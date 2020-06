An dieser Stelle im Römerstadion werden die Bagger anrücken, um die Baugrube für die Dreifeld-Sporthalle auszuheben. Doch erst im Spätjahr 2022, was einige Ratsmitglieder entsetzte. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Dass auch im Sommer die Gesichtszüge einfrieren können, wurde in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch in der Lobdengau-Halle deutlich. Auch zahlreiche Vereinsvertreter interessierten sich für die Vorstellung des Wettbewerbskonzeptes für die neue Dreifeld-Sporthalle im Römerstadion.

Bürgermeister Stefan Schmutz schickte der Präsentation voraus, dass es heute nicht um die Vorstellung eines Nutzungskonzeptes oder um die Energiestandards der neuen Halle geht, sondern um den Ablauf, wie das Ausschreibungsverfahren auf den Weg gebracht wird. Den Auftrag hierfür erhielt das Darmstädter Architekturbüro Grüninger, das damit rechnet, dass sich über 60 Unternehmen aus der Baubranche für die Sporthalle bewerben. Es wird eine europaweite Ausschreibung erfolgen. Bis eine Preisgerichtsentscheidung fallen kann, dürften rund zehn Monate vergehen, und auch die Nachverhandlungen nehmen gut zwei Monate in Anspruch.

Die Antwort auf die konkrete Frage von Stadtrat Bernd Garbaczok (SPD), wann die Bagger mit dem Aushub der Baugrube beginnen werden, sorgte dann für Verwunderung. Dieser Schritt werde wohl nicht vor dem Herbst 2022 erfolgen können, informierte das Architekturbüro. "Das dauert viel zu lange. Unsere Vereine können nicht so lange warten", betonte SPD-Fraktionssprecher Steffen Salinger. Er erkundigte sich nach einem beschleunigten Umsetzungsverfahren. Eine positive Antwort erhielten die Räte aber nicht, die alle nicht mit einem so langwierigen Verfahren gerechnet hatten. Der zeitliche Ablauf könne allerdings durch die Vorarbeit des Gemeinderates positiv beeinflusst werden, so das Architekturbüro. Es helfe, wenn in der Ausschreibung möglichst genaue Vorgaben zum Nutzungskonzept oder zum Energiestandard gemacht werden können. Hohe Standards könnten das Projekt verteuern, wovor CDU-Fraktionssprecher Günter Bläß warnte: "Wir wollen zwar das beste Konzept umsetzen, aber nicht das teuerste."

Zeit kosten wird die Abfrage bei den Sportvereinen und Schulen, die in den nächsten Monaten ihre Wünsche und Anregungen formulieren sollen. Schmutz stellte ein frühzeitiges Beteiligungsverfahren in Aussicht, denn Ziel sei es, einen möglichst breiten Konsens zu erzielen. Der Bürgermeister ist sich darüber im Klaren, dass diese Diskussionen kontrovers geführt werden, denn die Nutzer der neuen Dreisporthalle haben unterschiedliche Interessen. Er wünschte sich trotzdem einen konstruktiven Austausch; und vielleicht ergebe sich dann die Chance, dass die Bagger doch nicht erst in zwei Jahren mit dem Aushub der Baugrube beginnen. "Die Halle ist in der Geschichte Ladenburgs die zweitgrößte Investition nach dem Ausbau des Carl-Benz-Gymnasiums. Nicht in erster Linie Schnelligkeit, sondern Sorgfalt ist jetzt angesagt", meinte Schmutz. Er forderte die Räte und Vereine auf, mit den "Hausaufgaben" noch in der Sommerpause zu beginnen.

Letztlich muss die Jury unter 20 Modellen auswählen, welcher Entwurf am besten zu Ladenburg passt. Die 20 Teilnehmer werden im Losverfahren ermittelt. Der Rat stimmte dem Verfahren letztendlich einstimmig zu, verbunden mit der Hoffnung, dass die Sportvereine und Schulen wegen der Verfahrenslänge nicht die Geduld verlieren.