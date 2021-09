Von Axel Sturm

Ladenburg. Das Altstadtfest wurde abgesagt, und nichts war los? Von wegen! Wer dies befürchtete, kennt die Ladenburger aber schlecht. In zahlreichen Hinterhöfen wurde am Wochenende gefeiert, und auch die blau-weißen Altstadtfest-Fähnchen wehten an manchen Stellen im Wind. Zu den "Hinterhoffeiern" hatte im Vorfeld auch Bürgermeister Stefan Schmutz ermuntert, der auch in diesem Jahr das Altstadtfest-Bierfässchen nicht anstechen konnte. Rund 100.000 Euro hätten die Corona-Sicherheitsmaßnahmen gekostet, damit ein verkleinertes Fest hätte stattfinden können. Der Gemeinderat war sich daher einig: Das Altstadtfest wird abgesagt.

Am Samstagabend wurde im Anwesen von Michael Paschkowski in der Nagelschmiedgasse fröhlich gefeiert. Er hatte die Nachbarn eingeladen, und es kam schnell "Altstadtfeststimmung" auf, wie die Nachbarn Jenny Zimmermann und Ecki Mayer bestätigten. Eine Feier mit Nachbarn gab es auch bei Sandra und Markus Gärtner in der Zehntstraße. Wo früher in der Scheune, die zum Wohnhaus umgebaut wurde, die Feuerwehrautos standen, gibt es heute einen Partybereich "Eine Nachbarsfamilie kommt aus Spanien, und die hat uns mit einer Paella-Pfanne überrascht", erzählte Gärtner. Die deutsch-spanische Nacht sei ein toller Altstadtfestersatz gewesen.

Um die 20 Flohmarkthändler machten am Wochenende gute Geschäfte. Bettina und Jürgen Sattel in der Wormser Straße waren mit den Umsätzen und der Stimmung zufrieden. "Viele Interessenten, viele Käufer", war ihr Fazit.

Sogar 350 Gäste konnte der "Liederkranz" auf dem Obsthof Schuhmann zum Konzert mit den legendären "Altstadtmusikanten" begrüßen. Die Bandmitglieder Andreas Lange, Jörg Boguslawski, "Haui" Markus Hautzinger und Wolfgang Schmitt sorgten mit Schlagern aus den 70er und 80er Jahren wie "Ein Bett im Kornfeld", "Marmor, Stein und Eisen bricht" oder "Wahnsinn" für beste Stimmung.

Die Aussagen im von Lange selbst getexteten Song über den "Corona-Dreck" konnten die Fans der Altstadtmusikanten nur unterstreichen. Und so hat die Textpassage "Corona, Du hast uns zum zweiten Mal das Altstadtfest geklaut" durchaus Hitpotenzial. Natürlich hoffen die Bandmitglieder auf ein Ende der altstadtfestlosen Zeit. Ein drittes Mal soll der Song im nächsten Jahr nicht angestimmt werden müssen.

Auf die Umsetzung des beliebten "Gesamtpakets" am Bischofshof mit Grillbereich, Weinstand und Bischofshof-Bühne sowie vollem Heukemes-Platz hofft auch die neue Vereinsvorsitzende Alicia Amberger. Für sie standen nicht die finanziellen Gewinne bei der Veranstaltung am Sonntag im Vordergrund, sondern der Spaßfaktor. "Wir wollen unseren Gästen ein paar fröhliche Stunden schenken; ein stückweit Normalität tut uns allen gut", sagte Amberger der RNZ. Sie und ihr Vorsitzendenkollege Lucas Zimmermann sind dankbar, dass die Mitglieder und Liederkranz-Freunde dem Verein in der Coronazeit die Treue hielten. "Viele haben mitgeholfen. Wir sind mit dem Verlauf der Veranstaltung rundum zufrieden", meinte Amberger.

Zufrieden mit dem Frühschoppen, der bis in die Nachmittagsstunden ging, war auch Louis Schuhmann, dessen Familie schon mehrfach Gastgeber auf dem Obsthof für den Liederkranz war. Der Juniorchef des Obsthofes feiert gerne mit seinen Freunden, daher gaben Louis, Fabian und Maurice ein ehrgeiziges Ziel aus. Zehn Drei-Liter-Bierfässchen des eigens von der Lobdengau-Brauerei gebrauten Festbiers wollten sie zu zwanzigst "vernichten".

Für "Janschi" Schröder sind Feierlichkeiten beim Altstadtfest in normalen Jahren nicht drin. Der städtische Hausmeister muss sich um die Mitorganisation des Festes kümmern, aber wegen der Absage hatte er Zeit, es richtig krachen zu lassen. Er lobte das Hygienekonzept des Vereins, denn nach wie vor müsse man vorsichtig sein, sagte der Hausmeister. Das Gespräch mit der RNZ unterbrach er umgehend, als die Altstadtmusikanten sein Lieblingslied "Moi Ladeberg" anstimmten.

"Gänsehaut-Feeling" verspürte gar Johanna Riemenschneider, die mit ihrem Mann Jens, dem mehrfachen Triathlon-Stadtmeister, zum Feiern auf den Obsthof kam. Mit dabei waren die Riemenschneider-Kinder Moritz, Anna und Julia, die ebenso wie ihre Mama bayrische Festtagstracht trugen. Für die Riemenschneiders ist das Altstadtfest ein Familienevent. Daher hoffen sie, dass im nächsten Jahr wieder ganz normal gefeiert werden kann.