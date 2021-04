Die Ladenburger Martinsschule: Auch an der sonderpädagogischen Einrichtung ist ein negativer Corona-Schnelltest ab sofort Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Foto: Beckmann

Von Katharina Schröder

Ladenburg. Der Schulbetrieb läuft aktuell recht dynamisch. Vom Fernlernen zum Präsenz- bis hin zum Wechselunterricht sind inzwischen wohl alle Modelle erprobt. Während die weiterführenden Schulen am Montag begleitet von einer Teststrategie wieder in den Präsenzmodus wechseln sollten, hat sich für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) nicht viel geändert. "Bei uns haben die Eltern die Wahl, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder nicht", erklärt Steffen Funk, Leiter der Ladenburger Martinsschule. "Von unseren 234 Schülern kommen aktuell rund 147 her", führt er aus.

Seit Montag bekommt auch die Martinsschule Schnelltests vom Land, bis dahin musste das Hygienekonzept reichen. Denn während andere Schulen ins Fernlernen geschickt wurden, mussten SBBZ den Präsenzbetrieb aufrecht erhalten (die RNZ berichtete). Was die indirekte Testpflicht angeht, werden die SBBZ nun behandelt wie jede andere Schule auch: Ein negativer Corona-Schnelltest ist Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. "Da freut es mich ausnahmsweise mal, dass es für uns keine Sonderregel gibt", sagt Funk. Für den Anfang sei die Martinsschule inzwischen mit ausreichend Tests vom Land ausgerüstet. Ursprünglich hatte die Einrichtung aber andere Pläne.

"Es gab zwar die Ankündigung vom Land, dass Tests kommen, aber dann haben wir eine ganze Weile nichts mehr gehört", erzählt Funk. "Deswegen haben wir dann eine eigene Lösung gesucht." Und die sah eine Kooperation mit dem Schriesheimer Arzt Dr. Kai Wachter vor. Seine Hausarztpraxis hat zusammen mit Apotheker Johannes Opitz das Schnelltestzentrum in Schriesheim auf die Beine gestellt. Mit dem Team sollten die Schnelltests an der Martinsschule durchgeführt werden. Wie Wachter angibt, kam die Idee zur Kooperation bei ihm in der Praxis auf. "Patienten von mir haben Kinder an der Martinsschule und waren unglücklich über die Situation der Schulen", erzählt er. "Die Idee hinter der Kooperation war, den Kindern ein bisschen mehr Normalität im Schulalltag zu ermöglichen", erklärt der Mediziner. "Bis Ende letzter Woche war das unser Plan", sagt Funk. Aber dann änderte das Land die Teststrategie.

"Unser Konzept war angelehnt an die Bürgertestung, die der Bund finanziert", erklärt Wachter. "Testungen an Schulen wurden dann aber dem Land zugewiesen", führt Wachter aus. Daraufhin habe es erst gar kein Konzept gegeben, und zuletzt setzte das Land auf die Eigentestung. Damit war die Kooperation mit der Martinsschule hinfällig. "Ich habe nichts gegen das Konzept", sagt Wachter. "Nur gegen die Schlangenlinien und die schnellen Kehrtwendungen." Das Konzept mit den Nasaltests funktioniere auch, nur sei das entschieden worden, ohne die Strukturen dahinter zu beachten. "Wir waren alle überrascht, wie unbeweglich und uninteressiert an den lokalen Maßnahmen die Politik ist", sagt Wachter. Trotzdem hält er den nun eingeschlagenen Weg für einen machbaren. Bei der Fremdtestung hätte sein Team Lutsch- oder Rachentests genommen. "Die Viruslast bei den Abstrichen im vorderen Nasenbereich ist nicht so hoch wie im Rachen", erklärt er. "Aber womöglich lässt sich die Eigentestung auf Dauer besser in den Alltag integrieren."

Die Schüler an der Martinsschule bekommen jetzt einmal in der Woche zwei Tests ausgegeben, die sie nach Hause mitnehmen. "Wir haben uns entschieden, die Tests an die Erwachsenen und Eltern auszulagern", erklärt Funk. Das habe den Vorteil, dass im Fall eines positiven Ergebnisses der Schulweg gar nicht erst angetreten wird. "Aber das bedeutet natürlich auch ein großes Maß Vertrauen an die Eltern", führt der Schulleiter aus. Sie müssen den Test zu Hause mit ihren Kindern machen und das negative Ergebnis auf einem Formular festhalten. Das wiederum nehmen die Kinder dann mit in die Schule. "Wenn die Eltern das aus irgendwelchen Gründen nicht leisten können, testen wir auch in der Schule", sagt Funk. An medizinischem Personal und Schutzkleidung mangele es an der sonderpädagogischen Einrichtung schließlich nicht. Als Testtage hat die Martinsschule Montag und Donnerstag gewählt. "Und der erste Testtag war schon einmal erfreulich, wir hatten nur negative Ergebnisse", berichtet Funk.

Mit der Teststrategie des Landes sei eine Kooperation mit Stellen von außen nicht mehr möglich. Auch deswegen habe man sich entschieden, die Auswertung an die Eltern auszulagern. "Wir würden unseren pädagogischen Bereich gern von dem möglicherweise unangenehmen Prozess trennen", erklärt Funk. "Unsere Schüler sollen das nicht direkt mit unserer Einrichtung verbinden."

Insgesamt ist Funk froh darüber, dass die Schüler nun zweimal wöchentlich einen Test machen müssen. Auch das Personal nimmt die Tests gern an. "Das hat einfach einen beruhigenden Effekt auf das Gesamtklima in der Schule."