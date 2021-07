Ladenburg. (stu) Für den neuen Kindergarten in der Weststadt fehlt noch ein rechtssicherer Bebauungsplan. Das erste Beteiligungsverfahren wurde bereits abgeschlossen. Rund 20 Stellungnahmen von Behörden und Anwohnern sind dabei eingegangen. Stadtbaumeister André Rehmsmeier kündigte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats an, dass sie im weiteren Verfahren berücksichtigt werden.

"Druck auf dem Kessel" ist bei einigen Anwohnern der benachbarten Reihenhaus-Siedlung. In der Fragestunde betonte ein Anwohner, dass die Bewohner nichts gegen den Bau eines Kindergartens an dieser Stelle hätten. Aber sie befürchten, dass sich die schon jetzt schwierige Verkehrssituation dort noch weiter verschärfen könnte. "Planen Sie genügend Parkplätze ein und nehmen Sie keinen Parkraum weg", betonte der Anwohner daher in der Gemeinderatssitzung.

Auch die Wärmepumpe des Kindergartens solle nicht in Richtung der Wohnhäuser installiert werden. Bürgermeister Schmutz konnte die Bedenken der Anwohner verstehen. "Ich sehe kein Konfliktpotenzial – alle Beteiligten sind an einem guten nachbarschaftlichen Verhältnis interessiert", sagte er. Rehmsmeier stellte die Anregungen der Behörden vor. Das Landratsamt erinnerte daran, dass die Installation einer Solar- und Fotovoltaikanlage zwingend vorgeschrieben sei. Das Gesundheitsamt regte außerdem eine Altlastenuntersuchung des Baugrundes an, und die Naturschutzbehörde verlangte den Bau eines Ersatzbiotops für Eidechsen, mit dem schon in den nächsten Wochen begonnen werden soll.

Stadträtin Angelika Gelle (SPD) verdeutlichte, dass die Stadt schon 2022 unter Druck gerät, sollten die Kindergartenplätze bis zu diesem Zeitpunkt nicht fertiggestellt sein.