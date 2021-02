Ladenburg. (stu) Die Commerzbank hat in den letzten Jahren Milliardenverluste eingefahren, sodass ein Umbau des Unternehmens unumgänglich ist. Mittlerweile hat das Geldinstitut die Schließung von mehr als 300 Filialen angekündigt, davon ist auch jene in Ladenburger am Neckartorplatz betroffen. Über die beabsichtigte Schließung haben die Vermieter der Immobilie, Ursula und Jürgen Breusch, aus der Zeitung erfahren. Mittlerweile ist es aber amtlich, denn den beiden wurde offiziell mitgeteilt, dass der Mietvertrag, der Ende des Jahres ausläuft, nicht mehr verlängert wird.

Was mit der 300 Quadratmeter großen Ladenfläche passieren wird, ist derzeit noch offen. Aber das Gerücht, dass ein Bäcker in die ehemalige Bank-Filiale einzieht, dementieren die Eigentümer. "Da ist nichts dran – das Gerücht hält sich allerdings schon mehrere Wochen", sagt Jürgen Breusch gegenüber der RNZ. Eine Nachfolgelösung gebe es bisher noch nicht. Das Interesse für das Ladengeschäft am Stadteingang sei aber groß.

So gab es bereits Gespräche über den Einzug einer Arztpraxis. Die Planungen waren sogar schon recht weit fortgeschritten, aber dann habe es doch nicht gepasst, erläuterten die Inhaber des 1959 gebauten Hauses. Das Geschäftshaus war nach seiner Fertigstellung die neue Firmenadresse der Heizungsfirma Heid. Albertine und Herbert Breusch erhielten vom Gemeinderat die Genehmigung für den Bau des Geschäftshauses am Stadteingang Ladenburgs. Das war damals nicht unumstritten.

Im Obergeschoss wurden die Büros der Heizungsfirma angesiedelt. Im Erdgeschoss eröffneten zwei Läden. In der einen Hälfte führte Albertine Breusch einen Geschirrwaren-Laden. Die andere Hälfte wurde an die Familie Soravia vermietet, die dort das Eiscafé Venezia eröffnete. In den 1960er-Jahren war dies das einzige Eiscafé der Stadt. Das Venezia war ein beliebter Treffpunkt für Familien und für die Ladenburger Jugend. Der Raum mit den Spielautomaten und dem "Flipper" war damals eine Besonderheit.

Als Albertine Breusch ihren Geschirrwarenladen aufgab, mietete in den 1970er-Jahren die Dresdner Bank die Ladenfläche an. Als Untermieter waren Wolf-Moden, die AOK und das Massage-Studio Helfert einige Jahre mit an Bord, bevor die Bank die Fläche komplett beanspruchte. In den 1990er-Jahren wurde die Dresdner Bank von der Commerzbank "geschluckt". Seitdem betrieb diese die Filiale am Neckartorplatz. Während andernorts immer mehr Standorte geschlossen wurden, galt die Ladenburger Filiale lange als sicher. Allerdings wurde in den letzten Jahren das Personal immer weiter abgebaut und auch die Serviceleistungen zurückgefahren.

"Die Schließung wundert mich nicht", findet die langjährige Bank-Kundin, Ingrid Wagner. Sie habe einen schleichenden Qualitätsverlust festgestellt. "Alles wurde unpersönlicher", sagt sie. Daher sei sie zur Konkurrenz gewechselt. Ilse Schummer, die Vorsitzende der Freunde Ugandas, bedauert die Schließung. Die Commerzbank habe freundliches Personal gehabt, und auch die Vereinskontoführung sei bei dieser Bank kostenlos gewesen.

Was genau mit der rund 300 Quadratmeter großen Ladenfläche passiert, ist zwar noch nicht ganz klar. Aber Jürgen Breusch will die Fläche im Erdgeschoss nun teilen. Er hatte bereits Anfragen für die Einrichtung eines Imbisses und eines Döner-Shops erhalten. Das komme aber nicht infrage. Interessenten, die am Stadteingang eine "Getränke-Oase" mit Zeitschriften und Lotto-Annahmestelle eröffnen wollen, seien für ihn ebenso eine Option wie die Eröffnung eines Lebensmittelgeschäftes. "Es gibt heute platzsparende, innovative Ideen, die gut angenommen werden", sagt er. Wichtig sei beiden Vermietern, dass der Stadteingang nicht negativ beeinflusst werde. Schließlich sei der Neckartorplatz die erste Visitenkarte, weil die meisten Touristen an dieser Stelle die Stadt betreten. Die Inhaber der Immobilie wollen möglichst vermeiden, den Geschäften und Betrieben in der Altstadt "Konkurrenz aufzubauen". Die Selbstständigen haben es schwer genug, findet Ursula Breusch. Vor wenigen Tagen wurde Jürgen Breusch angesprochen, weil eine Tagesmütter-Betreuung dringend Räumlichkeiten suche. Auch diese Option könne er sich gut vorstellen, sagt er. Bis Ende des Jahres soll eine Lösung für die Räumlichkeiten gefunden sein.