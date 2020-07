Die Bauarbeiten an der südlichen Seite der Martinshöfe wurden am Freitag abgeschlossen. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Bebauung des Wohn- und Geschäftsquartiers "Martinshöfe" sorgte in den vergangenen drei Jahren immer wieder für Einschränkungen im Straßenverkehr. Bis Freitag war beispielsweise die Schwarzkreuzstraße von der Luisenstraße kommend gesperrt, weil im südlichen Bereich des Wohnkomplexes der Gehweg und der Grünbereich fertiggestellt wurden. Jetzt sind aber die Bauarbeiten, die den öffentlichen Raum betreffen, vollständig abgeschlossen.

Nach und nach ziehen nun auch die Bewohner des zweiten Bauabschnitts in ihre Wohnungen. Bereits Ende 2019 wurden 65 Wohnungen bezogen. Die 81 Wohnungen des zweiten Bauabschnitts sind ebenfalls bezugsfertig. Das Kaufinteresse für die Objekte war – wie überall in Ladenburg – extrem hoch. Schon nach wenigen Monaten waren alle Wohnungen verkauft, nicht zuletzt weil die Martinshöfe verkehrsgünstig am Rande der Altstadt liegen. Auch das benachbarte Einkaufszentrum war ein gewichtiges Verkaufsargument.

Die Martinshöfe haben eine gemischte Altersstruktur. Nicht nur Senioren, sondern auch viele Familien mit Kindern wohnen nun hier. Auch die im Untergeschoss angesiedelten Geschäfte, Büros und Arztpraxen haben ihren Betrieb mittlerweile aufgenommen.

Auch die AOK-Gesundheitskasse befindet sich nun in den Martinshöfen. Foto: Sturm

Von Geschäftszentrum Bahnhofstraße in die Martinshöfe ist die AOK-Gesundheitskasse gezogen. Der Kundencenter-Leiter Imran Taj und sein Team fühlen sich in den neuen Örtlichkeiten wohl, auch die Kunden würden den Ortswechsel positiv sehen.

Das Reisebüro "Service-Plus-Reisen" hat wegen der aktuellen Buchungssituation derzeit nur zwei Tage geöffnet. Die Reisespezialisten sind dienstags und freitags jeweils von 10 bis 14 Uhr vor Ort, gehen jedoch davon aus, dass mit der Lockerung der Reiseeinschränkungen auch die Geschäftszeiten in den neuen Räumlichkeiten ausgeweitet werden. Ein Ladengeschäft in den Martinshöfen hat auch die Bekleidungskette "Ernsting’s Family" angemietet. Das Mode-Geschäft war seit Eröffnung des benachbarten Einkaufszentrums im Jahre 2009 dort fester Bestandteil. Von dessen Umzug in die Martinhöfe profitiert der im Einkaufszentrum befindliche Edeka-Markt von Dieter Keller, der die Getränke-Abteilung nun in den frei werdenden Laden integrieren wird. "Die Vergrößerung der Ladenfläche hilft uns. Die zusätzlichen 150 Quadratmeter Fläche entspannen die Situation", sagte Keller der RNZ.

Die 95 Beschäftigten des Vollversorgers hätten in der Coronakrise "einen erstklassigen Job" geleistet. "Langsam entspannt sich die Lage wieder. Es tut gut, dass sich nun wieder Normalität eingestellt hat", so Keller. Er ist froh, dass sein Sohn Robin (23) im Führungsteam des Lebensmittelmarktes mitarbeitet. "Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und kann mir gut vorstellen, dass mein Sohn Schritt für Schritt das Unternehmen übernehmen wird", sagte Keller der RNZ.

„Ernsting’s Family“ neben dem Edeka-Markt ist in die Martinshöfe umgezogen. Foto: Sturm

Und wie sieht es eigentlich mit der angespannten Parkplatzsituation aus? Die RNZ berichtete, dass in der Bauphase die Parkplätze des Einkaufszentrums von Baufirmen zweckentfremdet wurden. Keller befürchtete, dass nach Fertigstellung des benachbarten Wohnkomplexes die Probleme bezüglich der Parkplatzbelegungen nicht geringer würden. Weil noch nicht alle Geschäfte in den Martinshöfen geöffnet haben, lasse sich ein endgültiges Fazit noch nicht ziehen, meinte Keller. "Ich beobachte die Situation und werde gegebenenfalls reagieren", sagte der Marktleiter.

Der verstärkte Zulauf im Bereich Martinshöfe steht auch im Zusammenhang mit der Ansiedlung der neuen Gemeinschaftspraxis Dr. Jens Plachky, Dr. Marco von Fürstenberg und Jörg Eberhardt. Plachky praktizierte zuvor in der Bahnhofstraße, von Fürstenberg war mit seiner Praxis am Cornel-Serr-Platz angesiedelt, und Eberhard zog mit seiner Praxis vom Jupiterplatz in die Gemeinschaftspraxis in die Martinshöfe um. Mit der Eröffnung der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis trafen die gewünschten Synergieeffekte bereits ein. Von den Spezialkenntnissen der drei Mediziner profitieren alle Patienten der neuen Gemeinschaftspraxis. Auch die Urlaubsvertretung ist nun kein Problem mehr.