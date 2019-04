Ladenburg. (stu) Die Nordstadt-Kurzgewann-Wohnbebauung ist das größte Bauprojekt der vergangenen 30 Jahre. Ziel aller Beteiligten ist es, ein zukunftsorientiertes Wohngebiet zu schaffen, in dem bereits Anfang 2020 die ersten Häuser gebaut werden sollen. Auch das Energiekonzept spielt dabei eine wichtige Rolle. Der Gemeinderat beschäftigte sich intensiv damit und entschied, dass ein Nahversorgungszentrum für die Nordstadt errichtet werden soll. Gebaut wird es von der Kommune, die es dann 20 Jahre lang dem Betreiber zu Verfügung stellt.

Um das beste Konzept hinsichtlich Umweltaspekten und Preisen zu erhalten, wurde eine europaweite Ausschreibung veranlasst. Gewinner war der Energieversorger "Pfalzwerke" aus Ludwigshafen, deren Projektentwickler um Vertriebsleiter Witold Kreutz im Domhof das in Frage kommende Energiekonzept präsentierten.

Bürgermeister Stefan Schmutz informierte die Besucher, dass der Baufortschritt im Zeitrahmen liegt. Das schöne Wetter habe dazu beigetragen, dass die Netzverlegung problemlos umgesetzt werden konnte. Die Pfalzwerke versorgen 1,9 Millionen Bürger in über 500 Kommunen mit Strom, Gas und Wärme. In Ladenburg sei die Heizzentrale, die in unmittelbarer Nähe des Verkehrskreisels am Ortseingang Nord gebaut wird, das Herzstück des Konzepts.

Hier entstehen zwei gasbetriebene Blockheizkraftwerke, die Wärme erzeugen und Strom produzieren. Es werde für die rund 600 Wohnungen und Häuser ein umweltfreundliches und wirtschaftlich interessantes Konzept verwirklicht. Die in der Heizzentrale erzeugte Energie wird durch das Netz an die Grundstücke transportiert. Die Pfalzwerke installieren in den Gebäuden sogenannte Übergabestationen. Nach der Übergabestation kann der Eigentümer entscheiden, wie viele Kreisläufe er für sein Haus benötigt. Dies hängt zum Beispiel davon ab, ob in den Räumen nur Heizkörper installiert werden oder ob eine Fußbodenheizung gewünscht wird. Vor der Installation der Kompaktstation benötigen die Pfalzwerke vom Bauherrn den Wärmebedarf des Gebäudes und die Größe der Wohnfläche. Danach wird ein Wärmeliefervertrag abgeschlossen, es erfolgt der Hausanschluss und die damit verbundene Energiefreigabe. Die Wärmemengenzähler befinden sich an der Kompaktstation, auch das Abrechnungsverfahren wird von den Pfalzwerken erledigt.

Für ein Reihenhaus mit einer Wohnfläche von rund 150 Quadratmetern und einem Wärmebedarf von zehn Kilowatt fällt ein monatlicher Grundpreis von etwa 83 Euro an. Der Hausanschluss und die Installation der Kompaktstation kosten einmalig circa 5200 Euro.

Eine Wahl haben die zukünftigen Hausbesitzer in der Nordstadt eigentlich nicht. "Es gibt einen Anschlusszwang", sagte Bürgermeister Schmutz. Eine Ausnahme sei nur möglich, wenn eine eigene, individuelle Lösung eine bessere Energiebilanz vorweisen könne, ergänzte Stadtbaumeister André Rehmsmeier. Bei einem Passivhaus sei dies theoretisch möglich.

Die Pfalzwerke bieten in der Nordstadt auch Leistungen wie die Schaffung der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität und die Eigenstromversorgung mittels Dach-Photovoltaik-Anlagen an.