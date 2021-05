Von Axel Sturm

Ladenburg. Eines der am besten gehüteten Geheimnisse Ladenburgs ist gelüftet: Das Wahrzeichen der Stadt, der historische Wasserturm, zeigt sich nach einer umfangreichen Renovierung schon seit einigen Wochen von seiner neuen, schönen Seite. Wer das Projekt gesponsert hat, interessierte die Ladenburger brennend. Jetzt ist bekannt: Die Heidelberger Odwin-Gesellschaft von Gerda Tschira, die gemeinnützige Wissenschafts- oder Kulturprojekte fördert, bezahlte die hohe Investition.

"Ich bin gerne in Ladenburg, denn mir gefällt die Stadt außerordentlich gut. Im Kreisarchiv hatte ich schon eine Ausstellung und lernte die Stadt noch besser kennen. Und den Menschen in Ladenburg wollte ich eine Freude bereitete", sagte Gerda Tschira, die Witwe des 2015 verstorbenen SAP-Mitgründers Klaus Tschira, der RNZ. Vom Problem, das Ladenburg mit seinem Wahrzeichen hatte, habe sie übrigens aus einem RNZ-Artikel erfahren – und bald war es ihr "eine Herzenssache", es zu unterstützen.

Der im Jahre 1903 erbaute Wasserturm wurde vor 20 Jahren zum symbolischen Preis von einem Euro an einen Investor verkauft, der dort ein Museum für alte Tonträger errichten wollte. Daraus wurde nichts, und der Wasserturm wurde unterdessen immer baufälliger. Putzstücke krachten immer wieder auf den Boden, sodass die Stadt handeln musste. Bürgermeister Stefan Schmutz setzte sich dafür ein, den Turm zurückzukaufen, um ihn zu renovieren und wieder für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

"Es war natürlich ein Glücksfall, dass Frau Tschira durch den RNZ-Artikel auf den Wasserturm aufmerksam wurde", sagte Schmutz bei der Einweihungsfeier am Donnerstag. Und er sprach von einem "großartigen Tag für die Stadt und einem besonderen Augenblick für die Geschichtsbücher".

Schmutz war "total überrascht", als er 2017 ein Anruf der Odwin-Gesellschaft erhielt, die nähere Informationen über den Wasserturm und dem geplanten Renovierungskonzept erfahren wollte. Es dauerte nicht lange, bis sich Gerda Tschira persönlich um "ihren" Wasserturm kümmerte. Die Zusage der Stifterin, die Kosten für die Restaurierung zu übernehmen, wollte Schmutz zwar nicht als "Lottogewinn für die Stadt" bezeichnen, denn Lotto spielt er prinzipiell nicht – aber er sprach von einer Botschaft, die ihn "mit Stolz, Erleichterung und Dankbarkeit" erfüllt habe.

Stolz, weil es nun wieder möglich wurde, den Wasserturm der Bevölkerung zurückzugeben. Erleichterung, weil das Wahrzeichen nun in einen Zustand versetzt werden konnte, den es verdient. Und Dankbarkeit, weil Gerda Tschira die Investition bezahlte. Über die Höhe der Investition hatte Schmutz mit der Odwin-Gesellschaft Stillschweigen vereinbart.

"Ich unterstütze Projekte besonders gerne, wenn viele Menschen etwas davon haben. Und das ist beim Ladenburger Wasserturm zweifelsohne der Fall", sagte Tschira. Sie werde bei ihren Spaziergängen entlang des Neckars jetzt noch mehr Freude haben, wenn sie auf das Ladenburger Wahrzeichen blickt. Von der Restaurierung ist die Stifterin "rundum begeistert". Immer mal wieder kam sie in die Römerstadt, um sich über den Baufortschritt zu informieren. "Es ist spannend, zu sehen, wie aus einem renovierungsbedürftigen Turm ein Schmuckstück wird", sagte sie. Großen Wert legt sie darauf, dass der Turm der Bevölkerung zur Verfügung stehen wird. Von der Stadt erhielt sie die Zusage, dass der Turm "nicht kommerziell" genutzt werden soll. Es wird dort also kein Café entstehen können, was sich viele Ladenburger gewünscht hatten. Kleine Kulturveranstaltungen wie Lesungen, Ausstellungen oder Konzerte sollen dort aber schon stattfinden. Und auch regelmäßige Führungen würden gut in das Nutzungskonzept passen, ergänzte Bürgermeister Schmutz.

Nachdem Tschira die Tür des Wasserturms aufgeschlossen hatte, erklärte Reinhard Moster, Inhaber des Architekturbüros Friess & Moster, welche Herausforderungen bei der Sanierung zu meistern waren. Die Statik des fast 120 Jahre alten Turms sei überraschenderweise kein Problem gewesen. Die vielen Risse an der Turmwand und besonders die Schäden am Kopf erforderten aber viel Erfahrung, um den alten Zustand wieder herzustellen. Moster war begeistert von der klugen Bautechnik, die um 1900 schon angewendet worden war. Für ihn sei die Renovierung des Ladenburger Wasserturms ein Höhepunkt in seinem Berufsleben. Das konnte für sich auch der städtische Gebäude-Manager Götz Speyerer bestätigen. Er hatte unter anderem den Umbau mit der Denkmalbehörde koordiniert. "Das war schon richtig spannend, aber es verlief letztendlich alles reibungslos", sagte er.

"Total begeistert" von der neuen Qualität des Wasserturms ist auch der Leiter des Lobdengau-Museums, Andreas Hensen. Vor der offiziellen Einweihung fand im Römergarten des Museums ein Empfang statt, und von der Museumsterrasse hatte man einen besonders schönen Blick hinüber zum 200 Meter entfernten Turm. Auch vom Römergarten war Gerda Tschira angetan, was wiederum den Museumsleiter freute. Wie emotional sie das Projekt begleitete, machte sie am Schluss deutlich: "Der Wasserturm ist wie ein Kind von mir. Es war wunderbar, zu sehen, wie sich das Kind veränderte und erwachsen wurde."