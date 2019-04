Ladenburg. (stu) Am Ende der Jahreshauptversammlung sprach Jennifer Döhring Dankesworte aus, die den Vorsitzenden Rainer Döhring überraschten. Die Frau des Vorsitzenden und Finanzchefin im Trägerverein des Jugendzentrums "Kiste" weiß, dass ihr Mann nicht öffentlich gelobt werden will - "aber das muss heute sein, lieber Rainer". Der Vorsitzende und Kämpfer für die Interessen der Jugend führt den Förderverein seit 20 Jahren.

"Oftmals warst du als Einzelkämpfer unterwegs - aber du hast deine Anliegen immer engagiert vertreten. Du hast viel erreicht, dazu beglückwünschen wir dich", so die Finanzchefin, die in ihren Dank das gesamte Vorstandsteam einschloss. "Ein so gutes Team hatten wir lange nicht - die Arbeit macht allen Freude." Sie konnte sich bei den Neuwahlen ebenso über eine einstimmige Wiederwahl freuen wie ihr Mann. Döhrings Stellvertreter, Joe Weis, erhielt ein einstimmiges Wahlergebnis, auch die Beisitzer Sina Fuchs, Nils Kreitzscheck, Thorsten Schabert und Chris Friedmann gehören dem neuen Vorstand an.

Rainer Döhring sprach in seinem Jahresbericht von einer schwierigen Personalsituation. Bereits vor zwei Jahren verlies Sozialarbeiter Achim Kolb die Einrichtung. Da die zweite Halbtagskraft, Angelika Kaindl, in Elternzeit ist, fungierte die dritte pädagogische Kraft, Helen Gottschall, "als Alleinunterhalterin". "Es ist großartig, was du leistest", so der Vereinsvorsitzende.

Die Gelobte legte in der Tat eine beeindruckende Bilanz vor. Zahlreiche Projekte locken mehr und mehr Nutzer ins Jugendzentrum. Es finden Kurse in Musik, Handwerk oder Kochen statt. Jüngst wurde mit dem Bauhof ein Hochbeet angelegt. In der Gemeinschaftsgruppe von geflüchteten und nicht geflüchteten Jugendlichen werden Integration und gegenseitiges Verständnis gefördert.

Über 30 Jugendliche besuchen regelmäßig den offenen Treff. 25 Kinder und Jugendliche nehmen am Musikworkshop teil. Eine Erfolgsgeschichte ist auch das Mädchenprojekt. 25 junge Besucherinnen im Alter von neun bis 15 Jahren nehmen teil. Dabei sind Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und Selbstbewusstsein bei Helen Gottschall in den besten Händen.

Rainer Döhring ist erleichtert, dass vom 1. Mai an Sozialpädagoge Dominik Alt das Team unterstützt. Bürgermeister Stefan Schmutz fördere die Ideen, die in der Kiste umgesetzt werden, lobte Döhring. So wurden 40.000 Euro investiert, um die Veranstaltungsstätte aufzuwerten. Mit im Vorstandsteam sind die beiden Versammlungsstätten-Manager Chris Friedmann und Nils Kreitzscheck, sodass diese Leistungen nicht eingekauft werden müssen. "Das hilft uns enorm", sagte Döhring.

Die "Pflastermühle" beheimatet auch ein vielfältiges Programm wie etwa die Kulturreihe "Kunst gegen Bares". Auch die Theatergruppe der Volkshochschule "TiL" veranstaltet hier Aufführungen, und nicht zuletzt das Weihnachts-Musikfestival gehört fest dazu. Der Trägerverein der Kiste ist darüber hinaus Partner des Ladenburger Filmfestivals "WaLa".

Die Arbeit des Trägervereins wird von der Stadt mit 30.000 Euro im Jahr unterstützt. Davon müssen die Energiekosten bezahlt werden, die nach der Renovierung planbar seien, so Jennifer Döhring. Lob hörte die Vorstandschaft von Matthais Schulz und Uta Blänsdorf-Zahner. "Wir Fördermitglieder wissen, welch engagierte Arbeit die Vorstandschaft leistet."