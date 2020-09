Von Axel Sturm

Ladenburg. "Stolz und traurig zugleich", beschrieb Bürgermeister Stefan Schmutz am Samstagabend seine Gefühlslage, als er in der Pflastermühle vor die Kameras des Live-Streams trat. Traurig war er über die coronabedingte Absage des 47. Ladenburger Altstadtfestes, das bei diesem Traumwetter am Wochenende sicherlich ein "gigantisches Ereignis" gewesen wäre.

Beim Altstadtfest-Live-Stream in der Pflastermühle konnte Bürgermeister Schmutz nun eine Bilanz ziehen, die ihn stolz machte: Durch den Verkauf von 1315 Altstadtfest-Rettungsboxen und durch Spendeneinnahmen in Höhe von 15.000 Euro kam der beachtliche Betrag von 38.512 Euro zusammen, teilte der Bürgermeister mit. Die Verwaltung rundete ihn auf 40.000 Euro auf. So bekommt jeder Verein mindestens 800 Euro Rettungsgeld überwiesen. Zusätzlich gibt es noch den Beliebtheitsbonus. Denn die Käufer der Box konnten bestimmen, welcher Verein den Bonus erhalten soll, sodass die Unterstützer ein Stück weit "ihren Verein" mitfördern konnten. "Vieles lief im Verborgenen, nicht alles war perfekt, aber am Ende zählt das Ergebnis, auf das wir stolz sein können", sagte Schmutz.

In der Pflastermühle waren 30 Produktionsmitarbeiter seit Samstagmorgen im Einsatz, um den Live-Stream am Abend vorzubereiten. Die Organisation übernahm der Geschäftsführer der Firma OpenMindet, Daniel Hutwagner, der exzellente Kontakte in die Veranstaltungsbranche hat. Kameraleute, Tontechniker von der Produktionsfirma Fastforward, aber auch die Künstler sagten sofort zu, als Hutwagner sein Live-Stream-Konzept vorstellte. "Endlich mal wieder ein Live-Auftritt – zwar ohne Publikum, aber Spaß habe ich trotzdem", sagte der Sänger und Songschreiber Paddy Schmidt. Er gründete in den 1980er Jahren die bekannte Folk-Rock-Band "Paddy goes to Holyhead".

Seine Show war einer der Höhepunkte des Live-Streams, den laut Veranstalter um die 1500 Menschen auf Facebook und anderen sozialen Medien verfolgten. Das Interesse bezeichnete Hutwagner als "überragend", und auch der Bürgermeister freute sich über die Zahlen.

In seiner Rede betonte Schmutz, wie schwer ihm die Entscheidung gefallen ist, das Altstadtfest absagen zu müssen. 2020 sei schon ein bisschen verrückt gewesen. "Erst gab es kein Klopapier mehr, dann wurden die Schulen geschlossen und das Vereinsleben eingestellt, und schlussendlich musste erstmals in der Geschichte das Altstadtfest abgesagt werden." Für Schmutz war aber klar, dass er den Kopf nicht in den Sand stecken wird. "Der heutige Abend ist der Schlusspunkt einer großen Solidaritätsaktion", sagte er.

Und der Bürgermeister wollte auch beim "ausgefallenen Altstadtfest" nicht auf den Fassanstich verzichten. Braumeister Kai Müller von der Lobdengau-Brauerei stellte ein 20-Liter-Fass auf die "Festbühne" und prüfte vorsichtshalber den Hammer. Denn beim Altstadtfest 2019 hatte der Bürgermeister aus der Partnergemeinde Paternion/Kärnten, Manuel Müller, bei seinem Premieren-Fassanstich den Holzhammer zertrümmert und eine Bierdusche verursacht. "Der Hammer ist stabil", gab der Bierbrauer die Freigabe für den Fassanstich. Den erledigte Schmutz souverän mit vier gezielten Schlägen und verteilte das Bier an das Helferteam und symbolisch an alle Unterstützer der Rettungsbox. Die Käufer dürften sich durch ihre Geste als Retter fühlen.

Die Aktion kam im Netz gut an, wie die Rückmeldungen zeigten. Der Moderator des Abends, Steve Kühny, hatte nur zwei Tage vor der Veranstaltung von seinem Job erfahren, aber trotzdem zugesagt. Kühny konnte zahlreiche positive Rückmeldungen aus dem Netz vortragen. "Sehr gute Aktion, die in Erinnerung bleibt" oder "Ladenburg zeigt sich von seiner Schokoladen-Seite" waren Botschaften, die die Rettungsbox-Macher natürlich freuten. Der ASV, die Freie evangelische Gemeinde, der Garangoverein, der Liederkranz und der Budo-Club posteten Dankesgrüße, die als Einspieler in den Pausen des Kulturprogramms gezeigt wurden.

Paddy Schmidt, der mit seiner warmen Stimme und seiner Songauswahl begeisterte, kann sogar eine Verpflichtung für das Altstadtfest 2021 einplanen. "Ich würde mich über seinen Auftritt freuen. Damit wäre der Kreis geschlossen", meinte Schmutz, der sich wiederum von Paddy Schmidt viel Lob anhören durfte. "Das ist eine vorbildliche Aktion in Ladenburg. Daran können sich andere Kommunen ein Beispiel nehmen", meinte der Künstler. Überzeugende und mitreißende Auftritte zeigten auch die Rockband "Isles of Mars" sowie das Altstadtfest-All-Star-DJ-Team, sodass Moderator Kühny nach vier Stunden eine "geile Party" beenden konnte: In den Wohnzimmern und Gärten wurden einige Partys wohl sogar noch bis in die frühen Morgenstunden fortgesetzt.