sommerfest auf ihre Kosten. Ein Glasbläser vom Bosporus zeigte die Kunst des Glasblasens. Die Herstellung von Seide wurde ebenfalls gezeigt.

Einen hohen Stellenwert hat in der Türkei die Ebru-Kunst. Als Ebru wird die Kunst des Malens auf dem Wasser bezeichnet, sie gilt gilt als eine der prägenden Künste im goldenen Zeitalter des osmanischen Reichs. Viel Freude vermittelte auch der türkische Clown Jackie, der 400 Luftballonfiguren herstellte und über 200 kleine Geschenke an die jüngsten Festbesucher verteilte.

Sein letztes Sommerfest erlebte der derzeitige Imam Menaf Sen. Nach seinem zweijährigen Aufenthalt in Ladenburg wird der Vorbeter in ein paar Monaten eine andere Gemeinde betreuen. "Unser Imam war ein Glücksfall für uns. Er hat sich engagiert eingebracht und die Gemeinde nach vorne gebracht", meinte Kulturvereinsvorsitzender Sabit Uzun. Er hofft, dass der neue Imam dann in den neuen Gebetsräumen begrüßt werden kann.