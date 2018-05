Von Axel Sturm

Ladenburg. "Vielfalt" haben die Ensemblemitglieder den über 600 Besuchern bei ihrem Jubiläumskonzert in der Lobdengauhalle versprochen - und Wort gehalten. Die 40 Musiker waren auf den Punkt vorbereitet und lieferten eine tadellose Leistung ab. Am Ende konnte Dirigent Helmut Baumer eine erfreuliche Bilanz ziehen: "Genau so habe ich mir unser Jubiläumskonzert vorgestellt - es hat einfach alles gepasst", stellte der Leiter der Musikschule treffend fest. Und in der Tat: Die Stadtkapelle bot ein zweistündiges, vielfältiges Programm, das eindrucksvoll dokumentierte, wie abwechslungsreich Kapellenmusik sein kann.

Der Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers war sogar extra einen Tag früher als geplant von einer Tagung in Litauen zurück geflogen, um in Ladenburg beim Jubiläumskonzert mit dabei sein zu können. Er applaudierte ebenso wie Bürgermeister Stefan Schmutz einer famosen Leistung, und das Stadtoberhaupt unterstrich, dass die Stadt stolz sein könne, einen so erfrischenden musikalischen Botschafter in ihren Reihen zu wissen.

Mit der Saxofonistin Eva Müller, dem Hornspieler Werner Wolf und der Flötistin Renate Untucht-Grau saßen sogar drei Mitglieder im Ensemble, die bereits beim ersten Konzert der Stadtkapelle 1994 dabei waren. Und auch damals hatte Helmut Baumer den Taktstock in der Hand. Seither hat er die Stadtkapelle in beeindruckender Weise stetig weiterentwickelt. Baumer hat dabei auch das Glück, in der Musikschule stets auf die talentiertesten Nachwuchsmusiker zurückgreifen zu können. "Gerade bei unserem Jubiläumskonzert war es mir wichtig, Akteure der Musikschule in das Programm einzubauen", sagte er der RNZ. "Der Helmut kann es eben", zog am Ende auch Ernst Graf eine rundum zufriedene Bilanz. Das langjährige Kapellenmitglied reiste extra aus Dillingen zum Jubiläumskonzert an.

Beim Auftaktkonzert im Jahre 1994 war Moderator Johannes Fritz indes noch nicht dabei. Erst seit drei Jahren führt der Organist der katholischen Pfarrgemeinde Ilvesheim fachkundig und kurzweilig durch das Programm der Konzerte.

Der Auftakttitel "Adventure" sei bewusst gewählt worden, betonte er. Denn es sei schon ein kleines Abenteuer für Helmut Baumer gewesen, eine Stadtkapelle aufzubauen. "Das Abenteuer ist gelungen", sagte Fritz nach dem fulminanten Auftakt. An die kaiserliche Monarchie in Österreich erinnerte dann der Florentiner Marsch. Im Publikum saßen viele Freunde der Blas- und Marschmusik - und sie durften sich über ein Programm freuen, das ihren Erwartungen entsprach. "Gerade in der Musik liegen Trauer und Freude oft eng beieinander", kommentierte Moderator Fritz den Übergang zur Filmmusik von "Schindlers Liste".

Viel Freude bereitete anschließend die Violinistin Covadonga Alonso, die schon als Mitglied des Royal Philharmonic Orchestra London ihr außergewöhnliches Können zeigte. Drei Trompetensolisten aus den eigenen Reihen erhielten beim 50er-Jahre-Klassiker "Bugler’s Holiday" viel Applaus. Lothar Blüm, Markus Seeger und Max Heinke bewiesen einen langen Atem, als sie ihre Blechinstrumente erklingen ließen.

Dixielandklänge waren bei "That’s a plenty" angesagt, und erfrischende Stimmen bereicherten das Konzert bei dem Kinderlied-Medley "Hurra-Hurra". Das Gesangsensemble der Musikschule präsentierte Klassiker wie "Heidi", "Pippi Langstrumpf" - aber auch die "Biene Maja" flog in die doch stark überhitzte Lobdengauhalle hinein. Nach der Einnahme von Erfrischungen, die wie immer bei den Konzerten die Freiwillige Feuerwehr servierte, ging im zweiten Teil musikalisch richtig hoch her.

"Happy Time in Austria" mit der bekannten Tritsch-Tratsch-Polka wurde im Stile des legendären Bandleaders James Last präsentiert. "Hier steht der James Last von Ladenburg", stellte Moderator Fritz den Dirigenten vor. Ein bisschen Spaß durfte auch bei diesem Jubiläumskonzert nicht fehlen.

Beim Xylofon-Klassiker "Zirkus Renz" versprach der sympathische Solist, Maximilian Sander, der jüngst beim Abitur im Fach Musik die Höchstpunktzahl erreichte, "ein superschnelles Spiel". Er hatte nicht zu viel zugesagt und durfte sich über einen wahren Beifallssturm freuen. Bei der "Funk-Attack" ließ Schlagzeuger Andreas Staudt die Stöcke wirbeln, was ihm ebenfalls viel Applaus einbrachte. Den hörte auch Musiklehrerin Jeannette Friedrich bei "Big Spender". Stehende Ovationen für die gesamte Stadtkapelle gab es schließlich nach der Ouvertüre aus der Offenbach-Operette "Orpheus in der Unterwelt".