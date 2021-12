Von Axel Sturm

Ladenburg. "Wie die Teufel das Weihwasser" fürchten die Ladenburger Selbstständigen einen erneuten Lockdown. Als die RNZ am Nikolaus-Abend durch die Altstadt schlenderte, waren die Geschäfte und Gaststätten sogar recht belebt. Offensichtlich haben sich die Kundinnen und Kunden mit den in Baden-Württemberg neuen, verschärften Coronavorschriften arrangiert, und auch die Geschäftsinhaber bringen großes Verständnis auf, denn an erster Stelle steht: Eine Schließung der Geschäfte muss verhindert werden.

Heinz Jäger vom Gasthaus "Zum Ochsen" müsste eigentlich tieftraurig in seiner Wurstküche stehen, wo er an diesem Tag Hausmacher Wurst für das gut florierende "Dosengeschäft" produzierte. Der Metzgermeister und Koch hat in seinem Gastronomieleben schon viel erlebt. "Wer Qualität liefert, kommt durch jede Krise", sagte Jäger, dem sein Handwerk heilig ist.

Anfang der Woche wurden wegen Corona zwei große Weihnachtsfeiern abgesagt. Die Stadtverwaltung hat ihre Feier storniert und eine Handwerk-Firma hat ihr Jahrestreffen am Ende des Jahres ebenfalls abgesagt. Eiko Breusch, Geschäftsführer des Handwerksunternehmens Heid Heizung und Sanitär, hat allerdings zugesichert, dass die Weihnachtsfeier bei einer entspannten Coronalage in der Gaststätte nachgefeiert werden wird.

„Ochsen“-Wirt Heinz Jäger bleibt trotz befürchteter Umsatzeinbußen optimistisch.

Existenzängste hat Jäger nicht. Er kann sich auf seine treuen Kundinnen und Kunden verlassen – sein Umsatz ist trotzdem spürbar zurückgegangen. Die 2G-plus-Regelung für Gaststätten sei "verheerend", redet Jäger erst gar nicht lange um den heißen Brei herum.

"Aber Jammern hilft nichts", schiebt der Gastronom nach, der seinen Optimismus nicht verlieren wird. Er hat seine Speisekarte deutlich verkleinert und hat den Wareneinkauf der Situation angepasst. Die Kartoffellieferung, die an diesem Tag anstand, hatte er halbiert, und auch die Fleischmenge für den Schnitzeltag ist deutlich reduziert. Jäger ist zuversichtlich, dass das "Außer-Haus-Geschäft" wieder anziehen wird. Er denkt, dass er mit einem "blauen Auge" aus der Krise kommt. Seine Beschäftigten müssen keine Einschränkungen befürchten. Ziel sei es, dass niemand weniger Geld in der Lohntüte haben wird.

Gegenüber dem Ochsen ist der Geschenkladen "Akzente – für ein schönes Zuhause", wo gerade eine Touristen-Gruppe die einladende Schaufenster-Dekoration lobte. "Wir kommen öfter nach Ladenburg wegen der weihnachtlichen Atmosphäre in der Altstadt", sagte Gerold Schmidt aus Bensheim, dessen Frau im Laden nach einem Weihnachtsgeschenk schaute. Inhaberin Elke Jung bedauerte zwar, dass der Weihnachtsmarkt in Ladenburg abgesagt wurde, denn der sorgt in der Adventszeit für eine Belebung der Geschäfte, aber die Situation sei ja abzusehen gewesen.

Die kreative Geschäftsinhaberin kann die Coronamaßnahmen, die sie umsetzen muss, hier gilt die 2G-Regel, verstehen. Auch ihre Kundschaft sei verständnisvoll, und jeder akzeptiert, dass sich eben zurzeit nur ein Kunde im Laden aufhalten kann. Jung ist zuversichtlich, dass sich die Situation einspielen wird. Einen Umsatzverlust wird auch die Akzente-Inhaberin einkalkulieren müssen. "Das ist aber immer noch erträglicher als ein Lockdown", meinte Jung.

Ilona Schneckenburger-Treffurt muss in ihrem Geschäft gleich drei verschiedene Corona-Reglungen beachten. Foto: Sturm

Gleich drei Corona-Regelungen muss die Inhaberin des Kosmetik-Instituts in der Neugasse, Ilona Schneckenburger-Treffurt, beachten. Für den Verkaufsbereich greift die Einzelhandelsregelung 2G, für die medizinische Fußpflege ebenfalls 2G, und für die Kosmetikbehandlungen gilt 2G-plus. "Die Kunden sind verunsichert und fragen nach, was sie bei beachten müssen", berichtete die Kosmetik-Fachfrau. In diesen Tagen sollte sie eigentlich eine eigene "Telefonkraft" einstellen. Doch die Aufklärung am Telefon übernimmt ihr Mann Mario, der mittlerweile "durchblickt", was erlaubt ist und was nicht. Absagen muss die Geschäftsinhaberin fast keine verkraften – es ist ihr aber nicht angenehm, wenn es bei der Kontrolle des Impfstatus zu Diskussionen kommt. Sie hätte sich von der Politik einerseits eine etwas längere Umsetzungsfrist gewünscht, aber andererseits sei Eile angesagt, um die Welle zu brechen. Vom Einzelhandelsverband und dem BDS seien die Mitglieder bestens informiert worden, aber die neuen Vorschriften hätte Schneckenburger-Treffurt gerne etwas "planbarer" umgesetzt. Weil die Geschäftsinhaberin eine optimistische Frau ist, blickt sie zuversichtlich auf das Weihnachtsgeschäft. Die Umsätze "vor Corona" würden aber bei ihr längst nicht mehr erreicht.

Und wie sieht es im Lebensmittel-Einzelhandel aus? Der Inhaber der Olive, Turan Demir, hat keine Umsatzeinbußen verspürt, aber eine gewisse Vorsicht geht beim Einkauf durchaus mit. "Das ist auch gut so", meinte der Lebensmittelfachmann, der auf die Ängste der Kundinnen und Kunden reagiert. Er erzählte der RNZ eine kuriose Geschichte einer besonders vorsichtigen Kundin. Die wollte mit niemanden in Kontakt treten und gab ihre Bestellung deswegen per Telefon durch. Sie sagte dem Oliven-Inhaber, dass sie punkt 12 Uhr mit ihrem Auto vor dem Laden stehen werde. Der Kofferraum sei geöffnet, in den Demir das Obst und Gemüse hineinlegen sollte. Darin lag auch das Kuvert mit dem Geld, das der Geschäftsinhaber an sich nahm. "Ja, solche Geschichten passieren eben auch in der Coronazeit", meinte Demir. Er hat sich auf eine Steigerung seines Hauslieferungsangebotes eingestellt. Auch der Inhaber des Einzelhandelsgeschäftes ist optimistisch, dass er die Coronazeit ohne größere Umsatzdellen überstehen wird.