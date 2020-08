Ladenburg. (skb) Im Herbst vergangenen Jahres eröffneten Bauingenieur Arno Folger und Musiker Joachim Junghans die "KulturWerkstatt Ladenburg" unter dem Dach der TMZ-Baugesellschaft. Deren Werkshalle fortan als coole Location für vor allem Konzerte, aber auch andere kulturelle Veranstaltungen dienen sollte. Das Jahresprogramm eröffneten im Januar die "Greyhounds". Dann wurde es Corona-bedingt zunächst ruhiger in der Halle Am Sägewerk 22. Sabine Dietenberger und Birgit Ric spielten ihren Chanson-Abend im März ohne Publikum, der ebenso wie der Auftritt von "Snails on Grass" live gestreamt wurde.

Nun zeichnet sich aber ein Silberstreif am Horizont ab, für Veranstalter, Künstler und Besucher. Denn da die Einschränkungen inzwischen gelockert wurden, dürfen in der Kulturwerkstatt wieder bis zu 20 Menschen zusammenkommen – abzüglich der Musiker und Techniker, ergibt sich ab sofort also für knapp über ein Dutzend Besucher die Gelegenheit, schon an diesem Wochenende Konzerte in sehr privatem Rahmen zu erleben, "beinahe Wohnzimmerkonzerte", erklärt TMZ-Geschäftsführer Folger. Am Freitag, 7. August, servieren Christian Dobirr, Frank Schäfer, Wolfgang Biersch und Dirk Jantzen, zusammen "Whats Up", Rock ‘n’ Blues vom Feinsten, während am darauffolgenden Abend "Kaselowsky" (Jürgen Kaselowsky, Bernhard Heuvelmann und Dett Nolze) mit Rockklassikern einheizen. Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr, und es gibt zwei Möglichkeiten, sich eine der quasi handverlesenen Eintrittskarten zu sichern.

Die beiden Ehrenplätze in der Halle, nämlich jeweils zwei auf Podesten montierte Doppelsitzer-Kinosessel, werden unter jenen verlost, die die Kulturwerkstatt mit einer Spende unterstützen. Gelder, die zum Erhalt der Einrichtung verwendet werden "und weil wir auch den Musikern etwas geben wollen", erklären Folger, der Rahmen und Infrastruktur zur Verfügung stellt, und Junghans, der sich um die Künstler-Kontakte kümmert. Und dabei vorrangig auf Amateure oder Semi-Profis setzt, die auf Spendenbasis auftreten. Nicht Gewinnmaximierung hat sich das Duo auf die Fahne geschrieben, sondern kostendeckendes Wirtschaften.

Die beiden Ehrenplätze für jeweils zwei Personen werden unter den Spendern verlost: Mit dabei ist auf jeden Fall der großzügigste Spender, der zweite Gewinner wird im Losverfahren ermittelt, "es lohnt sich also selbst ein Ein-Euro-Engagement", regt Arno Folger an. Wichtig ist, auf der Überweisung neben dem Stichwort "Back to the 70’s" das Kürzel M, L oder XL anzugeben, denn die "Special Guests" können nicht nur den Abend zusammen mit den Musikern bei Sekt und Fingerfood ausklingen lassen, sondern bekommen obendrein ein T-Shirt mit KulturWerkstatt-Emblem.

Die zweite Möglichkeit für Rock-Fans: eine Mail mit dem gleichen Stichwort, sinnvollerweise samt Bandnamen, an: KulturwerkstattLadenburg@online.de. Auch hier entscheidet das Los, und die Gewinner werden umgehend benachrichtigt. "Wir reagieren kurzfristig", verspricht Junghans, denn schließlich ist für die Wochenend-Events Eile geboten. Mehr Zeit bleibt bis zum Konzert der Akustikband "Sundrop" aus Hohensachsen, die sich als "hoffnungslos dem Rock ’n’ Roll verfallen" vorstellt und am 2. Oktober Rocksongs von den Siebzigern bis heute spielt.

Wie die Organisatoren mitteilen, sollen alle für 2020 ursprünglich geplanten Events 2021 nachgeholt werden, auch diejenigen der Live-Streamer. Sie empfehlen, sich auf der Website der KulturWerkstatt, zu finden unter www.tmz-bau,de, über kurzfristig anberaumte Konzerte zu informieren. Dort gibt es auch die Kontonummer für Spenden.