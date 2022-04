Von Axel Sturm

Ladenburg. Zu einem Ramadan-Iftar-Abendessen lud die Türkisch-Islamische Gemeinde Ladenburg kürzlich in ihr Gemeindezentrum in die Hohe Straße ein. Dort befindet sich seit neun Jahren das Begegnungszentrum mit dem Gebetsraum für die 220 Mitglieder der Gemeinde. Wirklich glücklich sind sie dort nicht, erläuterte Vorsitzender Sabit Uzun, der seit 1992 die Führungsverantwortung trägt. "Wir suchen intensiv nach einem Grundstück, und ich hoffe, dass wir bald eine Lösung finden können", sagte der Vorsitzende der RNZ. Denn die Zahl der Gemeindemitglieder nimmt ständig zu.

Uzun sagte in seiner Begrüßung, in der er "wichtige Mitglieder der Stadtgesellschaft" begrüßen konnte, dass er sich auf den interkulturellen Austausch freut. "Wir wollen ein Teil von Ladenburg sein, daher ist uns ein gutes, respektvolles Miteinander sehr wichtig", meinte der Vorsitzende. Für die gläubigen Muslime auf der ganzen Welt findet aktuell der Ramadan statt. Das Fasten ist eine der fünf Säulen. In der Fastenzeit, die immer 29 oder 30 Tage dauert, ist das Essen, Trinken und Rauchen zwischen Sonnenaufgang und -untergang verboten. Mit dem Zuckerfest, in diesem Jahr am 2. Mai, endet für die gläubigen Muslime die Fastenzeit.

Auch für die Tochter des Vorsitzenden, Sevenay Beyazal-Uzun, ist die Fastenzeit ein wichtiger Abschnitt. Die Sozialpädagogin, die nach ihrer Elternzeit wieder im Käfertaler Waldorf-Kindergarten arbeiten wird, schätzt das Gemeinschaftserlebnis, das in der Fastenzeit im Vordergrund steht. Ähnlich wie die Christen konzentrieren sich auch die islamischen Brüder und Schwestern während der Fastenzeit auf die wichtigen Dinge im Leben, erzählte die Mutter eines kleinen Sohns, die im Kreis einer 20-köpfigen Großfamilie aufgewachsen ist. Sie und ihr Mann beschäftigen sich in der Fastenzeit mit dem Thema Armut, und sie fragen sich kritisch, wie die sozialen Armutsprobleme überhaupt entstehen können. Verzicht und Zurückhaltung ist für das Ehepaar ihr Beitrag.

Wie für die 220 anderen Mitglieder der Türkisch-Islamischen Gemeinde auch sind für die Familie Beyazal-Uzun die Religion und die Treffen im Begegnungszentrum ein wichtiger Teil des Lebens. Die Gemeinde in Ladenburg ist in der glücklichen Lage, einen hauptberuflichen Imam zu haben. Menaf Sen, der seit fünf Jahren die Gemeinde leitet, ist das religiös-politische Oberhaupt der islamischen Gemeinschaft, der die Lehren des Propheten Mohammed verkündet. Er lehrt als Vorbeter nicht nur die religiösen Rituale, sondern er legt auch Wert darauf, kulturelle Gesichtspunkte zu vermitteln. Wichtig ist der Gemeinde auch die Jugendarbeit. Über 80 Kinder und Jugendliche werden im Gemeindezentrum unterrichtet.

Die Einladung zum Ramadan-Iftar-Abendessen hat auch der evangelische Pfarrer David Reichert gern angenommen. Er ist sich mit Imam Sen einig, dass ein Austausch zwischen der christlichen und der islamischen Gemeinde "eine wunderbare Sache" sei. "Wir haben zwar ein unterschiedliches Gottesbild, aber der Glaube eint uns", sagte der Pfarrer. Er freute sich sehr, dass er vor dem gemeinsamen Abendessen vor der Türkisch-Islamischen Gemeinde ein Gebet sprechen durfte. Gottgefällig zu sein, bedeutet für Reichert auch zu hinterfragen, was eigentlich die anderen tun. Um dies herauszufinden, will er gemeinsame Begegnungen anregen.

Im Kreise der Türkisch-Islamischen Gemeinde fühlten sich auch Bürgermeister Stefan Schmutz und die Ratsmitglieder Angelia Gelle, Uta-Blänsdorf-Zahner und Max Keller wohl. Auch der neue Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes, Tillmann Jahn, genoss die herzliche Gastfreundschaft. Für die Zubereitung der Speisen wurde extra ein Koch aus der Türkei eingeflogen, der typisches Essen wie Linsensuppe, Reis- und Kartoffelgerichte kredenzte. Der Finanzchef der Kulturgemeinde, Ali Kuzören, machte dafür ein paar Scheinchen locker.

Gute Gespräche führten der Bürgermeister und Vorsitzender Sabit Uzun. Der kündigte an, dass nach einer zweijährigen Coronaunterbrechung am 25./26. Juni das beliebte Kulturfest auf der Festwiese stattfinden wird. Schmutz bezeichnete den Kulturverein als eine Bereicherung für die Stadt. Gerne würde das Stadtoberhaupt den Wunsch der Türkisch-Islamischen Gemeinde erfüllen, ein Grundstück für den Bau eines neuen Gemeindezentrums zur Verfügung zu stellen. Mit diesem Thema hätten sich aber bereits die Bürgermeister Reinhold Schulz, Rolf Reble und Rainer Ziegler befasst, sagte Schmutz der RNZ. Er versicherte beim Ramadan-Abendessen, dass ihm die Anliegen der Kulturgemeinschaft wichtig sind.