In der Hockenwiese wird für rund zwei Jahre ein Kindergarten-Provisorium stehen. Danach ziehen die Kinder in das Massivgebäude um, das in der Breslauer Straße entstehen und voraussichtlich im Jahr 2021 fertig sein wird. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Die Sitzungsvorlage der Verwaltung enthielt zwar nur wenige Sätze, aber die Diskussionen um den Bauantrag für die Aufstellung von Raumcontainern war trotzdem intensiv. Weil der Kindergarten-Massivbau in der Breslauer Straße erst 2021 fertig sein wird, muss bis dahin ein Provisorium errichtet werden, um "Druck vom Kessel" zu nehmen.

Auf zwei städtischen Grundstücken an der Hockenwiese werden daher mobile Einheiten aufgestellt, in denen zehn Krippenplätze und 20 Ganztagesplätze entstehen. Die Provisorien betreut "Postillion", der auch Träger des neuen Kindergartens in der Breslauer Straße wird.

Gebäudemanager Götz Speyerer berichtete, dass der Mietpreis für die Raumeinheiten 130.000 Euro pro Jahr beträgt. Würde die Stadt die Container kaufen, müssten 260.000 Euro investiert werden.

Die Stadträtinnen Angelika Geller (SPD) und Ulla Völkel (FDP) plädierten für den Kauf, denn dann könnten die Container auch für ein eventuell notwendiges Provisorium in der Nordstadt verwendet werden. Auch für dieses Wohngebiet ist ein Kindergarten geplant. Weil die Stadt Grundstückseigentümer in der Nordstadt ist, könne der Neubau relativ rasch umgesetzt werden, gab Bürgermeister Stefan Schmutz einen Zwischenbericht.

Dem Bauantrag für das Provisorium in der Weststadt stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig zu. "Verwundert" zeigte sich SPD-Stadtrat Steffen Salinger über den Vorschlag von Max Keller (Grüne), der den Bau von genügend Parkplätzen auf dem Kindergartengelände einforderte.

Projektleiter Speyerer gab hingegen zu bedenken, dass man Prioritäten setzen sollte. Je mehr Parkplätze - desto kleiner werden die Spiel- und Bewegungsflächen für die Kinder. "Dass ein solcher Vorschlag von den Grünen kommt, überrascht schon: Vor wenigen Wochen wurde von den Grünen noch vorgeschlagen, die Zufahrtsstraßen einzuengen. Und jetzt wollt ihr durch den Bau von Parkplätzen die Spielflächen verkleinern", sagte Salinger. Er konnte den Vorschlag der Grünen "überhaupt nicht nachvollziehen".