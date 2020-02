Von Axel Sturm

Ladenburg. Die ersten Wohnungen des neuen Quartiers "Martinshöfe" sind seit Dezember bezogen. "Ich fühle mich hier sehr wohl. Die Aussicht reicht bis zum Pfälzer Wald, und es macht Freude, das pulsierende Leben um das Einkaufszentrum zu beobachten", meint Rita Geier, die von Walldorf zurück in ihre Geburtsstadt Ladenburg gezogen ist. Bald gibt es noch mehr zu sehen: Schon in drei Monaten sollen die meisten der 140 Wohneinheiten bezogen sein, und die Geschäfte und Praxen der vier Häuser an der Wallstadter Straße geöffnet haben.

Noch sind die Wegebauer und Landschaftsgärtner damit beschäftigt, den Bereich an der Frontseite anzulegen. Wegen des Baustellenverkehrs entschlossen sich die Stadt und die Verkehrsbehörde dazu, bis zur Fertigstellung eine Einbahnstraßenregelung einzurichten. Die sollte eigentlich Ende Februar aufgehoben werden. Es könnte aber eine Verlängerung kommen, meinte Rathaussprecherin Nicole Hoffmann auf Anfrage der RNZ. Bis Mitte März sollen die Arbeiten, die sich wegen des Starkregens verzögert hatten, aber abgeschlossen sein.

Die BPD-Immobilienentwicklung Deutschland, die das Bauprojekt umsetzt, ist zufrieden. "Wir sind im Zeitplan, alle Wohnungen sind verkauft, die Gewerbeflächen vermietet, und ich denke, dass sich die Kritik wegen der Bauweise auch abgeschwächt hat", sagte Unternehmenssprecherin Verena Sommerfeld im RNZ-Gespräch.

In Ladenburg wird viel spekuliert, welche Geschäfte ins Erdgeschoss der vier Häuser kommen. Hartnäckig halten sich Gerüchte über ein Café und eine weitere Apotheke – in der Römerstadt gibt es bereits drei davon. Sommerfeld räumte nun mit diesen Spekulationen auf, und verriet, welche Gewerbemieter bereits Verträge unterschrieben haben. "Ein Café und eine Apotheke sind nicht dabei", stellte sie klar.

Schaut man vom Einkaufszentrum aus auf die Martinshöfe, befindet sich rechts Haus 1, das letzte Gebäude kurz vor der Bahnunterführung ist Haus 4. In Haus 1 wird im Erdgeschoss eine Praxis für Legasthenie einziehen. Das Parterre von Haus 2 hat eine Einzelhandelskette angemietet, sagte Sommerfeld, wollte den Namen aus Datenschutzgründen aber nicht nennen. Nach Informationen der RNZ soll es sich um die Bekleidungskette "Ernstings family" handeln, die vom benachbarten Einkaufszentrum in die Martinshöfe ziehen soll.

Die Gewerbefläche in Haus 3 wird von der AOK-Krankenkasse bezogen. Die Filiale in der Bahnhofstraße wird aufgegeben. Ab 1. Juli ist die neue Geschäftsadresse des Reisebüros ServicePlus-Reisen in Haus 4. Davor residierte das Ladenburger Unternehmen viele Jahre im Geschäftszentrum Rathaus. Dort ist jetzt das städtische Bürgerbüro untergebracht. In Haus 4 wird auch das erste Obergeschoss gewerblich genutzt. Hier zieht die neue Gemeinschaftspraxis Eberhardt/Fürstenberg ein. Die Praxisräume von Jörg Eberhardt waren bisher am Jupiterplatz, die von Marco von Fürstenberg am Cornel-Serr-Platz angesiedelt. Beide Standorte werden Ende März aufgegeben. Der Praxisbetrieb in den Martinshöfen beginnt am 1. April.

Eine Gewerbefläche im Obergeschoss des Hauses ist noch nicht vermietet. Aber Unternehmenssprecherin Sommerfeld ist zuversichtlich, dass sich bald ein Mieter finden wird, der in das Konzept passt.

Dass die Parkplatzsituation für den Geschäftsbereich der Martinshöfe ein Problem werden könnte, ist auch dem Bauträger bewusst. Zwar wurden 14 Parkbuchten entlang der Wallstadter Straße gebaut, aber Sommerfeld räumte ein, dass der Parkdruck trotzdem hoch sein wird. Der Platz sei aber sehr begrenzt, sodass keine weiteren Parkplätze geschaffen werden konnten. Das dürfte zulasten der Geschäfte des benachbarten Einkaufszentrums gehen. Edeka-Marktleiter Dieter Keller befürchtet eine "Katastrophe". Er sagt voraus, dass die Besucher der Martinshöfe die Parkplätze des Einkaufszentrums nutzen werden.