Derartige Katastrophen wie der Stadtmühlen-Brand 1959 hat es in jüngster Zeit in der Altstadt glücklicherweise nicht mehr gegeben. Doch auch heute zählt jede Minute. Sehr zu schaffen macht der Feuerwehr dann, wenn sie nicht an parkenden Autos vorbeikommt. Fotos/Repro (2): Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Harald Lange (58) ist ein Feuerwehrmann, wie ihn sich jede Wehr nur wünschen kann: hoch qualifiziert, engagiert, führungsstark und mit dem Herz am rechten Fleck. Als er 1976 mit einigen Freunden in die Feuerwehr eintrat, war Bernhard Hofherr noch Kommandant. Lange dachte nie daran, dass er einmal dessen Nachfolger werden würde. Doch Hofherr holte Lange 1991 als stellvertretenden Kommandanten an seine Seite und schlug ihn 1996 als Kommandanten vor.

Seine Wahl war eine gute Entscheidung für Ladenburg. Der Maschinenbaumeister und Technische Berufsausbilder Lange führte die Wehr in eine gute Zukunft.

Es war ein schwarzer Tag für Ladenburg: Am 2. September 1959 brannte die Stadtmühle ab. Fotos/Repro (2): Sturm

Herr Lange, können Sie sich an spektakuläre Brände in der Altstadt erinnern?

Da gab es einige große Brände, die zum Teil Millionenschäden verursachten. Mir bleibt der Vollbrand der Schreinerei Christian in der Hauptstraße in Erinnerung. Die Schreinerei Holz und Glas in der Rheingaustraße fiel vor rund 20 Jahren den Flammen zum Opfer. Der Betrieb und die Wohnungen brannten vollständig aus. Jüngst wurden wir zu einem Schwelbrand im Anwesen "Gasthaus Ochsen" gerufen. Hier konnten wir aber schnell reagieren, sodass wir einen noch höheren Schaden verhindern konnten.

Dann war da der Brand des Domhofs, dem heutigen Standort des neuen Rathauses, in der Nacht zum Ostersonntag 1963. Von dem kann ich aber nur aus Erzählungen alter Feuerwehrkameraden berichten. Auch der Brand der Cronberger Stadtmühle im September 1959 war katastrophal, er vernichtete viele Existenzen. Brände in solchen Dimensionen haben wir die letzten 50 Jahre zum Glück nicht erleben müssen.

Welche Brandgefahren gibt es in der Altstadt?

Durch die enge Bebauung gibt es zwischen den einzelnen Häusern oft keine Brandabschnitte, sodass es leicht zu weiteren Bränden in den angrenzenden Gebäuden kommen kann. Fachwerkhäuser haben außerdem einen hohen Holzanteil; wenn die jahrhundertealten Balken Feuer fangen, brennt das wie Zunder.

Die Parksituation in der Altstadt ist aus Sicht der Feuerwehr doch bestimmt auch ein Gefahrenherd.

Die Parksituation macht uns im Einsatzfall sehr zu schaffen. Es gibt für unsere Fahrzeuge oft kein Durchkommen. Selbst der Rettungsdienst hat diesbezüglich seine Probleme, und diese Fahrzeuge sind erheblich kleiner.

Gibt es für die Feuerwehr besondere Übungen in der Altstadt?

Ja, und die sind absolut erforderlich. In der Altstadt werden öfter Übungen durchgeführt, auch um zu verdeutlichen, dass die engen Gassen und Straßen im Einsatzfall Probleme bereiten.

Harald Lange ist Kommandant der Ladenburger Wehr. F.: Sturm

Ist der Fuhrpark der Feuerwehr auf die besonderen Anforderungen in der Altstadt abgestimmt?

Ja, unsere Fahrzeuge sind zum Beispiel nicht überdimensioniert. Jedoch gibt es Gerätschaften, die in einzelnen Fahrzeugen vorhanden sein müssen, und das bedeutet, dass die Fahrzeuge auch eine gewisse Größe haben. Die Drehleiter beispielsweise ist eines der wichtigsten Rettungsgeräte. Sie wird nicht nur bei einem Brand, sondern auch bei medizinischen Notfällen eingesetzt. Oft sind die Treppenhäuser in der Altstadt so eng, dass der Rettungsdienst keine Trage einsetzen kann, dann werden die Patienten mit der Krankentrage-Halterung der Drehleiter aus den oberen Stockwerken nach unten gebracht.

Die gute Kameradschaft der Ladenburger Wehr ist bekannt. Warum funktioniert der ehrenamtliche Einsatz noch so gut?

Jeder ist für jeden da und das schweißt eine Gemeinschaft zusammen. An erster Stelle steht jedoch die gemeinsame Aufgabe: Wenn andere in Not sind, dann sind wir von der Feuerwehr da.

Auch die Nachwuchsarbeit ist vorbildlich. Was tun Sie, um die Kinder und Jugendlichen für die Feuerwehr zu begeistern?

Wir geben uns in der Tat sehr viel Mühe, um Nachwuchskräfte zu begeistern. Fakt ist, dass die Technik für die Jugend interessant ist. Wir sind aktiv in Sachen Eigenwerbung, gehen regelmäßig in die Schulen und auch in Kindergärten, um die Feuerwehr zu präsentieren und um Brandschutzunterweisungen durchzuführen. Der Erfolg gibt uns Recht: Alle Mitglieder der heutigen Führungsmannschaft waren schon in der Jugendfeuerwehr aktiv.

Wird die Feuerwehr von der Stadtverwaltung - das Feuerwehrwesen ist bekanntlich eine Pflichtaufgabe - ausreichend unterstützt?

Diese Frage kann ich mit einem klaren Ja beantworten. Die Wehr wurde und wird von der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat gut unterstützt. Auch wenn die erforderlichen Anschaffungen von den Ratsmitgliedern kritisch hinterfragt werden, steht fest: Ladenburg steht er hinter der Feuerwehr.

Gibt es Aussagen oder Erlebnisse, die Sie richtig geärgert haben?

Ich bin nun 23 Jahre Kommandant, da bekommt man schon ein dickes Fell, aber ganz spurlos gehen manche Bemerkungen doch nicht an einem vorbei. Ich ärgere mich über Passanten, die bei Übungen fragen, ob wir denn nichts Besseres zu tun hätten, als den Verkehr aufzuhalten. Auch wenn Fahrzeugbeschaffungen anstehen, müssen wir uns manch unqualifizierten Kommentar wie "Braucht ihr wieder ein neues Spielzeug?" anhören. Klar ist, die Anschaffungen sind nicht für die Feuerwehr, sondern für die Bevölkerung, die zu Recht Sicherheit erwarten darf. Was mich auch ärgert, ist die immer größere Verwaltungsarbeit.

Sie feiern 2021 ihr 25. Jubiläum als Kommandant. Ziehen Sie jetzt einmal eine kurze Bilanz.

Stadtbrandmeister von Ladenburg zu sein, ist eine ehrenvolle, aber auch verantwortungsvolle Aufgabe. Die hat mir immer viel Freude bereitet. Natürlich, es gab schöne Zeiten und weniger schöne Augenblicke. Eindeutig ist aber, dass die schönen Zeiten in unserer Feuerwehrfamilie überwiegen.

Die konstruktive und offene Zusammenarbeit mit den Kameraden und das freundschaftliche Miteinander haben mir viel Kraft gegeben. Ohne die Unterstützung meiner Familie, besonders meiner Frau Petra, hätte ich die Aufgabe aber nicht so gut meistern können. Glauben Sie mir, ich habe es nie bereut, Kommandant der Ladenburger Feuerwehr sein zu dürfen.