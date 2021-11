Ladenburg. (krs) "Wir kriegen die Pandemie nur in den Griff, wenn möglichst viele Menschen sich impfen lassen", appellierte Bürgermeister Stefan Schmutz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Er verwies auf eine Impfaktion im Foyer des Carl-Benz-Gymnasiums am Dienstag, 3. November. In der der Zeit von 10 bis 16 Uhr können sich alle Interessierten in der Schule gegen Covid-19 impfen lassen.

Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht nötig. Mobile Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises werden die Impfungen vornehmen.

Schmutz verwies auf das gesunkene Angebot wegen der inzwischen geschlossenen Impfzentren: "Damit können Sie auch die Allgemeinmediziner vor Ort entlasten. Wir befinden uns erneut in Zeiten, in denen das Impfen wieder zum bundesweiten Thema geworden ist", sagte Schmutz und appellierte noch mal an die Bürger: "Lassen Sie sich impfen."

Möglich bei dem To-go-Angebot sind nicht nur Erstimpfungen. Personen, die ihre erste Dosis des Vakzins vor mehr als sechs Monaten bekommen haben, können sich bei dem niederschwelligen Anbot bereits ihre Booster-Impfung geben lassen, erklärte der Bürgermeister.

Die Vakzine, die das mobile Impfteam verwenden wird, sind "Biotech", "Moderna" sowie "Johnson & Johnson". Bei letzterem Impfstoff ist nur eine Dosis nötig.