Von Axel Sturm

Ladenburg. CDU-Stadtrat Sophian Habel sprach in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats an, dass es immer wieder Ärger und Enttäuschungen beim städtischen Freibad gibt. Wegen der Coronamaßnahmen war vorgesehen, dass täglich nicht mehr als 2000 Badegäste die Einrichtung besuchen dürfen. Weil sich die Inzidenzwerte verbesserten, konnte die Badegäste-Anzahl auf 4000 erhöht werden. Bürgermeister Stefan Schmutz kündigte mit der Änderung damals aber an, dass nur Saisonkartenbesitzer und Gäste, die sich ein Ticket digital kaufen können, von der Neuerung profitieren. Einen Einzelkartenverkauf an der Schwimmbadkasse war wegen der befürchteten Schlangenbildung nicht vorgesehen.

Nicht nur Stadtrat Habel, sondern auch die diese Zeitung wurde auf die "unflexible Handhabung" der Verwaltung mehrfach angesprochen. Eine Saisonkartenbesitzerin berichtete der RNZ folgenden Vorfall, der sich Anfang dieser Woche abspielte: Eine Oma wollte mit ihrem fünfjährigen Enkel das Ladenburger Freibad besuchen. An der Kasse wurde ihr mitgeteilt, dass sie keine Eintrittskarten lösen kann, und ihr wurde der Zutritt verwehrt. "Das führte schließlich zu Tränen und zu einer unnötigen Verärgerung der Oma und des enttäuschten Kindes", sagte die Saisonkartenbesitzerin der RNZ.

Über diesen und ähnliche Fälle berichtete auch Habel in der Ratssitzung. "Ältere Menschen, die spontan schwimmen gehen wollen und die keine Möglichkeiten haben, eine Eintrittskarte digital zu kaufen, weil sie kein Handy haben, werden schlichtweg abgehängt", kritisierte Habel.

Was im Waldschwimmbad in Schriesheim und am Badesee in Heddesheim klappt, müsse doch auch in Ladenburg zu schaffen sein, forderte Habel. "Solch einen Ärger kann man leicht vermeiden", fand Habel, der als DLRG-Rettungshelfer die Möglichkeiten im Ladenburger Freibad kennt. "So können wir das nicht laufen lassen."

In Schriesheim geht es doch auch

Beschwerden gab es in den vergangenen Wochen auch von Badegästen, die mit einem Fahrradanhänger, in dem Badesachen verstaut waren, und Kinder sitzen konnten, ins Bad wollten. Gleich mehrere Mütter waren empört, dass der Zugang zum Freibad mit einem Radanhänger nicht gestattet wurde. Auch in diesen Fällen fiel der Vergleich Ladenburgs mit Heddesheim, Schriesheim oder dem Heidelberger Tiergartenbad schlecht aus. Dort dürfen die vollgepackten Anhänger nämlich mit aufs Gelände.

Auch Tagestouristen wie die Gäste des Wohnmobilstellplatzes finden die Vorgabe, keine Tageskarte an der Kasse lösen zu können, nicht glücklich. Ein spontaner Besuch des Freibades ist auch für sie nicht möglich, sodass die Stadt auch auf eigentlich benötigte Einnahmen verzichtet. An den Vorsitzenden des Freibad-Fördervereins FFL, Walter Dehnel, wurde der Ärger ebenso schon herangetragen. "Auch ich würde mir wünschen, dass Tagestickets an der Schwimmbadkasse ganz spontan gekauft werden können", sagte Dehnel der RNZ. Schließlich gibt es Leute, die gar keine Möglichkeit haben, eine Karte online zu kaufen.

Trotz aller Kritik will die Verwaltung an der bisherigen Regelung festhalten. "Wir empfehlen allen Gästen, die das Freibad häufiger besuchen den Kauf einer Dauerkarte, oder den Kauf eines Online-Tickets. Beides ermöglicht einen unkomplizierten Besuch und erspart Wartezeiten und eine nachträgliche Registrierung", sagte Schmutz auf Anfrage.

Aufgrund der Erfahrungen bei der ersten Hitzewelle sei beim Kassenverkauf in Stoßzeiten mit erheblichen Wartezeiten zu rechnen, die die Verwaltung nicht durch zusätzliches Personal auffangen könne. "Zugleich werden Mindestabstände nicht eingehalten, die Vorgaben des Landes sind hier eindeutig, dass Schlangenbildungen im Kassenbereich zu vermeiden sind", sagte Schmutz. Er wies auch darauf hin, dass die Verwaltung an einer Hybrid-Lösung arbeitet. Diese Lösung kann aber erst in der kommenden Freibadsaison umgesetzt werden.