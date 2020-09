Von Silke Beckmann

Ladenburg/Edingen-Neckarhausen. Lyrik rangiert bei vielen Schülern nicht unbedingt ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Anders ist das bei Edda Nieber: Die 16-jährige Edingerin, die die Jahrgangsstufe eins des Carl-Benz-Gymnasiums besucht, hat "ein Faible für Lyrik", besitzt eine ganze Reihe von Gedichtbänden und hat sich diese literarische Gattung auch für eigene Produktionen zu eigen gemacht: "Ich habe gelernt, mich darin auszudrücken", erzählt Edda. Und das mit großem Erfolg, denn mit ihrem Gedicht "Brief an die Menschen der Zukunft" erreichte sie den mit 150 Euro dotierten zweiten Platz beim Mannheimer Jugendliteraturpreis, den das Literarische Zentrum "Die Räuber ’77" zum dritten Mal ausgeschrieben hat.

Bereits 2019 hatte sich die CBG-lerin an diesem Wettbewerb beteiligt und war mit ihrem umgeschriebenen "Erlkönig" auf Platz drei gelandet. Auch in ihrem jüngsten preisgekrönten Werk gibt Edda Nieber einem düsteren Szenario eine positive Wendung. Es beginnt mit Jakob van Hoddis’ 1911 veröffentlichten "Weltende": Acht Verse, die Edda ins Präteritum setzte und ihnen 17 Strophen folgen ließ. Ein Aufruf an jene Leser der Zukunft, etwas zu verändern, die Erde zu schützen, den Blickwinkel zu schärfen, Mut zur eigenen kritischen Meinung zu machen. Und zugleich das Eingeständnis, dass auch heute, also in der Vergangenheit der künftigen Leser, längst nicht alles zum Besten steht; da klingen Machthunger, Kriege und Zerstörung an.

Ein keineswegs altklug, sondern originell und frisch verfasster Appell, der auch die Bilder des Hoddis-Gedichts geschickt wieder aufgreift. Und klare Statements mit Augenzwinkern setzt, etwa hinsichtlich des Wettbewerbs-Themas "Writing for Future": "Und ist es auch ein kleiner Schritt. – Ja, unbedeutend klein: – "writing for future", da mach ich nicht mit! – Ich schreib für die Zukunft. So viel Deutsch muss sein." Schreibt jemand, der neben Deutsch und Kunst auch Englisch als Neigungsfach belegt hat.

"Ja, mein Plan war, die Leute wachzurütteln", erzählt Edda, die das Gedicht hauptsächlich innerhalb eines Tages "in Quarantäne" verfasst, anschließend nur noch an den Feinheiten gearbeitet hat. "Eigentlich wollte ich keine Vorlage nehmen", aber dann sprudelten die Ideen, die sich mit der Entscheidung für das "Weltende" als Aufhänger in geordnetere Bahnen lenken ließen.

Auch Kristin Wolz, Vorsitzende der "Räuber ’77", zeigte sich angetan: "Es ist ein Gedicht, über das es sich zu reden lohnt." Gedichte zu schreiben, sei ihr "Ventil", sagt die Verfasserin, die eigentlich eher zurückhaltend wirkt, aber dennoch die Bühne nicht scheut: zunächst als Mitglied der schulischen Theater-AG, jetzt im Literatur- und Theaterkurs. "Da bin ich die Bühnen-Edda", die im letzten Jahr sogar am Poetry-Slam in Heidelberg teilgenommen hat. "Das fand ich im Nachhinein ziemlich irre – aber auch mutig." Und natürlich kreist auch nicht Eddas gesamter Kosmos ausschließlich um Lyrik, aber "wenn ich nicht viel Zeit habe, lese ich ein Gedicht". Was häufig der Fall sein dürfte angesichts eines zeitintensiven Hobbys. Auch das folgt nicht dem Mainstream: "Ich verbringe meine gesamte Freizeit bei meinen 94 Hühnern", beantwortet Edda die Hobby-Frage.

Die Tiere leben in einem Stall bei den Edinger Kleintierzüchtern, wo Edda sich vor rund fünf Jahren nützlich machte, dabei Feuer fing und zunächst zehn Wachteln geschenkt bekam. "Zur Konfirmation habe ich mir dann Hühner gewünscht." Heute gehört Edda zu einer handverlesenen Zahl von Züchtern, die sich auf die Deutschen Zwerg-Langschan verlegt haben: "Es geht darum, alte Hühnerrassen vor dem Aussterben zu bewahren."