Von Maren Wagner

Ladenburg. Es gibt wohl kaum eine Leidenschaft, die weniger mit Aufregung in Verbindung gebracht wird als das Sammeln von Briefmarken. Die Marken vom Umschlag lösen oder ausschneiden, in Sammelalben stecken, sich an den Motiven erfreuen - wenig bietet in dieser hektischen Welt mehr Entspannung als die Philatelie, könnte man meinen. Vielleicht wäre das auch so, würde dahinter kein Monopolist stehen. "Wir haben ständig Probleme mit der Deutschen Post", sagt Werner Scholz.

Ein, zwei, drei Umschläge wirft er auf den Tisch. "Die Marken sind unbrauchbar." Scholz ist Vorsitzender der Briefmarkenfreunde Ladenburg und er ist verärgert. "Wir sind eh eine aussterbende Spezies", sagt er. Und dann macht ihnen die Post das Leben noch schwerer.

Wer keine Briefmarken sammelt, dürfte Scholz’ Problem nicht sofort erkennen. Alle Marken auf den Umschlägen sind so abgestempelt, wie es die meisten wahrscheinlich kennen: mit dem Rundstempel und demjenigen, der sechs Wellenlinien hinterlässt. "Die Killerstempel", sagt Scholz.

Der Rundstempel ist für Philatelisten wichtig. Er hält Ort und Zeit der Bearbeitung fest. Für die Sammler sind das entscheidende Informationen, die einer Marke viel Wert geben können. Die Killerstempel dagegen, die die Post Maschinenstempel nennt, nutzen nur dem Unternehmen. Sie sollen Mehrfachfrankierungen richtig entwerten, also alle Marken erfassen, damit sie nicht wiederverwendet werden können. Für die Philatelisten verunstalten sie die Marken.

Bis heute verdient die Deutsche Post gut an philatelistischen Produkten wie Briefmarken-Editionen, Sonderblocks, Erstumschlägen. Wie viel Umsatz mit den Markensammlern gemacht wird, sagt das Unternehmen nicht. Scholz schätzt, dass es einige Milliarden Euro im Jahr sind. Für einen Teil muss die Post nicht einmal eine Leistung erbringen. Denn Philatelisten wollen eine Briefmarke immer zweifach haben, einmal entwertet, einmal postfrisch, also ohne Stempel. Viele Marken landen so in den Alben, ohne dass die Post je Arbeit damit gehabt hätte.

Wenn die Briefmarkensammler der Deutschen Post so viele Vorteile bringen, warum macht sie ihnen ihre Leidenschaft so schwer? Wie kann es sein, dass sich Scholz so oft ärgern muss?

Das Unternehmen kennt das Problem der Philatelisten mit den Maschinenstempeln. Und es ist nicht so, dass sie es ignorieren würde. Gibt ein gewöhnlicher Ladenburger einen Brief auf, kommt er ins Briefzentrum nach Mannheim. Dort läuft er durch eine automatisierte Stempelmaschine, die die Marke mit dem Maschinenstempel entwertet. Philatelisten schlägt die Post eine Alternative vor.

Sie können ihre Briefe zur Poststelle bringen, wo sie von Hand mit dem Datumstempel entwertet werden. Die philatelistischen Briefe werden dann in ein Körbchen gelegt, das der Postmann mit den anderen Sendungen nach Mannheim bringt. Dort entscheidet sich für die Sammler alles: Ihre Briefe sollten eigentlich nicht durch die Stempelmaschine laufen. So sei es mit der Deutschen Post vereinbart, sagt Scholz. Ein Viertel werde trotzdem übers Band geschickt.

Wer sich bei der Deutschen Post nach dem Umgang mit den Philatelisten erkundigt, landet bei Erwin Nier von der Pressestelle in München. Er verweist auf etwa sieben Millionen Sendungen, die täglich gestempelt werden müssen, auf logistische Gründe, warum die Briefe der Markensammler immer wieder über das Band laufen, und er schickt ein Dokument mit dem Namen "Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Stempeln zu Sammelzwecken durch die Deutsche Post Philatelie". Darin ist zum Beispiel geregelt, dass Philatelisten ihre Marken entwerten lassen können, ohne sie je abgeschickt zu haben. Dann aber bekommen die Sammler keinen Originalstempel, sondern eine Art Faksimile.

Das wollen viele Sammler nicht. Deshalb sollen ihre gestempelten Marken in Umlauf gewesen sein. Vielleicht hat das auch nostalgische Gründe. Denn in Zeiten von E-Mail und WhatsApp nimmt die adressierte Briefpost zwischen zwei und drei Prozent pro Jahr ab. Da sie gut vernetzt sind, schicken sich die Philatelisten ihre Briefe gegenseitig zu.

Und das Ärgernis nimmt seinen Lauf. Jedes Mal, wenn Scholz einen Brief aufgibt und die Marke mit dem Maschinenstempel verunstaltet wurde, wird ihm der Umschlag wieder zurückgeschickt. Dann packt er ihn in einen anderen und schickt ihn zum Zentrallager für Postwertzeichen.

In Weiden im ostbayerischen Regierungsbezirk Oberpfalz können die Marken innerhalb von vier Wochen in postfrische umgetauscht werden. Vier bis zehn Stück, schätzt Scholz, schickt er jeden Monat nach Weiden. Die Umschläge muss er selbst entwerten. "Ich habe bei der Post einmal angefragt, ob wir vorfrankierte Umschläge haben können", sagt Scholz, "das haben sie abgelehnt." In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen steht auf der vierten Seite unter Punkt vier - "Haftung und Umtausch" - an vierter Stelle: "Der Umtausch gegen ungestempelte Frankatur oder die geldliche Erstattung des Wertes ist ausgeschlossen.

Legt der Kunde jedoch die vormals reklamierten Belege erneut und mit selbst aufgebrachter, postfrischer Frankatur vor, so erhält er dafür im Gegenzug postfrische Frankatur." Nier von der Pressestelle sagt, vorfrankierte Umschläge seien nicht vorgesehen, da die geringe Reklamationsquote dies nicht rechtfertige. Scholz sagt, die Sondermarken zum 100. Geburtstag von Altbundeskanzler Helmut Schmidt habe er drei Mal zum Umtausch schicken müssen, weil sie immer wieder durch die Stempelmaschine gelaufen seien.

Ende September trifft sich der Bund deutscher Philatelisten in Bensheim zum 116. Deutschen Philatelistentag. Scholz will dort erzählen, wie sehr er sich über die Deutsche Post ärgert. "Ich denke, da wird einiges auf den Tisch kommen", sagt Scholz.

Die Deutsche Post wird in Bensheim auch dabei sein. Mit einem Verkaufsstand für philatelistische Spezialprodukte.